Окунуться в прохладу и насладиться красотой можно в этом путешествии по водопадам провинции Анталья

Окунуться в прохладу и насладиться красотой можно в этом путешествии по водопадам провинции Анталья.

Вы увидите разнообразие и всю красоту водопадов Турции.

А еще мы сможем выпить вкусный турецкий кофе в тени деревьев.

Тур также будет интересен для детей.

Отличный тур для фотосессий.
Прогулка по водопадам
Прогулка по водопадам
Прогулка по водопадам
Прогулка по водопадам
Прогулка по водопадам
Прогулка по водопадам

Что вы увидите 🤩

  • Водопад Нижний Дюден
  • Верхний Дюден
  • Водопад Куршунлу
  • Национальный парк Куршунлу
Что вас ждет?
  • Водопад Нижний Дюден посмотрим изнутри: пройдем по пещере практически сквозь водный поток.
  • Верхний Дюден очаровывает своей мощью: тонны воды падают в Средиземное море и брызги долетают до смотровой площадки.
  • Водопад Куршунлу затерян среди зеленого леса. Мы прогуляемся по каменным тропинкам и деревянному мосту.
  • Выпьем вкусный турецкий кофе в тени вековых деревьев. Прохлада водопадов поможет спастись от жары в солнечный день отдыха на побережье Турции.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Прогулка по водопадам
$180

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Угощения и все
  • что понравилось во время прогулки
  • каждый оплачивает сам.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Республики
Завершение: Ворота Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00 — 18:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 9:00 — 18:00

Елена Б.
Елена Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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