Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Древний город 🏙️ Мира

Утром из отеля вас заберёт современный автобус и наше приключение начнётся. Во время поездки вы сможете насладиться пейзажами и красотами природы. По прибытию вы узнаете культуру и историю 📖 данного района Турции. Одной из самой запоминающейся достопримечательностью являются Ликийские гробницы, вырезанные высоко в скалах. Узнав больше о жизни местных жителей вы посетите древний амфитеатр и полюбуетесь на древние руины. Не забудьте взять фотоаппарат, ведь здесь множество локаций для потрясающих фото. Желающие купить сувениры 🎁 получат эту возможность на небольшом базаре, расположенном около амфитеатра, а также выпить 🍹 стаканчик апельсинового сока с родины «апельсиновых королей».

Демре и гробница святого Николая

После насыщенного похода в древнем городе Мира наше путешествие продолжится в Демре, здесь мы посетим гробницы Святого Николая именно в этом месте он похоронен. Ежегодно множество туристов приезжают из разных уголков мира, чтобы помолиться за себя и своих родных. В данный момент церковь ⛪ является музеем, где можно увидеть старинные фрески на стенах и потолках.

Обед

После посещения всех древних достопримечательностей мы отправимся на вкусный обед в ресторан, который находится недалеко от церкви Святого Николая.

Кекова — затонувший город 🏙️

После вкусного обеда мы отправимся на подводное исследование. Огромный плюс — возможность полюбоваться подводным миром не промокая. Древний ликийский город 🏙️ Кекова был погребён под водой после землетрясения, с тех пор вода хранит руины древней цивилизации. Наша лодка медленно проплывёт над затонувшим городом и вы увидите памятники архитектуры, в том числе древнюю византийскую церковь ⛪. Наши профессиональные гиды расскажут как легенды, так и подлинную историю 📖 этого города.

Далее у вас будет время принять воздушные и солнечные ванны на борту судна, Средиземное море 🌊 покорит вас своей чистотой. Дорога назад порадует вас живописными видами на природу.

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