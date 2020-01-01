Экскурсионная программа: Мы познакомимся с уникальными пещерными храмовыми комплексами: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово и музеем-заповедником Дивногорье. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом, гору Фавор и пещерный храмовый комплекс.

Обед — монастырская трапезаДивногорьеДальше наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Здесь мы посетим пещерный Храм Сицилийской Иконы Божией Матери, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо — Меловые Дивы. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон. Важная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;