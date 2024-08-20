Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело

Прогулка по Зеленоградску и Светлогорску. Откройте для себя архитектуру старого Кранца и насладитесь видами Балтийского моря
В прошлом немецкие города Кранц и Раушен начали свой путь в 19 веке и с тех пор хорошеют, оставаясь такими же уютными, как задумывались. Узнайте, как традиции курортного отдыха превратились
читать дальше

здесь в особую культуру и что такое Cittaslow. Полюбуйтесь архитектурой старинных вилл и прикоснитесь к 400-летней липе. Познакомьтесь со светлоёжиками и зеленоградскими котами.

Прогуляйтесь по пешеходной улице Зеленоградска, насладитесь нарядной архитектурой старого Кранца и променадом вдоль берега моря. В Светлогорске вас ждут узкие улочки, утопающие в зелени, и фотогеничные виллы.

Исследуйте историческую часть на высокой береговой дюне и познакомьтесь с водогрязелечебницей, построенной в начале 20 века. Для спуска на променад воспользуйтесь панорамным лифтом, а вернётесь в жёлтой кабинке фуникулёра

4.75
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Прогулка по променаду вдоль моря
  2. 🏰 Уникальная архитектура старинных вилл
  3. 🐱 Кошачья столица России
  4. 🚶‍♂️ Узкие улочки и зелёные уголки
  5. 🏞️ Историческая часть на береговой дюне
  6. 🎵 Современный концертный комплекс «Янтарь-холл»
Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
Зеленоградск и Светлогорск: города, что лечат душу и тело
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Пешеходная улица Зеленоградска
  • Архитектура старого Кранца
  • Променад вдоль берега моря
  • Бювет «Королева Луиза»
  • Историческая часть Светлогорска
  • Водогрязелечебница
  • Концертный комплекс «Янтарь-холл»
  • Панорамный лифт
  • Фуникулёр

Описание экскурсии

Город-праздник Зеленоградск

  • Вы узнаете, как деревня прусских рыбаков получила статус королевского курорта
  • Погуляете по пешеходной улице Зеленоградска и познакомитесь с нарядной архитектурой старого Кранца
  • Убедитесь в том, что находитесь в кошачьей столице России — у усатых здесь есть даже свой элитный жилой комплекс, а в муниципалитете есть должность «котошеф»
  • Пройдёте по широкому променаду вдоль берега моря
  • И отведаете минеральной воды в бювете «Королева Луиза»

Уютный Светлогорск

После получасового переезда вы окажетесь там, где оживают сказки, за каждым поворотом ждёт приятный сюрприз и никогда не стоит торопиться (расскажем, что такое «Медленный город»). Старое название Светлогорска в переводе с немецкого означает «шелестеть, шуметь», что очень хорошо подходит этому зелёному уголку Балтики.

  • Поговорим о бывшем аристократическом курорте Раушен
  • Исследуем историческую часть на высокой береговой дюне
  • Прогуляемся по узким улочкам, утопающим в зелени, и отыщем фотогеничные виллы, старинные и современные
  • Также вы познакомитесь с главным символом города — водогрязелечебницей, построенной в начале 20 века
  • Не обойдём вниманием современный концертный комплекс «Янтарь-холл»
  • Для спуска на роскошный променад воспользуемся панорамным лифтом, а вернёмся в жёлтой кабинке фуникулёра

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса Mercedes, сопровождение гида
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Исходя из длительности экскурсии рекомендуем взять воду, а также надеть удобную обувь
  • Оплата оставшейся суммы на посадке, по QR-коду, который будет у гида, либо наличными

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
2
1
С
20 авг 2024
Благодарим гида Валентину за прекрасную экскурсию-прогулку, проведенную с большой любовью к своему краю. Увлекательный и неутомительный маршрут, много интересных историй. Очень довольны, что побывали на этой экскурсии. Советуем!
Е
6 авг 2024
Интересный маршрут, хороший экскурсовод. Отвратительная организация экскурсии. Время начала экскурсии менялось с 9:00 на 9:45. А экскурсионный автобус подошёл в 10:15. Причина - ждали опаздывающих туристов в Калининграде. Поэтому и
читать дальше

опоздание на 30! минут в Зеленоград. Значит о тех, кто не в состоянии рассчитать время турфирма заботится (или не хочет терять деньги), а то, что крадёт оплаченное время экскурсии ответственных туристов ни кого не заботит!

Татьяна
19 июл 2024
Отличная экскурсия! Гид Валентина, очень интересно рассказывает. Правильная речь, интересный рассказ. Не замечаешь как проходит время. Организация на высоте.
М
17 июл 2024
Хорошая экскурсия! Получили удовольствие от созерцания чудесных видов, замечательного, наполненного любовью к родному краю, продуманного рассказа гида! Спасибо
Маргарита
16 июл 2024
Название экскурсии отображает своё значение, удивительно что после экскурсии действительно наступает умиротворение. И желание повторить. И надобность всех близких отправить на эту экскурсию!
Гид умница, с живой и эмоциональной историей, с огромным багажом знаний, но в тоже время этот груз не давит, а запоминается легко.
Чистые уютные улицы, что ни дом - интересный рассказ. И даже наплыв туристов не замечался совершенно.
Спасибо организаторам!
М
16 июл 2024
Прекрасная экскурсия! Очень много интересного увидела, о многом узнала. Эти города действительно стоит посетить, во время экскурсии чувство будто ты в музее под открытым небом. Великолепная организация экскурсии, работа гида на высоком уровне
В
16 июл 2024
Экскурсия огонь. Экскурсовод Марина просто потрясающая. Очень познавательно, интересно и с большим количеством необычных фактов. Всем рекомендую!!!
Н
16 июл 2024
Сегодня побывала на экскурсии "Янтарного края" -"Курорты Восточной Пруссии" - я в полном восторге! До этого была и в Зеленоградске и Светлогорске, но сегодня открыла их для себя совершенно по
читать дальше

новому!
Во первых, оказывается, эти города не просто красивы, они ещё и невероятно интересны! Буквально каждый дом имеет свою историю, которые гид нам рассказывала, как удивительную сказку.

Во-вторых, здесь, как выяснилось, множество мест, пойти в которые самостоятельно, в голову не приходит. А, оказывается, за любым поворотом, может таится жемчужина!

Ну и конечно, путешествовать в комфортном автобусе с кондиционером, под увлекательный рассказ экскурсовода, гораздо приятнее, чем в битком набитой электричке.

Сегодня побывала на экскурсии "Янтарного края" -"Курорты Восточной Пруссии" - я в полном восторге! До этогоСегодня побывала на экскурсии "Янтарного края" -"Курорты Восточной Пруссии" - я в полном восторге! До этого

Входит в следующие категории Зеленоградска

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеНа весь деньОбзорныеНабережнаяПопулярные местаПо областиУлицы и переулкиБалтийское мореПрирода и пейзажиДля студентовСамое главноеКурортный проспектБювет «Королева Луиза»Зеленоградский променадОт ж/д вокзала

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Зеленоградск: жизнь на курорте
Пешая
49 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
27 авг в 14:00
30 авг в 11:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
5 отзывов
8 часов
Групповая
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам и кирхам восточной Пруссии с нашим гидом. Узнайте историю и архитектуру Черняховска и Гвардейска
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
26 авг в 08:00
28 авг в 08:00
23882 150 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
На автобусе
2 отзыва
9 часов
Групповая
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Исследуйте Балтийск, Янтарный и Светлогорск на групповой экскурсии из Зеленоградска. Узнайте о стратегической роли, добыче янтаря и насладитесь архитектурой
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
3 166 за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
ХорошоТам