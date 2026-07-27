Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тверской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
от
7000
₽
за всё
Увидеть Клин как город на большой дороге - и один из самых интересных уездных центров Подмосковья
800
₽
за всё
Увидеть знаковые локации Твери, выполнить задания и узнать больше о городе
2000
₽
за чел.
Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
5
1 отзыв
15000
₽
за всё
Полюбоваться городскими панорамами и тихими монастырскими берегами
5
1 отзыв
3500
₽
за всё
Увидеть купеческие торговые ряды, Троицкий собор, реальное училище и живописный берег реки
от
7000
₽
за всё
Душевно провести время в провинциальном городке и сделать сувенир своими руками
5
1 отзыв
от
5000
₽
за всё
Почувствовать себя сыщиком и раскрыть дело о пропавшем товаре
2200
₽
за чел.
Научиться понимать животных, прокатиться в седле по манежу и выпить чай в башкирской юрте
Групповые экскурсии
1700
₽
за чел.
Почувствовать себя настоящим матросом и отведать оладушки, щи с грибами и взвар
5
3 отзыва
900
₽
за чел.
Поработать с природным материалом, отдохнуть и сделать приятный сувенир своими руками
4.7
3 отзыва
1200
₽
за чел.
Познакомиться с живой историей города по воспоминаниям местных жителей
5
1 отзыв
600
₽
за чел.
Прогуляться по улицам, где прошлое чувствуется в деталях
5
9 отзывов
900
₽
за чел.
Пройти по «городу в городе» и представить себе быт текстильной империи
850
₽
за чел.
Увидеть город в городе, который полтора века назад опередил свое время, и изучить его историю
5
1 отзыв
2800
₽
за чел.
Погружение в мир пчёл: знакомство с ульями, дегустация мёда и лепка из воска
5
3 отзыва
3000
₽
за чел.
Познакомиться с историческим центром и заглянуть в резиденцию, где останавливались монархи
Обзорные по городам
от
7000
₽
за всё
Увидеть Клин как город на большой дороге - и один из самых интересных уездных центров Подмосковья
2000
₽
за чел.
Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
4
1 отзыв
5950
₽
за всё
Погулять по трём площадям, увидеть главные набережные и услышать легенды города
5
14 отзывов
4500
₽
за всё
Пройти через историческое сердце города и узнать, в чём Тверь может посоперничать с Москвой
5
2 отзыва
от
8000
₽
за всё
Интерактивное знакомство с известным тверским производством
5
4 отзыва
3900
₽
за всё
Пройти по улочкам и закоулкам старинного города, где переплетаются выдумки и быль, мистика и история
5
146 отзывов
5000
₽
за всё
Экскурсия по историческому центру Твери с посещением Императорского путевого дворца, набережной Волги и знакомством с 9-вековой историей города, его а...
5
144 отзыва
5000
₽
за всё
Экскурсии по историческому центру Твери с посещением Императорского путевого дворца, набережной Волги и главных достопримечательностей старинного горо...
5
753 отзыва
700
₽
за чел.
Твери почти девять веков, она на 12 лет старше Москвы. Перелистывая страницы истории города, вы почувствуете ритм жизни, эмоции людей, которые жили, в...
Билеты
5
16 отзывов
800
₽
за чел.
Вас ждет мастер-класс по созданию броши или кулона «Лилия», где вы познакомитесь с техникой золотого шитья и создадите уникальное украшение своими рук...
Водные прогулки
1700
₽
за чел.
Почувствовать себя настоящим матросом и отведать оладушки, щи с грибами и взвар
5
1 отзыв
15000
₽
за всё
Полюбоваться городскими панорамами и тихими монастырскими берегами
5
15 отзывов
13500
₽
за всё
Насладиться Волгой, лёгким бризом и видом на старинные набережные
4.9
10 отзывов
8000
₽
за всё
Проплыть по акватории Твери и посмотреть на ключевые достопримечательности с воды
4.6
9 отзывов
5000
₽
за всё
Отдохнуть на тверской природе и устроить пикник прямо на реке
5
2 отзыва
от
4900
₽
за всё
Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
5
9 отзывов
21500
₽
за всё
Увидеть Калязин с воды, побывать на колокольне и узнать об истории этих мест
5
18 отзывов
400
₽
за чел.
Отправиться из Твери на территорию глэмпинга, увидеть арт-объект и поучаствовать в мастер-классе
4.8
58 отзывов
1600
₽
за всё
Отправиться на приятную прогулку, решить несложные задачи и познакомиться с городом (без гида)
Туры на автомобиле
4.7
35 отзывов
5800
₽
за всё
Комбинированный тур по Твери на автомобиле и пешком. Вы увидите парадный центр, деревянные слободки, уникальный Морозовский городок и другие знаковые ...
