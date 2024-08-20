В прошлом немецкие города Кранц и Раушен начали свой путь в 19 веке и с тех пор хорошеют, оставаясь такими же уютными, как задумывались. Узнайте, как традиции курортного отдыха превратились
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по променаду вдоль моря
- 🏰 Уникальная архитектура старинных вилл
- 🐱 Кошачья столица России
- 🚶♂️ Узкие улочки и зелёные уголки
- 🏞️ Историческая часть на береговой дюне
- 🎵 Современный концертный комплекс «Янтарь-холл»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Пешеходная улица Зеленоградска
- Архитектура старого Кранца
- Променад вдоль берега моря
- Бювет «Королева Луиза»
- Историческая часть Светлогорска
- Водогрязелечебница
- Концертный комплекс «Янтарь-холл»
- Панорамный лифт
- Фуникулёр
Описание экскурсии
Город-праздник Зеленоградск
- Вы узнаете, как деревня прусских рыбаков получила статус королевского курорта
- Погуляете по пешеходной улице Зеленоградска и познакомитесь с нарядной архитектурой старого Кранца
- Убедитесь в том, что находитесь в кошачьей столице России — у усатых здесь есть даже свой элитный жилой комплекс, а в муниципалитете есть должность «котошеф»
- Пройдёте по широкому променаду вдоль берега моря
- И отведаете минеральной воды в бювете «Королева Луиза»
Уютный Светлогорск
После получасового переезда вы окажетесь там, где оживают сказки, за каждым поворотом ждёт приятный сюрприз и никогда не стоит торопиться (расскажем, что такое «Медленный город»). Старое название Светлогорска в переводе с немецкого означает «шелестеть, шуметь», что очень хорошо подходит этому зелёному уголку Балтики.
- Поговорим о бывшем аристократическом курорте Раушен
- Исследуем историческую часть на высокой береговой дюне
- Прогуляемся по узким улочкам, утопающим в зелени, и отыщем фотогеничные виллы, старинные и современные
- Также вы познакомитесь с главным символом города — водогрязелечебницей, построенной в начале 20 века
- Не обойдём вниманием современный концертный комплекс «Янтарь-холл»
- Для спуска на роскошный променад воспользуемся панорамным лифтом, а вернёмся в жёлтой кабинке фуникулёра
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса Mercedes, сопровождение гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Исходя из длительности экскурсии рекомендуем взять воду, а также надеть удобную обувь
- Оплата оставшейся суммы на посадке, по QR-коду, который будет у гида, либо наличными
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 97 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
20 авг 2024
Благодарим гида Валентину за прекрасную экскурсию-прогулку, проведенную с большой любовью к своему краю. Увлекательный и неутомительный маршрут, много интересных историй. Очень довольны, что побывали на этой экскурсии. Советуем!
Е
Елена
6 авг 2024
Интересный маршрут, хороший экскурсовод. Отвратительная организация экскурсии. Время начала экскурсии менялось с 9:00 на 9:45. А экскурсионный автобус подошёл в 10:15. Причина - ждали опаздывающих туристов в Калининграде. Поэтому и
Татьяна
19 июл 2024
Отличная экскурсия! Гид Валентина, очень интересно рассказывает. Правильная речь, интересный рассказ. Не замечаешь как проходит время. Организация на высоте.
М
Маргарита
17 июл 2024
Хорошая экскурсия! Получили удовольствие от созерцания чудесных видов, замечательного, наполненного любовью к родному краю, продуманного рассказа гида! Спасибо
Маргарита
16 июл 2024
Название экскурсии отображает своё значение, удивительно что после экскурсии действительно наступает умиротворение. И желание повторить. И надобность всех близких отправить на эту экскурсию!
Гид умница, с живой и эмоциональной историей, с огромным багажом знаний, но в тоже время этот груз не давит, а запоминается легко.
Чистые уютные улицы, что ни дом - интересный рассказ. И даже наплыв туристов не замечался совершенно.
Спасибо организаторам!
Гид умница, с живой и эмоциональной историей, с огромным багажом знаний, но в тоже время этот груз не давит, а запоминается легко.
Чистые уютные улицы, что ни дом - интересный рассказ. И даже наплыв туристов не замечался совершенно.
Спасибо организаторам!
М
Мария
16 июл 2024
Прекрасная экскурсия! Очень много интересного увидела, о многом узнала. Эти города действительно стоит посетить, во время экскурсии чувство будто ты в музее под открытым небом. Великолепная организация экскурсии, работа гида на высоком уровне
В
Владислав
16 июл 2024
Экскурсия огонь. Экскурсовод Марина просто потрясающая. Очень познавательно, интересно и с большим количеством необычных фактов. Всем рекомендую!!!
Н
Нина
16 июл 2024
Сегодня побывала на экскурсии "Янтарного края" -"Курорты Восточной Пруссии" - я в полном восторге! До этого была и в Зеленоградске и Светлогорске, но сегодня открыла их для себя совершенно по
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