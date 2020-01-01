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Легенды пещерных храмов: Костомарово — Дивногорье 2в1

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1 отзыв
ВашГид
ВашГид – Гид из Воронежа
Продолжительность экскурсии 🧭 «Тайны пещерных храмов: Костомарово - Дивногорье» 2в1 — 9 часов.

За это время вы узнаете много интересного от профессиональных гидов.

Экскурсия ⛳ проходит в легкой увлекательной форме.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 800 ₽ за человека

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Легенды пещерных храмов: Костомарово — Дивногорье 2в1
Легенды пещерных храмов: Костомарово — Дивногорье 2в1

Что вы увидите

  • Музей-заповедник Дивногорье
  • Костомаровский Спасский монастырь
  • Церковь Сицилийской иконы Божией Матери
Экскурсионная программа: Мы познакомимся с уникальными пещерными храмовыми комплексами: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово и музеем-заповедником Дивногорье. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом, гору Фавор и пещерный храмовый комплекс.
Обед — монастырская трапезаДивногорьеДальше наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Здесь мы посетим пещерный Храм Сицилийской Иконы Божией Матери, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо — Меловые Дивы. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон. Важная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.
Что входит
  • трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
  • видовые места и пешеходные прогулки
  • посещение храмов
  • обед (аутентичная монастырская трапеза).
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр. )
Начало
🚩 ж/д вокзале Воронеж-1, Воронеж
Место завершения
🏁 пл. Ленина, Воронеж
Легенды пещерных храмов: Костомарово — Дивногорье 2в1
Легенды пещерных храмов: Костомарово — Дивногорье 2в1
Легенды пещерных храмов: Костомарово — Дивногорье 2в1
Легенды пещерных храмов: Костомарово — Дивногорье 2в1

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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