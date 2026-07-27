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Экскурсии по Тверской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тверской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии

По клинским дорогам 19 века - с местным гидом
По клинским дорогам 19 века - с местным гидом
от
7000
за всё
Увидеть Клин как город на большой дороге - и один из самых интересных уездных центров Подмосковья
Клин
Мобильный квест «Бабуля на островах: в поисках сбежавших кошек. Отпуск в Твери»
Мобильный квест «Бабуля на островах: в поисках сбежавших кошек. Отпуск в Твери»
800
за всё
Увидеть знаковые локации Твери, выполнить задания и узнать больше о городе
Тверь
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
2000
за чел.
Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
Ржев
Оршинская ривьера: по трём рекам Твери на катере
Оршинская ривьера: по трём рекам Твери на катере
5
1 отзыв
15000
за всё
Полюбоваться городскими панорамами и тихими монастырскими берегами
Тверь
Клин: связь времён и вдохновения
Клин: связь времён и вдохновения
5
1 отзыв
3500
за всё
Увидеть купеческие торговые ряды, Троицкий собор, реальное училище и живописный берег реки
Клин
Прогулка по Клину + мастер-класс «Рождественские истории»
Прогулка по Клину + мастер-класс «Рождественские истории»
от
7000
за всё
Душевно провести время в провинциальном городке и сделать сувенир своими руками
Клин
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
1900
за чел.
800 лет истории в одной прогулке
Ржев
Детективный квест по историческому центру Клина
Детективный квест по историческому центру Клина
5
1 отзыв
от
5000
за всё
Почувствовать себя сыщиком и раскрыть дело о пропавшем товаре
Клин
В гости в лошадям: из Кашина - на экспериментальное конное хозяйство
В гости в лошадям: из Кашина - на экспериментальное конное хозяйство
2200
за чел.
Научиться понимать животных, прокатиться в седле по манежу и выпить чай в башкирской юрте
Кашин

Групповые экскурсии

Интерактивная экскурсия на Тверецкой барке и русский обед (всё включено)
Интерактивная экскурсия на Тверецкой барке и русский обед (всё включено)
1700
за чел.
Почувствовать себя настоящим матросом и отведать оладушки, щи с грибами и взвар
Тверь
Удивительное рядом: Затьмачье скрытое
Удивительное рядом: Затьмачье скрытое
5
4 отзыва
650
за чел.
Побывать в неизведанном районе Твери
Тверь
Волшебные свечи из вощины: мастер-класс в Твери
Волшебные свечи из вощины: мастер-класс в Твери
5
3 отзыва
900
за чел.
Поработать с природным материалом, отдохнуть и сделать приятный сувенир своими руками
Тверь
Легенды Твери - от блогера-краеведа
Легенды Твери - от блогера-краеведа
4.7
3 отзыва
1200
за чел.
Познакомиться с живой историей города по воспоминаниям местных жителей
Тверь
Усадебная жизнь Твери
Усадебная жизнь Твери
5
1 отзыв
600
за чел.
Прогуляться по улицам, где прошлое чувствуется в деталях
Тверь
Морозовский городок - утопия или реальность?
Морозовский городок - утопия или реальность?
5
9 отзывов
900
за чел.
Пройти по «городу в городе» и представить себе быт текстильной империи
Тверь
Морозовский городок: фабричная империя Саввы Морозова в Твери
Морозовский городок: фабричная империя Саввы Морозова в Твери
850
за чел.
Увидеть город в городе, который полтора века назад опередил свое время, и изучить его историю
Тверь
Медовое рандеву с ПчелОвеком на пасеке недалеко от Твери
Медовое рандеву с ПчелОвеком на пасеке недалеко от Твери
5
1 отзыв
2800
за чел.
Погружение в мир пчёл: знакомство с ульями, дегустация мёда и лепка из воска
Тверь
Дворцовые мелодии: прогулка по Твери с посещением Императорского дворца
Дворцовые мелодии: прогулка по Твери с посещением Императорского дворца
5
3 отзыва
3000
за чел.
Познакомиться с историческим центром и заглянуть в резиденцию, где останавливались монархи
Тверь

