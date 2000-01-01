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Удивительная Пханг Нга

5
1 отзыв
Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
В рамках нашей экскурсии 🧭 вас ждет увлекательное приключение по заливу Пханг Нга.

Вы не только побываете в Храме Обезьян и увидите легендарную 15-метровую статую Лежащего Будды, но и познакомитесь с настоящими морскими цыганами.

Также мы увидим мангровые леса, а вы сможете искупаться в водопаде Пханг Нга и осмотрите цепь островов залива с обзорной площадки.
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  • 👥Групповая
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $55 за человека

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Удивительная Пханг Нга
Удивительная Пханг Нга

Что вы увидите

  • Пещерный Храм Обезьян
  • Храм Ада и Рая
  • Самет Нанг Ши
  • Деревня Паньи
Нашей первой остановкой станет удивительный храм Суван Куха, который называют Храмом Обезьян из-за сотен обезьянок, обитающих поблизости: у входа вы сможете покормить животных арахисом или бананами. Храмовые пещеры поразят вас медитативной тишиной, сталактитами, солнечными лучами, пробивающимися сквозь каменные своды, и, конечно, 15-метровой статуей Лежащего Будды. А у местного монаха вы сможете получить благословение и повязать на руку сай-син — верёвочку на удачу.
На обед мы остановимся в плавучей деревне Паньи, где вы не только насладитесь свежими морепродуктами, но и познакомитесь с бытом морских цыган. Вы услышите легенду местных жителей, потомков индонезийской семьи То Бабу, рассмотрите самобытные лачуги, стоящие на сваях над водой, и узнаете, чем жили раньше и чем живут сейчас обитатели деревни.
Вы побываете в окруженном густыми джунглями храме, где воплощена буддийская концепция ада и рая с помощью традиционных тайских скульптур. Мистическая атмосфера этого места позволит вам глубже проникнуть в буддийские представления о жизни и смерти, добре и зле, а также понять замысел архитектуры храма.
На пути мы остановимся, чтобы подкрепиться свежими фруктами и прокатиться вдоль русла реки на дружелюбных слонах. А после вы посмотрите шоу маленького слоненка, сможете освежиться душем из хобота и сделать фото на память.
На всем маршруте нашей поездки вам будут встречаться потрясающие виды и панорамы Таиланда. Вы искупаетесь в живописном водопаде Пханг Нга, сможете проплыть сквозь мангровые леса на традиционной длиннохвостой лодке ⚓. Завершением путешествия станет потрясающий вид со смотровой площадки Самет Нанг Ши с роскошной панорамой на цепи островов в заливе Пханг Нга.
Подробная программа
7:00 — 08:00 — трансфер из отеля (точное время сообщаем после бронирования);
  • посещение пещерного Храма Обезьян;
  • прогулка на слонах по реке, перекус со свежими фруктами;
  • обед в деревне морских цыган;
  • прогулка на длиннохвостой лодке по мангровым лесам;
  • посещение храма Ада и Рая;
  • купание в водопаде Пханг Нга;
  • смотровая площадка Самет Нанг Ши;
  • 16:00 — возвращение в отель 🏨 информация:
    • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Что входит
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Обед
  • Катание на слонах
  • Трансфер на минивэне с кондиционером
  • Входные билеты в национальные парки
  • Страховка
Что не входит
  • Фотосессия на экскурсии
  • Алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Удивительная Пханг Нга
Удивительная Пханг Нга
Удивительная Пханг Нга
Удивительная Пханг Нга
Удивительная Пханг Нга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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