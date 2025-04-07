Город Перге

Дата основания Перге не известна. Историки датируют это время примерно 7 веком до нашей эры (времена Троянской войны). Согласно легендам, основателем города является Калхас.

Расположение города изначально было несколько странным. Обычно старались строить города в непосредственной близости от моря 🌊, чтобы вести обширную торговлю с другими странами. А Перге был расположен в 11 км от моря, чтобы избежать нападения с кораблей.