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личных предпочтений и шикарный гид Андрей. Долина демонов поражает своей атмосферой. Вроде ты недалеко от Самарканда, а кажется, что совершенно в другой вселенной. Мистическая составляющая из уст Андрея дополняет впечатление. Следующей остановкой у нас было шикарное место, о котором я не буду рассказывать подробно, но я мечтала там побывать. Оно останется в памяти у нас надолго! Впечатляющие виды, которые вряд ли смогут оставить равнодушным хоть кого-то. Шахрисабз. Тут все понятно без слов. В этом месте нужно побывать, даже если ты не увлекаешься историей. Ну и вишенкой на торте стал обед просто в невероятном месте. Это было вкусно, красиво, душевно. ДУШЕВНО! Именно этим словом я могу охарактеризовать нашу экскурсию. Спасибо огромное Андрею. Он профессионал своего дела на все 100%. Ну а Василию Михайловичу, водителю, отдельное спасибо и уважение! Вы попали нам просто в самое сердечко! Всем буду советовать эту экскурсию, Андрея и Василия Михайловича! И обязательно вернемся! Ждите) Саша, Таня и Дана.