5
1 отзыв
20000
₽
за всё
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
5
2 отзыва
20000
₽
за всё
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
8000
₽
за чел.
Мёд, чай, свечи своими руками и история про девочку - красивая и грустная
49000
₽
за всё
Древние города, монастыри и слон
4.8
14 отзывов
10000
₽
за всё
Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
5
87 отзывов
10600
₽
за всё
С комфортом осмотреть древние и современные районы города
4.9
95 отзывов
10400
₽
за всё
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
5
5 отзывов
6800
₽
за всё
Посетить музей каши и насладиться красотой уездного городка
Гастрономические туры
1700
₽
за чел.
Почувствовать себя настоящим матросом и отведать оладушки, щи с грибами и взвар
6150
₽
за всё
Пройти по круговым улицам, увидеть лавы (деревянные мостки) и съесть кашу по старинному рецепту
5
2 отзыва
от
8000
₽
за всё
Интерактивное знакомство с известным тверским производством
5
1 отзыв
2800
₽
за чел.
Погружение в мир пчёл: знакомство с ульями, дегустация мёда и лепка из воска
5
1 отзыв
6800
₽
за всё
Прогуляться по атмосферному району Твери и ощутить дыхание времени
8000
₽
за чел.
Мёд, чай, свечи своими руками и история про девочку - красивая и грустная
5
2 отзыва
3400
₽
за чел.
Увидеть древние памятники архитектуры и ненадолго стать гончаром или декоратором новогодних игрушек
5
2 отзыва
6000
₽
за всё
Погрузиться в историю трактиров и чайных Клина 19-20 веков и выпить чашечку чая
3000
₽
за всё
Узнать об участии города во Второй мировой войне и услышать о великих подвигах нашего народа
Последние отзывы об экскурсиях по Тверской области
И
Дата посещения: 25 июл 2026
Спасибо большое! Очень приятное получилось путешествие!
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И
Дата посещения: 26 июл 2026
Хочется выразить искреннюю благодарность ребятам -Алёне и её супругу,за чудесную водную прогулку! Все было организовано на высшем уровне-ребята очень общительные,дружелюбные,классные! Маленькое путешествие превзошло все наши ожидания,получили массу ярких эмоций. Желаем вам процветания, хорошей погоды и благодарных туристов❤️
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И
Дата посещения: 22 июл 2026
Рекомендую!!! Прикольный круглый кораблик😁 Управление легкое и понятное. Брали с грилем - очень необычный получился ужин посередине реки👍 Организаторы обеспечили всем необходимым - пледы, жилеты, колонка, разожгли мангал, даже запасной аккумулятор дали💪 Спасибо🤗
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Е
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо нашему гиду Георгию за интересную прогулку, за полный рассказ о уникальном городке Торжок. За его любовь к своему городу, за доброжелательность и хорошее настроение , за советы и помощь с информацией, которая нам была нужна для поездки в Василёво.
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Е
Дата посещения: 7 мар 2026
Замечательная экскурсия и экскурсовод, получили много интересной информации о городе и выбрали места для более детального знакомства с городом. Экскурсия динамичная и познавательная. Спасибо!
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Ч
Дата посещения: 2 июл 2026
В первых числах июля отдыхали с мужем в Твери. Выбрали экскурсию по Морозовскому городку с гидом Анжеликой и остались очень
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Н
Дата посещения: 30 июн 2026
Екатерина, добрый вечер! Спасибо вам большое! Квест чудесный! Столько всего интересного было! С удовольствием дети и взрослые погуляли по Твери! Вам желаю много клиентка и буду вам рекомендовать друзьям и знакомым.
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Н
Дата посещения: 28 июн 2026
Очень понравилась пешая экскурсия по Торжку. Экскурсовод Жанна с момента заказа экскурсии была на связи. Очень увлекательно и захватывающе рассказала про старинный город Торжок, об истории, достопримечательностях. По пути следования показала живописные места. Хотим выразить благодарность за доставленное удовольствие.
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О
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень интересная была прогулка. С нами был Сергей, человек который любит свой город. Внимательно и заботливо относился к нам. Очень приятно слушать только позитив о своем городе. Узнали много нового о Твери. Спасибо большое. Рекомендуем!!!
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Н
Дата посещения: 6 июн 2026
все четко
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