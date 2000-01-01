Нашей первой остановкой станет удивительный храм Суван Куха, который называют Храмом Обезьян из-за сотен обезьянок, обитающих поблизости: у входа вы сможете покормить животных арахисом или бананами. Храмовые пещеры поразят вас медитативной тишиной, сталактитами, солнечными лучами, пробивающимися сквозь каменные своды, и, конечно, 15-метровой статуей Лежащего Будды. А у местного монаха вы сможете получить благословение и повязать на руку сай-син — верёвочку на удачу.

На обед мы остановимся в плавучей деревне Паньи, где вы не только насладитесь свежими морепродуктами, но и познакомитесь с бытом морских цыган. Вы услышите легенду местных жителей, потомков индонезийской семьи То Бабу, рассмотрите самобытные лачуги, стоящие на сваях над водой, и узнаете, чем жили раньше и чем живут сейчас обитатели деревни.

Вы побываете в окруженном густыми джунглями храме, где воплощена буддийская концепция ада и рая с помощью традиционных тайских скульптур. Мистическая атмосфера этого места позволит вам глубже проникнуть в буддийские представления о жизни и смерти, добре и зле, а также понять замысел архитектуры храма.

На пути мы остановимся, чтобы подкрепиться свежими фруктами и прокатиться вдоль русла реки на дружелюбных слонах. А после вы посмотрите шоу маленького слоненка, сможете освежиться душем из хобота и сделать фото на память.

На всем маршруте нашей поездки вам будут встречаться потрясающие виды и панорамы Таиланда. Вы искупаетесь в живописном водопаде Пханг Нга, сможете проплыть сквозь мангровые леса на традиционной длиннохвостой лодке ⚓. Завершением путешествия станет потрясающий вид со смотровой площадки Самет Нанг Ши с роскошной панорамой на цепи островов в заливе Пханг Нга.

Подробная программа

7:00 — 08:00 — трансфер из отеля (точное время сообщаем после бронирования);