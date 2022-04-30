Экскурсии в городах Тверской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тверской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Проследить развитие стиля от купеческих особняков начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
3250
₽
за всё
Тверь - настоящий музей под открытым небом! Мы пройдем по центральным улицам
12000
₽
за всё
Посетить первый город на Волге и увидеть его «визитные карточки» на авто-пешеходной экскурсии
4300
₽
за всё
В истории нашего города кроется немало легенд, тайн и загадок, которые вызывают неподдельное любопытство! На нашей
Групповые экскурсии
2000
₽
за чел.
Прокатиться на сапборде с веслом в руках и полюбоваться городом с воды
Обзорные по городам
3000
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой
5
2 отзыва
3500
₽
за всё
Исследовать исторический центр в компании профессионального филолога и влюбленного в город жителя
от
3000
₽
за всё
Торжок - маленький провинциальный город, который возник на берегах реки Тверцы
5
1 отзыв
3000
₽
за всё
Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с профессиональным гидом
5
16 отзывов
3250
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Туры на автомобиле
12000
₽
за всё
Посетить первый город на Волге и увидеть его «визитные карточки» на авто-пешеходной экскурсии
16000
₽
за всё
Погрузиться в историю и природу края, пленившего уездных аристократов, художников и поэтов
3.6
5 отзывов
5500
₽
за всё
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
5200
₽
за всё
Познакомиться с историей и памятниками города воинской славы и родины первого патриарха Руси
5
2 отзыва
5450
₽
за всё
Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
5
12 отзывов
10755
₽
за всё
Посетить усадьбу Чайковского, прогуляться по старинным паркам и увидеть, как делают елочные игрушки
4.8
6 отзывов
6500
₽
за всё
Посетить знаменитую Нило-Столобенскую пустынь и погулять по озерной столице Тверской области
4.9
14 отзывов
от
3900
₽
за всё
Прогулка по любимому городу Ивана Васильевича. Того самого
4.8
31 отзыв
10000
₽
за всё
Открыть «палладианскую» красоту архитектуры XVIII-XIX вв. и прикоснуться к духовному наследию города
Гастрономические туры
13000
₽
за всё
Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки, любопытные экземпляры этикеток продукции
3200
₽
за чел.
Посетить Императорский дворец и получить диплом «маленького шеф-повара»
12000
₽
за всё
Узнать о секретах приготовления хмельного, отведать разных сортов и пройти по купеческому городу
Последние отзывы об экскурсиях по Тверской области
- ММария30 апреля 2022Спасибо большое Алексею за увлекательную экскурсию, за юмор и примеры историй из современной жизни! Есть только одно пожелание, по медленнее излагать информацию. Очень интересно и много всего, поэтому сложно быстро все переваривать:)
- ДДмитрий30 апреля 2022Великолепная прогулка, хорошо составлена и донесена история города! Всем рекомендую
- ТТатьяна29 апреля 2022Отзыв на: Тверь - первое свиданиеАнна - первоклассный рассказчик! Видно, что человек не только знает свой город, но и любит его. Большое спасибо за интересную экскурсию и - особенно - внимание к самым маленьким экскурсантам.
- ААнна28 апреля 2022Прекрасный гид, спасибо за экскурсию!
- ИИнна27 апреля 2022Отзыв на: Тверь вчера и сегодняПрекрасно провели время. Очень живая и познавательный экскурсия.
- ССветлана26 апреля 2022Алексей, спасибо большое за насыщенную экскурсию: много информации, увлекательный рассказ, интересный маршрут. Очень понравилось.
- ННина26 апреля 2022Отзыв на: Тверь - первое свиданиеПервый раз посетили Ваш город и знакомство состоялось с Анной. Благодарим Анну за объёмную, информационную, интересную экскурсию. Даже дождь не помешал влюбится в город. Анна показала и рассказала всё с любовью к городу, к его древней истории. Посоветовала что ещё стоит посетить (галерею, музеи), где стоит отведать кухню(еафе, рестораны),какие ещё почитать книги о Тверской земле. Благодарим Анну и рекомендуем, как знающего, профессионального экскурсовода!
- ЮЮлия25 апреля 2022Отзыв на: Тверь: истории и легендыВсе отлично! Спасибо!
- ВВера25 апреля 2022Большое спасибо Марии за познавательную прогулку по центру Твери. Она не только погрузила нас в историю города, но и ответила на все вопросы о его современной жизни.