Обзорные по городам

По клинским дорогам 19 века - с местным гидом
По клинским дорогам 19 века - с местным гидом
от
7000
за всё
Увидеть Клин как город на большой дороге - и один из самых интересных уездных центров Подмосковья
Клин
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
2000
за чел.
Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
Ржев
Тверь за 2 часа
Тверь за 2 часа
4
1 отзыв
5950
за всё
Погулять по трём площадям, увидеть главные набережные и услышать легенды города
Тверь
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
5
14 отзывов
4500
за всё
Пройти через историческое сердце города и узнать, в чём Тверь может посоперничать с Москвой
Тверь
По пути Афанасия Никитина: квест-лекция с дегустацией на заводе «Афанасий»
По пути Афанасия Никитина: квест-лекция с дегустацией на заводе «Афанасий»
5
2 отзыва
от
8000
за всё
Интерактивное знакомство с известным тверским производством
Тверь
Ах, Калязин-городок - милый сердцу уголок
Ах, Калязин-городок - милый сердцу уголок
5
4 отзыва
3900
за всё
Пройти по улочкам и закоулкам старинного города, где переплетаются выдумки и быль, мистика и история
Калязин
Тверь: Императорский дворец и 9 веков истории на Волге
Тверь: Императорский дворец и 9 веков истории на Волге
5
146 отзывов
5000
за всё
Экскурсия по историческому центру Твери с посещением Императорского путевого дворца, набережной Волги и знакомством с 9-вековой историей города, его а...
Тверь
Тверь: Императорский дворец и набережная Волги
Тверь: Императорский дворец и набережная Волги
5
144 отзыва
5000
за всё
Экскурсии по историческому центру Твери с посещением Императорского путевого дворца, набережной Волги и главных достопримечательностей старинного горо...
Тверь
Знакомство с Тверью: экскурсия по главным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: экскурсия по главным достопримечательностям
5
753 отзыва
700
за чел.
Твери почти девять веков, она на 12 лет старше Москвы. Перелистывая страницы истории города, вы почувствуете ритм жизни, эмоции людей, которые жили, в...
Тверь

Билеты

Мастер-класс по золотому шитью в Торжке
Мастер-класс по золотому шитью в Торжке
5
16 отзывов
800
за чел.
Вас ждет мастер-класс по созданию броши или кулона «Лилия», где вы познакомитесь с техникой золотого шитья и создадите уникальное украшение своими рук...
Торжок

Водные прогулки

Интерактивная экскурсия на Тверецкой барке и русский обед (всё включено)
Интерактивная экскурсия на Тверецкой барке и русский обед (всё включено)
1700
за чел.
Почувствовать себя настоящим матросом и отведать оладушки, щи с грибами и взвар
Тверь
Оршинская ривьера: по трём рекам Твери на катере
Оршинская ривьера: по трём рекам Твери на катере
5
1 отзыв
15000
за всё
Полюбоваться городскими панорамами и тихими монастырскими берегами
Тверь
Вся Тверь с воды (на катере)
Вся Тверь с воды (на катере)
5
15 отзывов
13500
за всё
Насладиться Волгой, лёгким бризом и видом на старинные набережные
Тверь
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
4.9
10 отзывов
8000
за всё
Проплыть по акватории Твери и посмотреть на ключевые достопримечательности с воды
Тверь
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
4.6
9 отзывов
5000
за всё
Отдохнуть на тверской природе и устроить пикник прямо на реке
Тверь
По тропам вдохновения - в Клин
По тропам вдохновения - в Клин
5
2 отзыва
от
4900
за всё
Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
Клин
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
5
9 отзывов
21500
за всё
Увидеть Калязин с воды, побывать на колокольне и узнать об истории этих мест
Калязин
Путешествие на волнах истории: Тверецкая барка
Путешествие на волнах истории: Тверецкая барка
5
18 отзывов
400
за чел.
Отправиться из Твери на территорию глэмпинга, увидеть арт-объект и поучаствовать в мастер-классе
Тверь
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
4.8
58 отзывов
1600
за всё
Отправиться на приятную прогулку, решить несложные задачи и познакомиться с городом (без гида)
Тверь

Туры на автомобиле

Две Твери: от императорских площадей до рабочих слобод
Две Твери: от императорских площадей до рабочих слобод
4.7
35 отзывов
5800
за всё
Комбинированный тур по Твери на автомобиле и пешком. Вы увидите парадный центр, деревянные слободки, уникальный Морозовский городок и другие знаковые ...
Тверь
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
5
1 отзыв
20000
за всё
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
Калязин
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
5
2 отзыва
20000
за всё
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
Кимры
Усадьба Золино в Клину
Усадьба Золино в Клину
8000
за чел.
Мёд, чай, свечи своими руками и история про девочку - красивая и грустная
Клин
Из Клина - в Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Суздаль
Из Клина - в Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Суздаль
49000
за всё
Древние города, монастыри и слон
Клин
Тверь - в Москву дверь! (на вашем авто)
Тверь - в Москву дверь! (на вашем авто)
4.8
14 отзывов
10000
за всё
Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
Тверь
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
5
87 отзывов
10600
за всё
С комфортом осмотреть древние и современные районы города
Тверь
Главные символы Ржева за 3 часа
Главные символы Ржева за 3 часа
4.9
95 отзывов
10400
за всё
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
Ржев
В самобытный Кашин на 1 день
В самобытный Кашин на 1 день
5
5 отзывов
6800
за всё
Посетить музей каши и насладиться красотой уездного городка
Калязин

