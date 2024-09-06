На Рождество – экскурсии в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Самарканде на русском языке, цены от $52, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Пешая
80 отзывов
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
$109 за всё до 5 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Пешая
скидка
30%
23 отзыва
2.5 часа
Фотопрогулка
до 7 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
74$52 за всё до 7 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
На машине
скидка
10%
24 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
170$153 за всё до 7 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
На машине
239 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$136 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 сентября 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Очень классный гид и путешествие! Нисо очень много знает, все подробно и интересно рассказывает, классно фоткает. Была архитектура, керамика, украшения, музеи - узнала все! Бонусом гуляли под зонтиком Нисо вдвоем - укрывались от солнца. Получилось очень увлекательно и с волшебными фотографиями! Советую!
  • О
    Олеся
    5 сентября 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Спасибо большое Шохруху за действительно индивидуальную экскурсию – на наше счастье, было свободно окошко у гида буквально на следующий день,
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    как мы решили забронировать экскурсию, мы прогулялись с ним по мавзолею Тимура, а потом прошлись по бульвару – хотя этого не было заявлено. Дело в том, что часть достопримечательностей мы уже видели и попросили подстроить маршрут по нас; очень приятно, что Шохрух не просто согласился, а с удовольствием прогулялся с нами в новом направлении, очень интересно и спокойно рассказывал, без излишней академической информации, что могла бы быть скучто детям; также с удовольствием отвечал на вопросы и слушал наши какие-то небольшие познания и наблюдения из истории и быта Узбекистана. В общем, максимально комфортно; рекомендую от души.

  • Б
    Бахадыр
    2 сентября 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Азизу, все было очень грамотно построено и изложено, что сложилась цельная картина повествования в отношении
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    истории развития города, начиная от эпохи греко-бактрийского государства и заканчивая эпохой во времена царской России, у Азиза очень хороший исторический бекграунд, возможно есть историческое образование, нам показали не только традиционные достопримечательности но и другие интересные места, например дом купца Калантарова, который имеет интересную и одновременно печальную историю. Во время рассказа Азиз фокусировал наши внимания на те или иные элементы исторических памятников, которые мы бы сами никогда и не заметили бы, и рассказывал что именно за этими элементами стоит, особенно если это надпись. Тут конечно всего не перескажешь, но однозначно рекомендую Азиза, я очень рад не ошибся в выборе, так как именно искал экскурсовода с грамотным материалом и подачей. Говорят что нередко туристам дают посредственного гида с сомнительными знаниями и навыками, нам в этом плане очень повезло с Азизом.

  • М
    Милана
    29 августа 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Благодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории Узбекистана и не только. Одно
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    удовольствие слушать. Супер интеллигентный и тактичный молодой человек. Я рада, что знакомство моей группы с Самаркандом произошло именно с Шохрухом. Время с гидом пролетело незаметно. Сама прогулка была легкой, мы делали остановки и пройденное расстояние было незаметно. Шохрух запоминает детали о гостях и задает вопросы, что говорит о профессионализме и огромном опыте работы, умении заинтересовать гостя. Буду рекомендовать всем друзьям и, надеюсь, сама еще не раз обращусь к Вам! Рахмет!

    Благодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории УзбекистанаБлагодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории УзбекистанаБлагодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории УзбекистанаБлагодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории УзбекистанаБлагодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории УзбекистанаБлагодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории УзбекистанаБлагодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории Узбекистана
  • О
    Олег
    26 августа 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Сказать,что экскурсия понравилась - это ничего не сказать. Шохрух показал нам Самарканд со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в свой родной
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    город. Мы бывали в Самарканде,и вроде бы знали о нем многое,но рассказы Шохруха познакомили нас с Самаркандом как бы изнутри. На экскурсии мы получили не сведения из туристического гида, а полноценную картину хода исторических событий, осмысленную с точки зрения общемировой истории. Шохрух – необыкновенный рассказчик. Он знает настолько глубоко историю, живет ей, подходит философски к осмыслению важных событий. Даже дочери, которой всего 6 лет, было совсем не скучно. А уж про взрослых и говорить-то нечего! Из всех экскурсий, которые у нас были по Узбекистану на несколько дней нашего семейного путешествия, это была самая замечательная, познавательная, живая! Не только площадь Регистан, но и мавзолей Гур-Эмир нас просто покорили:) Если вам хочется покопаться в глубине веков, представить себе жизнь настоящего древнего Самарканда, обязательно обращайтесь к Шохруху! Это будет лучшее впечатление от Самарканда в вашей жизни! Рекомендую всем!!! ❤️😇

