Экскурсии по Тверской области

Экскурсии в городах Тверской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тверской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Тверь
Торжок
Калязин
Клин
Ржев
Кимры
Вышний Волочек
Кашин

Индивидуальные экскурсии

Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
5
1 отзыв
4000
за всё
Проследить развитие стиля от купеческих особняков начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Кимры
Открывая Тверь
Открывая Тверь
3200
за всё
Здравствуйте, любознательные путешественники
Тверь
Тверь-городок - Петербурга уголок
Тверь-городок - Петербурга уголок
3250
за всё
Тверь - настоящий музей под открытым небом! Мы пройдем по центральным улицам
Тверь
Экскурсия по Калязину с посещением улиточной фермы
Экскурсия по Калязину с посещением улиточной фермы
6500
за всё
Калязин
Экскурсия «Русская Атлантида» с посещением 2 музеев
Экскурсия «Русская Атлантида» с посещением 2 музеев
6500
за всё
Калязин
Ржев и мемориал Советскому солдату
Ржев и мемориал Советскому солдату
12000
за всё
Посетить первый город на Волге и увидеть его «визитные карточки» на авто-пешеходной экскурсии
Ржев
Сказки и легенды Твери
Сказки и легенды Твери
4300
за всё
В истории нашего города кроется немало легенд, тайн и загадок, которые вызывают неподдельное любопытство! На нашей
Тверь
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина
7500
за всё
Калязин
Обзорная экскурсия по Калязину
Обзорная экскурсия по Калязину
5000
за всё
Калязин

Групповые экскурсии

SUP-экскурсия по Твери
SUP-экскурсия по Твери
2000
за чел.
Прокатиться на сапборде с веслом в руках и полюбоваться городом с воды
Тверь
Тверь кабацкая
Тверь кабацкая
2900
за чел.
Эксклюзивная гастрономическо-познавательная экскурсия
Тверь
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
2500
за чел.
Тверь

Обзорные по городам

Открывая Тверь
Открывая Тверь
3200
за всё
Здравствуйте, любознательные путешественники
Тверь
Обзорная экскурсия по Калязину
Обзорная экскурсия по Калязину
5000
за всё
Калязин
Поездка в Старицу и Ржев из Твери
Поездка в Старицу и Ржев из Твери
9000
за всё
Тверь
Тверь - европейский город XVIII века
Тверь - европейский город XVIII века
3000
за всё
Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой
Тверь
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
5
2 отзыва
3500
за всё
Исследовать исторический центр в компании профессионального филолога и влюбленного в город жителя
Тверь
Торжок - небольшой город с интересной историей
Торжок - небольшой город с интересной историей
от
3000
за всё
Торжок - маленький провинциальный город, который возник на берегах реки Тверцы
Торжок
Торжок: красота древнего города
Торжок: красота древнего города
5
1 отзыв
3000
за всё
Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с профессиональным гидом
Торжок
Тверь - город «меж двух столиц»
Тверь - город «меж двух столиц»
5
16 отзывов
3250
за всё
Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Тверь
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
5
1 отзыв
3000
за всё
Торжок

Туры на автомобиле

Ржев и мемориал Советскому солдату
Ржев и мемориал Советскому солдату
12000
за всё
Посетить первый город на Волге и увидеть его «визитные карточки» на авто-пешеходной экскурсии
Ржев
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
16000
за всё
Погрузиться в историю и природу края, пленившего уездных аристократов, художников и поэтов
Тверь
Главные символы Ржева за 2 часа
Главные символы Ржева за 2 часа
3.6
5 отзывов
5500
за всё
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
Ржев
Ржев и Старица: поездка из Твери
Ржев и Старица: поездка из Твери
5200
за всё
Познакомиться с историей и памятниками города воинской славы и родины первого патриарха Руси
Тверь
Тверь - в Москву дверь
Тверь - в Москву дверь
5
2 отзыва
5450
за всё
Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
Тверь
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
5
12 отзывов
10755
за всё
Посетить усадьбу Чайковского, прогуляться по старинным паркам и увидеть, как делают елочные игрушки
Клин
Осташков и остров Столобный за 1 день
Осташков и остров Столобный за 1 день
4.8
6 отзывов
6500
за всё
Посетить знаменитую Нило-Столобенскую пустынь и погулять по озерной столице Тверской области
Тверь
Старица: листая каменные страницы истории
Старица: листая каменные страницы истории
4.9
14 отзывов
от
3900
за всё
Прогулка по любимому городу Ивана Васильевича. Того самого
Тверь
По Торжку пешком и на автомобиле
По Торжку пешком и на автомобиле
4.8
31 отзыв
10000
за всё
Открыть «палладианскую» красоту архитектуры XVIII-XIX вв. и прикоснуться к духовному наследию города
Торжок

Гастрономические туры

Тверь кабацкая
Тверь кабацкая
2900
за чел.
Эксклюзивная гастрономическо-познавательная экскурсия
Тверь
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить!»
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить!»
13000
за всё
Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки, любопытные экземпляры этикеток продукции
Тверь
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей
3200
за чел.
Посетить Императорский дворец и получить диплом «маленького шеф-повара»
Тверь
Тверь: всё о пиве и немного о городе
Тверь: всё о пиве и немного о городе
12000
за всё
Узнать о секретах приготовления хмельного, отведать разных сортов и пройти по купеческому городу
Тверь
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
2500
за чел.
Тверь