Гастрономические туры

Интерактивная экскурсия на Тверецкой барке и русский обед (всё включено)
Интерактивная экскурсия на Тверецкой барке и русский обед (всё включено)
1700
за чел.
Почувствовать себя настоящим матросом и отведать оладушки, щи с грибами и взвар
Тверь
Кашин: прогулка с дегустацией
Кашин: прогулка с дегустацией
6150
за всё
Пройти по круговым улицам, увидеть лавы (деревянные мостки) и съесть кашу по старинному рецепту
Кашин
По пути Афанасия Никитина: квест-лекция с дегустацией на заводе «Афанасий»
По пути Афанасия Никитина: квест-лекция с дегустацией на заводе «Афанасий»
5
2 отзыва
от
8000
за всё
Интерактивное знакомство с известным тверским производством
Тверь
Медовое рандеву с ПчелОвеком на пасеке недалеко от Твери
Медовое рандеву с ПчелОвеком на пасеке недалеко от Твери
5
1 отзыв
2800
за чел.
Погружение в мир пчёл: знакомство с ульями, дегустация мёда и лепка из воска
Тверь
Мещанская слобода (18+)
Мещанская слобода (18+)
5
1 отзыв
6800
за всё
Прогуляться по атмосферному району Твери и ощутить дыхание времени
Тверь
Усадьба Золино в Клину
Усадьба Золино в Клину
8000
за чел.
Мёд, чай, свечи своими руками и история про девочку - красивая и грустная
Клин
Душа Клина и его ремёсла
Душа Клина и его ремёсла
5
2 отзыва
3400
за чел.
Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек
Клин
Нечаянная радость
Нечаянная радость
5
2 отзыва
6000
за всё
Погрузиться в историю трактиров и чайных Клина 19-20 веков и выпить чашечку чая
Клин
Клин: путь к Победе
Клин: путь к Победе
3000
за всё
Узнать об участии города во Второй мировой войне и услышать о великих подвигах нашего народа
Клин

Последние отзывы об экскурсиях по Тверской области

И
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Дата посещения: 25 июл 2026
Спасибо большое! Очень приятное получилось путешествие!
Спасибо большое! Очень приятное получилось путешествие!
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И
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Дата посещения: 26 июл 2026
Хочется выразить искреннюю благодарность ребятам -Алёне и её супругу,за чудесную водную прогулку! Все было организовано на высшем уровне-ребята очень общительные,дружелюбные,классные! Маленькое путешествие превзошло все наши ожидания,получили массу ярких эмоций. Желаем вам процветания, хорошей погоды и благодарных туристов❤️
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И
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Дата посещения: 22 июл 2026
Рекомендую!!! Прикольный круглый кораблик😁 Управление легкое и понятное. Брали с грилем - очень необычный получился ужин посередине реки👍 Организаторы обеспечили всем необходимым - пледы, жилеты, колонка, разожгли мангал, даже запасной аккумулятор дали💪 Спасибо🤗
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Е
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо нашему гиду Георгию за интересную прогулку, за полный рассказ о уникальном городке Торжок. За его любовь к своему городу, за доброжелательность и хорошее настроение , за советы и помощь с информацией, которая нам была нужна для поездки в Василёво.
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Е
Тверь: знакомство с городом (в группе)
Дата посещения: 7 мар 2026
Замечательная экскурсия и экскурсовод, получили много интересной информации о городе и выбрали места для более детального знакомства с городом. Экскурсия динамичная и познавательная. Спасибо!
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Ч
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Дата посещения: 2 июл 2026
В первых числах июля отдыхали с мужем в Твери. Выбрали экскурсию по Морозовскому городку с гидом Анжеликой и остались очень
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довольны этим выбором. Морозовский городок — это уникальное место с историей, и именно благодаря гиду оно по-настоящему ожило. Анжелика не просто водит по локациям, а погружает в историю. Очень понравился глубокий рассказ о знаменитой династии Морозовых. Было интересно узнать о масштабах их дела и, в особенности, о Варваре Алексеевне Морозовой — невероятной женщине для своего времени, которая много сделала для обустройства быта рабочих, строительства школы и больницы, большое внимание уделяла поддержке народного просвещения и культуры.
Огромное спасибо Анжелике за потрясающую экскурсию! Анжелика рассказывает с огромной любовью к городу, структурировано, отвечает на все вопросы. Эмоциональный, живой и очень познавательный маршрут. Всем рекомендую именно этого экскурсовода!

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Н
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
Дата посещения: 30 июн 2026
Екатерина, добрый вечер! Спасибо вам большое! Квест чудесный! Столько всего интересного было! С удовольствием дети и взрослые погуляли по Твери! Вам желаю много клиентка и буду вам рекомендовать друзьям и знакомым.
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Н
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Дата посещения: 28 июн 2026
Очень понравилась пешая экскурсия по Торжку. Экскурсовод Жанна с момента заказа экскурсии была на связи. Очень увлекательно и захватывающе рассказала про старинный город Торжок, об истории, достопримечательностях. По пути следования показала живописные места. Хотим выразить благодарность за доставленное удовольствие.
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О
Вся Тверь с воды (на катере)
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень интересная была прогулка. С нами был Сергей, человек который любит свой город. Внимательно и заботливо относился к нам. Очень приятно слушать только позитив о своем городе. Узнали много нового о Твери. Спасибо большое. Рекомендуем!!!
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Н
Вся Тверь с воды (на катере)
Дата посещения: 6 июн 2026
все четко
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