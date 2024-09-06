4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
$109 за всё до 5 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Фотопрогулка
до 7 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
74$52 за всё до 7 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
170$153 за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$136 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 сентября 2024Очень классный гид и путешествие! Нисо очень много знает, все подробно и интересно рассказывает, классно фоткает. Была архитектура, керамика, украшения, музеи - узнала все! Бонусом гуляли под зонтиком Нисо вдвоем - укрывались от солнца. Получилось очень увлекательно и с волшебными фотографиями! Советую!
- ООлеся5 сентября 2024Спасибо большое Шохруху за действительно индивидуальную экскурсию – на наше счастье, было свободно окошко у гида буквально на следующий день,
- ББахадыр2 сентября 2024Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Азизу, все было очень грамотно построено и изложено, что сложилась цельная картина повествования в отношении
- ММилана29 августа 2024Благодарим Шохруха за великолепную экскурсию. Чувствуется, что у Шохруха качественное образование и превосходное знание истории Узбекистана и не только. Одно
- ООлег26 августа 2024Сказать,что экскурсия понравилась - это ничего не сказать. Шохрух показал нам Самарканд со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в свой родной
- ЕЕлена24 августа 2024Замечательная экскурсия, Азис шикарный гид, очень много узнали о Самарканде.
- ААртем20 августа 2024Отличное путешествие в горы Самарканда, позитивно и интересно, всем рекомендую 👌🏽
- ЕЕлена19 августа 2024Потрясающая экскурсия, влюбились в Самарканд, гид Азиз настолько интеллигентно, изысканно с любовью, информационно, профессионально провел экскурсию на 6 часов, которые
- ДДарья14 августа 2024Все прошло прекрасно! Нисо очень интересно рассказывает, легкая в общении, замечательный человек. Отлично провели время и сделали шикарные фото, большое спасибо!:)
- ТТатьяна10 августа 2024Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. И я совсем не преувеличиваю. Комфортный микроавтобус, идеальный маршрут с учетом
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На Рождество»
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