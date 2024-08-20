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Во первых, оказывается, эти города не просто красивы, они ещё и невероятно интересны! Буквально каждый дом имеет свою историю, которые гид нам рассказывала, как удивительную сказку.



Во-вторых, здесь, как выяснилось, множество мест, пойти в которые самостоятельно, в голову не приходит. А, оказывается, за любым поворотом, может таится жемчужина!



Ну и конечно, путешествовать в комфортном автобусе с кондиционером, под увлекательный рассказ экскурсовода, гораздо приятнее, чем в битком набитой электричке.

Сегодня побывала на экскурсии "Янтарного края" -"Курорты Восточной Пруссии" - я в полном восторге! До этого была и в Зеленоградске и Светлогорске, но сегодня открыла их для себя совершенно по