Поездка в Аквариум Анталии из Белека

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Посетите прекрасный подводный мир в Анталии.

Данный тур отлично подойдёт для семейной поездки.

Вы откроете для себя много новых вещей, а Ваши дети долгое время будут вспоминать милый и добрых морских существ.

Аквариум является одной из главных достопримечательностей 🏛️ в Анталии, 40 тематических аквариумов предстанут прямо перед вашим взором.

Туннель аквариума имеет длину 131 м и ширину 3 м.
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Экскурсия

$60 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Поездка в Аквариум Анталии из Белека
Поездка в Аквариум Анталии из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Аквариум в Анталии
Подводный мир
Комфортный, современный автобус заберёт вас из отеля и отвезёт в райское место — Океанариум Анталии. Огромные размеры здания удивят вас. У вас будет 2, 5 часа свободного времени, которое вы сможете потратить на наиболее интересующих вас морских жителей. Анталийский океанариум является одним из крупнейших в мире. Тысячи морских обитателей точно поразят вас. Экскурсия ⛳ содержит не только развлекательные, но и познавательные элементы.
На территории Аквариума также присутствуют музеи 🖼 и ряд выставок на тему морских существ. Впечатляющее развлечение летом — посещение Снежного Мира, где вы сможете поиграть в снежки. Кинотеатр Oceanride XD-многомерный кинотеатр, который вы также сможете посетить и просмотреть интересный фильм 🎥 на морскую тему. Если вдруг вы проголодаетесь, то на территории Аквариума есть кафе и рестораны, где всегда можно вкусно пообедать и отдохнуть в приятной атмосфере.
Важная информация
Возьмите с собой видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входной билет в Аквариум
  • Страховка
  • Русский гид
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • Возьмите с собой видео/фотокамеру
  • деньги для оплаты дополнительных услуг.
Поездка в Аквариум Анталии из Белека
Поездка в Аквариум Анталии из Белека
Поездка в Аквариум Анталии из Белека
Поездка в Аквариум Анталии из Белека
Время проведения: Ежедневно с 10:30 до 16:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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