    Сказать,что экскурсия понравилась - это ничего не сказать. Шохрух показал нам Самарканд со стороны местного жителя,трепетно
  • Е
    Елена
    24 августа 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Замечательная экскурсия, Азис шикарный гид, очень много узнали о Самарканде.
  • А
    Артем
    20 августа 2024
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Отличное путешествие в горы Самарканда, позитивно и интересно, всем рекомендую 👌🏽
    Отличное путешествие в горы Самарканда, позитивно и интересно, всем рекомендую 👌🏽Отличное путешествие в горы Самарканда, позитивно и интересно, всем рекомендую 👌🏽Отличное путешествие в горы Самарканда, позитивно и интересно, всем рекомендую 👌🏽Отличное путешествие в горы Самарканда, позитивно и интересно, всем рекомендую 👌🏽Отличное путешествие в горы Самарканда, позитивно и интересно, всем рекомендую 👌🏽
  • Е
    Елена
    19 августа 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Потрясающая экскурсия, влюбились в Самарканд, гид Азиз настолько интеллигентно, изысканно с любовью, информационно, профессионально провел экскурсию на 6 часов, которые
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    прошли на одном дыхании. Первый раз пишу отзыв, т. к хочется поблагодарить и главное рекомендовать. Высший пилотаж, путешествую не первый год, но такой комфорт, профессионализм и столько позитива пережили первый раз. Спасибо 100% из 10 возможных

  • Д
    Дарья
    14 августа 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Все прошло прекрасно! Нисо очень интересно рассказывает, легкая в общении, замечательный человек. Отлично провели время и сделали шикарные фото, большое спасибо!:)
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2024
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобус, идеальный маршрут с учетом
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    личных предпочтений и шикарный гид Андрей. Долина демонов поражает своей атмосферой. Вроде ты недалеко от Самарканда, а кажется, что совершенно в другой вселенной. Мистическая составляющая из уст Андрея дополняет впечатление. Следующей остановкой у нас было шикарное место, о котором я не буду рассказывать подробно, но я мечтала там побывать. Оно останется в памяти у нас надолго! Впечатляющие виды, которые вряд ли смогут оставить равнодушным хоть кого-то. Шахрисабз. Тут все понятно без слов. В этом месте нужно побывать, даже если ты не увлекаешься историей. Ну и вишенкой на торте стал обед просто в невероятном месте. Это было вкусно, красиво, душевно. ДУШЕВНО! Именно этим словом я могу охарактеризовать нашу экскурсию. Спасибо огромное Андрею. Он профессионал своего дела на все 100%. Ну а Василию Михайловичу, водителю, отдельное спасибо и уважение! Вы попали нам просто в самое сердечко! Всем буду советовать эту экскурсию, Андрея и Василия Михайловича! И обязательно вернемся! Ждите) Саша, Таня и Дана.

    Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобусЭто была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобусЭто была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобусЭто была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобусЭто была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобусЭто была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобусЭто была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобусЭто была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобус

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотопрогулка по легендарному Самарканду
  2. Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
  3. Долина демонов - поездка в горы Самарканда
  4. Самарканд - жемчужина Востока
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в сентябре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 52 до 153 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 366 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 366 ⭐ отзывов, цены от $52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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