Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Демре — Мира — Кекова из Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Это насыщенная программа, наполненная историей 📖 и красотой, посетите данную экскурсию ⛳ вместе с нами и вдохновитесь на новые дела! Вас ждёт исследование затонувшего города Кекова, посещение древнего города Мира, где у вас будет возможность увидеть руины амфитеатра и вы узнаете много нового.

Затем мы увидим Базилику, где служил сам Святой Николай, и где находится его саркофаг, в котором некогда были его Святые мощи, украденные итальянскими купцами в Демре.
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Экскурсия

$45 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Демре — Мира — Кекова из Белека
Демре — Мира — Кекова из Белека
Древний город 🏙️ Мира
Утром из отеля вас заберёт современный автобус и наше приключение начнётся. Во время поездки вы сможете насладиться пейзажами и красотами природы. По прибытию вы узнаете культуру и историю 📖 данного района Турции. Одной из самой запоминающейся достопримечательностью являются Ликийские гробницы, вырезанные высоко в скалах. Узнав больше о жизни местных жителей вы посетите древний амфитеатр и полюбуетесь на древние руины. Не забудьте взять фотоаппарат, ведь здесь множество локаций для потрясающих фото. Желающие купить сувениры 🎁 получат эту возможность на небольшом базаре, расположенном около амфитеатра, а также выпить 🍹 стаканчик апельсинового сока с родины «апельсиновых королей».
Демре и гробница святого Николая
После насыщенного похода в древнем городе Мира наше путешествие продолжится в Демре, здесь мы посетим гробницы Святого Николая именно в этом месте он похоронен. Ежегодно множество туристов приезжают из разных уголков мира, чтобы помолиться за себя и своих родных. В данный момент церковь ⛪ является музеем, где можно увидеть старинные фрески на стенах и потолках.
Обед
После посещения всех древних достопримечательностей мы отправимся на вкусный обед в ресторан, который находится недалеко от церкви Святого Николая.
Кекова — затонувший город 🏙️
После вкусного обеда мы отправимся на подводное исследование. Огромный плюс — возможность полюбоваться подводным миром не промокая. Древний ликийский город 🏙️ Кекова был погребён под водой после землетрясения, с тех пор вода хранит руины древней цивилизации. Наша лодка медленно проплывёт над затонувшим городом и вы увидите памятники архитектуры, в том числе древнюю византийскую церковь ⛪. Наши профессиональные гиды расскажут как легенды, так и подлинную историю 📖 этого города.
Далее у вас будет время принять воздушные и солнечные ванны на борту судна, Средиземное море 🌊 покорит вас своей чистотой. Дорога назад порадует вас живописными видами на природу.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Прогулка на яхте
  • Входной билет в Мира
  • Входной билет в Церковь Св. Николая
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед и ужин
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем и головные уборы.
Демре — Мира — Кекова из Белека
Демре — Мира — Кекова из Белека
Демре — Мира — Кекова из Белека
Демре — Мира — Кекова из Белека
Время проведения: Ежедневно с 07:00 до 21:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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