Подводный мир

Комфортный, современный автобус заберёт вас из отеля и отвезёт в райское место — Океанариум Анталии. Огромные размеры здания удивят вас. У вас будет 2, 5 часа свободного времени, которое вы сможете потратить на наиболее интересующих вас морских жителей. Анталийский океанариум является одним из крупнейших в мире. Тысячи морских обитателей точно поразят вас. Экскурсия ⛳ содержит не только развлекательные, но и познавательные элементы.

На территории Аквариума также присутствуют музеи 🖼 и ряд выставок на тему морских существ. Впечатляющее развлечение летом — посещение Снежного Мира, где вы сможете поиграть в снежки. Кинотеатр Oceanride XD-многомерный кинотеатр, который вы также сможете посетить и просмотреть интересный фильм 🎥 на морскую тему. Если вдруг вы проголодаетесь, то на территории Аквариума есть кафе и рестораны, где всегда можно вкусно пообедать и отдохнуть в приятной атмосфере.

Важная информация

Возьмите с собой видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг.