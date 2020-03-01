Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить главные символы города, заглянуть на Египетский базар и проплыть по великому Босфору

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
На один день из курортного Белека вы сбежите в бурлящий и контрастный Стамбул! Снаружи и изнутри изучите визитные карточки города от Голубой мечети до Айя-Софии, заглянете на восточные базары и шумные колоритные улицы.

А после проплывете по Босфору, рассматривая с воды очертания великого Стамбула.
160 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека

Что вас ожидает

Увидеть символы Стамбула
До мелочей продуманный маршрут позволит вам за один день без спешки рассмотреть достопримечательности города и погрузиться в историю Стамбула. Перед вами предстанут:

  • Монументальная площадь Султанахмет, стоящая на месте античного римского Ипподрома, позволит вам прикоснуться к истокам Стамбула и архитектурному наследию разных эпох.
  • Голубая мечеть — главная мечеть Стамбула и жемчужина восточного зодчества. Внутри вы рассмотрите суры Корана, покрывающие весь купол мечети, и черный камень из Мекки, установленный на мраморной чаше.
  • Музей Айя-София, который был крупнейшим христианским храмом в эпоху Константинополя — Собором Святой Софии. Я расскажу легенды, спрятанные за фасадом храма, и объясню значение красной отметки на одной из его колонн.
  • В Топкапы, главном дворце Османской империи, мы поговорим о великих султанах. И, конечно, особое внимание уделим знаменитому Сулейману I, который жил во дворце со славянской наложницей, а затем любимой женой — Роксоланой.

Атмосфера восточного базара
Следом вас встретит многоголосье и пряные ароматы Египетского базара: лучшего места для покупки турецких специй и трав не найти! Здесь вы запасетесь стамбульскими приправами, сладостями, турецким кофе и чаем. Оцените по достоинству местный текстиль, драгоценности и эфирные масла, а главное — проникнетесь восточным колоритом.

Водная прогулка по Босфору
Прекрасным завершением экскурсии станет прогулка по легендарному проливу Босфор. Вы рассмотрите достопримечательности Стамбула, расположившиеся на берегах пролива, услышите легенду о его названии и пополните копилку знаний о Турции интересными фактами о дворцах, башнях и мечетях, мимо которых мы проплывем.

Организационные детали

  • Вас ждет трансфер от вашего отеля до аэропорта Антальи, затем перелет из Анталии в Стамбул, где вас срезу же встретит гид, а после экскурсии — сопровождение обратно в аэропорт Стамбула и регистрация на рейс в Анталью.
  • В стоимость экскурсии входят авиабилеты из Анталии в Стамбул и обратно, комплексный обед и ужин, а также входной билет в Голубую мечеть и прогулка по Босфору.
  • Дополнительные расходы: входные билеты во дворец Топкапы — 35 лир с человека, а также Собор Св. Софии — 40 лир с человека.
  • Часть экскурсии предполагает пешие прогулки, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде, а также захватите с собой воду и солнцезащитные средства.
  • При недоборе группы экскурсия не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Белека

Экскурсия проводится в среду и субботу в 05:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

Из Белека — в Анталию!Из Белека — в Анталию!Из Белека — в Анталию!
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8 часов
1 отзыв
Водопад над морем, панорама побережья с высокой горы и свободное время в Старом городе
Анталия заслужила статус туристической столицы Турции: это потрясающей красоты побережье, это древнее наследие Рима, это дивная природа. На экскурсии вы полюбуетесь водопадом прямо над морем, на канатной дороге отправитесь за лучшими видами на всю Анталию, погуляете по ее центру и узнаете о далекой истории.

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