Последние отзывы об экскурсиях по Тверской области

  • М
    Мария
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Торжок сквозь столетия
    Спасибо большое Алексею за увлекательную экскурсию, за юмор и примеры историй из современной жизни! Есть только одно пожелание, по медленнее излагать информацию. Очень интересно и много всего, поэтому сложно быстро все переваривать:)
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Торжок сквозь столетия
    Великолепная прогулка, хорошо составлена и донесена история города! Всем рекомендую
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь - первое свидание
    Анна - первоклассный рассказчик! Видно, что человек не только знает свой город, но и любит его. Большое спасибо за интересную экскурсию и - особенно - внимание к самым маленьким экскурсантам.
  • А
    Анна
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь древняя и современная
    Прекрасный гид, спасибо за экскурсию!
  • И
    Инна
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь вчера и сегодня
    Прекрасно провели время. Очень живая и познавательный экскурсия.
  • С
    Светлана
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Торжок сквозь столетия
    Алексей, спасибо большое за насыщенную экскурсию: много информации, увлекательный рассказ, интересный маршрут. Очень понравилось.
  • Н
    Нина
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь - первое свидание
    Первый раз посетили Ваш город и знакомство состоялось с Анной. Благодарим Анну за объёмную, информационную, интересную экскурсию. Даже дождь не помешал влюбится в город. Анна показала и рассказала всё с любовью к городу, к его древней истории. Посоветовала что ещё стоит посетить (галерею, музеи), где стоит отведать кухню(еафе, рестораны),какие ещё почитать книги о Тверской земле. Благодарим Анну и рекомендуем, как знающего, профессионального экскурсовода!
  • Ю
    Юлия
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь: истории и легенды
    Все отлично! Спасибо!
  • В
    Вера
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь древняя и современная
    Большое спасибо Марии за познавательную прогулку по центру Твери. Она не только погрузила нас в историю города, но и ответила на все вопросы о его современной жизни.
  • Ю
    Юлия
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: В гости к тверским купцам
    Удивительная интересная экскурсия! Прошлись по основным улицам, получили много информации и при этом голова от знаний не опухла. Нам с Галиной понравилось: рассказ даже ребёнку зашёл, фоткаться и тд пожалуйста, спросили где сувениры, где дешевле и тд, все рассказала, показала. Ещё понравилось что на все наши вопросы ответила, подсказала что ещё стоит посмотреть. Очень душевно провели время не смотря на дождь стеной
  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Удивительная Тверь
    Здравствуйте! Хотим выразить благодарность экскурсоводу, который не боится ветра, дождя и холода! Ярослав, это вам) Приехали в Тверь 16.04, город показался маленьким, и было интересно узнать, чем же нас удивит экскурсовод. Встреча с Ярославом сразу дала понять, что будет очень интересно и весело! И все так и было! Мы прошли по всем площадям, набережной и даже попали в закутки Твери, а именно в ее дворы, оказалось, это тоже интересно. Все это сопровождалось историями о городе от человека, который действительно заинтересован в своём деле и в своём городе! Время пролетело незаметно, вместо заявленных трёх часов, прошло целых пять! И посмеялись, и подумали, и даже были удивлены и напуганы! Спасибо вам большое, Ярослав!
  • С
    Светлана
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Восхитительная экскурсия!!!! От первой до последней минуты слушали Георгия с открытым ртом) Огромное количество отлично структурированного материала, великолепный маршрут с частичным передвижением на машине гида, ни фига не 2, а полноценных 3 часа. И знаете: эрудированных гидов на Трипстере много, а вот людей с широкой душой мало) Георгий, благодарю вас за проведённое с нами время!!!))))))
  • В
    Вера
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Торжок: прогулка по старинным улицам
    Екатерине огромное спасибо за экскурсию! Город открылся с другой стороны👍 Были на экскурсии с дочкой 10 лет. За три часа осмотрели голод. Мне и Маше очень понравилось. Все ясно и доходчиво было изложено. Катерина организует для школьных групп отдельные экскурсии. Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Спасибо Георгию за экскурсию, сами бы конечно не прошли так много и уж тем более не провели бы Торжке день. А монетки ещё и приятный сюрприз
  • М
    Мария
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь древняя и современная
    Хорошая, подробная и познавательная экскурсия по г. Тверь. За 2,5 часа прошли очень много значимых и интересных мест в городе. Увидели самые хорошие виды.
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
    Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного, познавательного и разнообразного материала, за великолепную организацию нашей экскурсии, за хорошее настроение! Торжок стал для нас одним из самых любимых городов России, и всё это благодаря таланту Галины и её способности заинтересовать.
  • А
    Анна
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь древняя и современная
    Несмотря на погоду мы с удовольствием провели почти три часа на улице, пока слушали историю города. Было очень интересно и на все наши вопросы у гида был ответ и рекомендации. Экскурсия была во второй день приезда и следующие три дня мы уже смогли самостоятельно определить что хочется посмотреть еще раз более внимательно.
  • И
    Инна
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь вчера и сегодня
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Марина очень эрудированный человек, влюбленный в свой город, прекрасный рассказчик и просто приятный собеседник. Время пролетело незаметно за неспешной прогулкой и содержательным рассказом об истории и современности Твери, рассказанного с большой любовью и гордостью за свой город.
  • Г
    Гуля
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Торжок сквозь столетия
    Алексей провел для нас потрясающую экскурсию. Было интересно и взрослым, и детям. Хороший рассказчик, мы не скучали ни минуты, время пролетело быстро.
  • А
    Аркадий
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тверь сквозь столетия
    Компании, состоящей из трех друзей-путешественников, очень повезло в конце нашего "кругосветного"маршрута по городам восьми регионов вокруг Москвы с гидом в Твери. Анжелика, спасибо. Великолепная экскурсия с массой неизвестных или забавных историй из жизни города,земли тверской и нашего достославного отечества.
ХОРОШО
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