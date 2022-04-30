М Мария 5 Отзыв на: Торжок сквозь столетия Спасибо большое Алексею за увлекательную экскурсию, за юмор и примеры историй из современной жизни! Есть только одно пожелание, по медленнее излагать информацию. Очень интересно и много всего, поэтому сложно быстро все переваривать:)

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Торжок сквозь столетия Великолепная прогулка, хорошо составлена и донесена история города! Всем рекомендую

Т Татьяна 5 Отзыв на: Тверь - первое свидание Анна - первоклассный рассказчик! Видно, что человек не только знает свой город, но и любит его. Большое спасибо за интересную экскурсию и - особенно - внимание к самым маленьким экскурсантам.

А Анна 5 Отзыв на: Тверь древняя и современная Прекрасный гид, спасибо за экскурсию!

И Инна 5 Отзыв на: Тверь вчера и сегодня Прекрасно провели время. Очень живая и познавательный экскурсия.

С Светлана 5 Отзыв на: Торжок сквозь столетия Алексей, спасибо большое за насыщенную экскурсию: много информации, увлекательный рассказ, интересный маршрут. Очень понравилось.

Н Нина 5 Отзыв на: Тверь - первое свидание Первый раз посетили Ваш город и знакомство состоялось с Анной. Благодарим Анну за объёмную, информационную, интересную экскурсию. Даже дождь не помешал влюбится в город. Анна показала и рассказала всё с любовью к городу, к его древней истории. Посоветовала что ещё стоит посетить (галерею, музеи), где стоит отведать кухню(еафе, рестораны),какие ещё почитать книги о Тверской земле. Благодарим Анну и рекомендуем, как знающего, профессионального экскурсовода!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Тверь: истории и легенды Все отлично! Спасибо!

В Вера 5 Отзыв на: Тверь древняя и современная Большое спасибо Марии за познавательную прогулку по центру Твери. Она не только погрузила нас в историю города, но и ответила на все вопросы о его современной жизни.

Ю Юлия 5 Отзыв на: В гости к тверским купцам Удивительная интересная экскурсия! Прошлись по основным улицам, получили много информации и при этом голова от знаний не опухла. Нам с Галиной понравилось: рассказ даже ребёнку зашёл, фоткаться и тд пожалуйста, спросили где сувениры, где дешевле и тд, все рассказала, показала. Ещё понравилось что на все наши вопросы ответила, подсказала что ещё стоит посмотреть. Очень душевно провели время не смотря на дождь стеной

Ю Юлия 5 Отзыв на: Удивительная Тверь Здравствуйте! Хотим выразить благодарность экскурсоводу, который не боится ветра, дождя и холода! Ярослав, это вам) Приехали в Тверь 16.04, город показался маленьким, и было интересно узнать, чем же нас удивит экскурсовод. Встреча с Ярославом сразу дала понять, что будет очень интересно и весело! И все так и было! Мы прошли по всем площадям, набережной и даже попали в закутки Твери, а именно в ее дворы, оказалось, это тоже интересно. Все это сопровождалось историями о городе от человека, который действительно заинтересован в своём деле и в своём городе! Время пролетело незаметно, вместо заявленных трёх часов, прошло целых пять! И посмеялись, и подумали, и даже были удивлены и напуганы! Спасибо вам большое, Ярослав!

С Светлана 5 Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Восхитительная экскурсия!!!! От первой до последней минуты слушали Георгия с открытым ртом) Огромное количество отлично структурированного материала, великолепный маршрут с частичным передвижением на машине гида, ни фига не 2, а полноценных 3 часа. И знаете: эрудированных гидов на Трипстере много, а вот людей с широкой душой мало) Георгий, благодарю вас за проведённое с нами время!!!))))))

В Вера 5 Отзыв на: Торжок: прогулка по старинным улицам Екатерине огромное спасибо за экскурсию! Город открылся с другой стороны👍 Были на экскурсии с дочкой 10 лет. За три часа осмотрели голод. Мне и Маше очень понравилось. Все ясно и доходчиво было изложено. Катерина организует для школьных групп отдельные экскурсии. Рекомендуем!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Спасибо Георгию за экскурсию, сами бы конечно не прошли так много и уж тем более не провели бы Торжке день. А монетки ещё и приятный сюрприз

М Мария 5 Отзыв на: Тверь древняя и современная Хорошая, подробная и познавательная экскурсия по г. Тверь. За 2,5 часа прошли очень много значимых и интересных мест в городе. Увидели самые хорошие виды.

Н Наталья 5 Отзыв на: Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного, познавательного и разнообразного материала, за великолепную организацию нашей экскурсии, за хорошее настроение! Торжок стал для нас одним из самых любимых городов России, и всё это благодаря таланту Галины и её способности заинтересовать.

А Анна 5 Отзыв на: Тверь древняя и современная Несмотря на погоду мы с удовольствием провели почти три часа на улице, пока слушали историю города. Было очень интересно и на все наши вопросы у гида был ответ и рекомендации. Экскурсия была во второй день приезда и следующие три дня мы уже смогли самостоятельно определить что хочется посмотреть еще раз более внимательно.

И Инна 5 Отзыв на: Тверь вчера и сегодня Очень интересная и познавательная экскурсия. Марина очень эрудированный человек, влюбленный в свой город, прекрасный рассказчик и просто приятный собеседник. Время пролетело незаметно за неспешной прогулкой и содержательным рассказом об истории и современности Твери, рассказанного с большой любовью и гордостью за свой город.

Г Гуля 5 Отзыв на: Торжок сквозь столетия Алексей провел для нас потрясающую экскурсию. Было интересно и взрослым, и детям. Хороший рассказчик, мы не скучали ни минуты, время пролетело быстро.