Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Ускюдар и богемная Мода

В аутентичном мусульманском района Ускюдар вы выпьете чашечку вкуснейшего османского кофе в старинном хамаме, переделанном в кофейню. Рассмотрите знаменитую Девичью башню, посетите дворец Бейлербей в необарочном стиле и узнаете, почему в нем нет кухни 🥧. Далее отправитесь в колоритный район Мода: раскроете секрет его названия, погуляете по армянским и еврейским кварталам и, если повезет, увидите стильно одетых пенсионерок, лихо управляющих своими ретро автомобилями.

Яркий Кузгунджук и ужин с шикарным видом

Район Кузгунджук — место, которое неизбежно украдет сердца визуалов. Вы рассмотрите его цветные домики, заглянете в антикварные лавки и понаблюдаете за местными, непринужденно пьющими кофе в маленьких стильных кофейнях. А также отыщете расположенные неподалеку друг от друга мечеть, церковь ⛪ и синагогу и зайдете в самый настоящий огород, где жители выращивают для себя овощи. В завершение поужинаете в чудесном ресторане около Анатолийской крепости с видом на Босфорский мост.

Организационные детали