Водопад Нижний Дюден посмотрим изнутри: пройдем по пещере практически сквозь водный поток.
Верхний Дюден очаровывает своей мощью: тонны воды падают в Средиземное море и брызги долетают до смотровой площадки.
Водопад Куршунлу затерян среди зеленого леса. Мы прогуляемся по каменным тропинкам и деревянному мосту.
Выпьем вкусный турецкий кофе в тени вековых деревьев. Прохлада водопадов поможет спастись от жары в солнечный день отдыха на побережье Турции.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Прогулка по водопадам
$180
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Входные билеты
Что не входит
Угощения и все
что понравилось во время прогулки
каждый оплачивает сам.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Республики
Завершение: Ворота Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00 — 18:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.