- ЮЮлия25 апреля 2022Отзыв на: В гости к тверским купцамУдивительная интересная экскурсия! Прошлись по основным улицам, получили много информации и при этом голова от знаний не опухла. Нам с Галиной понравилось: рассказ даже ребёнку зашёл, фоткаться и тд пожалуйста, спросили где сувениры, где дешевле и тд, все рассказала, показала. Ещё понравилось что на все наши вопросы ответила, подсказала что ещё стоит посмотреть. Очень душевно провели время не смотря на дождь стеной
- ЮЮлия24 апреля 2022Отзыв на: Удивительная ТверьЗдравствуйте! Хотим выразить благодарность экскурсоводу, который не боится ветра, дождя и холода! Ярослав, это вам) Приехали в Тверь 16.04, город показался маленьким, и было интересно узнать, чем же нас удивит экскурсовод. Встреча с Ярославом сразу дала понять, что будет очень интересно и весело! И все так и было! Мы прошли по всем площадям, набережной и даже попали в закутки Твери, а именно в ее дворы, оказалось, это тоже интересно. Все это сопровождалось историями о городе от человека, который действительно заинтересован в своём деле и в своём городе! Время пролетело незаметно, вместо заявленных трёх часов, прошло целых пять! И посмеялись, и подумали, и даже были удивлены и напуганы! Спасибо вам большое, Ярослав!
- ССветлана24 апреля 2022Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпохВосхитительная экскурсия!!!! От первой до последней минуты слушали Георгия с открытым ртом) Огромное количество отлично структурированного материала, великолепный маршрут с частичным передвижением на машине гида, ни фига не 2, а полноценных 3 часа. И знаете: эрудированных гидов на Трипстере много, а вот людей с широкой душой мало) Георгий, благодарю вас за проведённое с нами время!!!))))))
- ВВера24 апреля 2022Отзыв на: Торжок: прогулка по старинным улицамЕкатерине огромное спасибо за экскурсию! Город открылся с другой стороны👍 Были на экскурсии с дочкой 10 лет. За три часа осмотрели голод. Мне и Маше очень понравилось. Все ясно и доходчиво было изложено. Катерина организует для школьных групп отдельные экскурсии. Рекомендуем!
- ЮЮлия24 апреля 2022Отзыв на: Древний Торжок: прогулка вглубь эпохСпасибо Георгию за экскурсию, сами бы конечно не прошли так много и уж тем более не провели бы Торжке день. А монетки ещё и приятный сюрприз
- ММария24 апреля 2022Хорошая, подробная и познавательная экскурсия по г. Тверь. За 2,5 часа прошли очень много значимых и интересных мест в городе. Увидели самые хорошие виды.
- ННаталья23 апреля 2022Отзыв на: Торжок глазами Пушкина: поездка из ТвериХотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного, познавательного и разнообразного материала, за великолепную организацию нашей экскурсии, за хорошее настроение! Торжок стал для нас одним из самых любимых городов России, и всё это благодаря таланту Галины и её способности заинтересовать.
- ААнна23 апреля 2022Несмотря на погоду мы с удовольствием провели почти три часа на улице, пока слушали историю города. Было очень интересно и на все наши вопросы у гида был ответ и рекомендации. Экскурсия была во второй день приезда и следующие три дня мы уже смогли самостоятельно определить что хочется посмотреть еще раз более внимательно.
- ИИнна23 апреля 2022Отзыв на: Тверь вчера и сегодняОчень интересная и познавательная экскурсия. Марина очень эрудированный человек, влюбленный в свой город, прекрасный рассказчик и просто приятный собеседник. Время пролетело незаметно за неспешной прогулкой и содержательным рассказом об истории и современности Твери, рассказанного с большой любовью и гордостью за свой город.
- ГГуля22 апреля 2022Алексей провел для нас потрясающую экскурсию. Было интересно и взрослым, и детям. Хороший рассказчик, мы не скучали ни минуты, время пролетело быстро.
- ААркадий22 апреля 2022Отзыв на: Тверь сквозь столетияКомпании, состоящей из трех друзей-путешественников, очень повезло в конце нашего "кругосветного"маршрута по городам восьми регионов вокруг Москвы с гидом в Твери. Анжелика, спасибо. Великолепная экскурсия с массой неизвестных или забавных историй из жизни города,земли тверской и нашего достославного отечества.