Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Необычный Стамбул

Погулять по колоритным азиатским районам и раскрыть город с новой стороны

Tatiana
Tatiana – Гид из Стамбула
Стамбул — «живой» и многогранный город 🏙️, пропитанный энергией и духом свободы.

Вы исследуете любимые кварталы местных и узнаете, почему Азия в Стамбуле так напоминает Европу.

Кроме того, посетите султанский дворец Бейлербей, заглянете на чашку кофе в османский хамам и оцените разноцветные, похожие на игрушечные, дома.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 120€96 за экскурсиюскидка20%

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Необычный Стамбул
Необычный Стамбул

Что вас ожидает

Ускюдар и богемная Мода
В аутентичном мусульманском района Ускюдар вы выпьете чашечку вкуснейшего османского кофе в старинном хамаме, переделанном в кофейню. Рассмотрите знаменитую Девичью башню, посетите дворец Бейлербей в необарочном стиле и узнаете, почему в нем нет кухни 🥧. Далее отправитесь в колоритный район Мода: раскроете секрет его названия, погуляете по армянским и еврейским кварталам и, если повезет, увидите стильно одетых пенсионерок, лихо управляющих своими ретро автомобилями.

Яркий Кузгунджук и ужин с шикарным видом
Район Кузгунджук — место, которое неизбежно украдет сердца визуалов. Вы рассмотрите его цветные домики, заглянете в антикварные лавки и понаблюдаете за местными, непринужденно пьющими кофе в маленьких стильных кофейнях. А также отыщете расположенные неподалеку друг от друга мечеть, церковь ⛪ и синагогу и зайдете в самый настоящий огород, где жители выращивают для себя овощи. В завершение поужинаете в чудесном ресторане около Анатолийской крепости с видом на Босфорский мост.

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 во дворец Бейлербей не включен в стоимость — 4 евро
  • Ужин в ресторане оплачивается дополнительно. Средний чек без алкоголя — 10 евро.
  • По желанию мы можем дополнить экскурсию ⛳ полуторачасовой прогулкой на яхте 🛥️ по Босфору — 120 евро
Начало и место завершения
🚩 у метро Ускюдар
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул
Необычный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гид и фотограф. Покажу вам Стамбул глазами художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов.
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