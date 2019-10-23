Эта экскурсионная программа представляет собой комбинацию из 3 впечатлений: красный и зеленый автобусные маршруты, круиз на лодке и пешеходная экскурсия с гидом. Билет действителен 48 или 72 часа.

На маршруте Красной автобусной линии 19 остановок. У вас будет вид на реку Дунай и Оперу, а на остановке Oktogon вы найдете множество ресторанов и кафе. Осмотрите площадь Героев с ее историческими статуями и известными музеями. Рядом находятся зоопарк Будапешта, термальные ванны Сечени, ресторан Gundel, замок Вайдахуняд и многие другие достопримечательности.

Автобус останавливается у кафе New York Café, Astoria, Цепного моста (фуникулер), а затем направляется к Замковой горе, останавливаясь в нескольких минутах ходьбы от Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, Будайской крепости и других исторических достопримечательностей. Вы можете выйти из автобуса у Цитадели, самой высокой точки Будапешта, и у Центрального рынка.

Совершите обзорный речной круиз, начиная с дока 6 на площади Вигадо в центре Пешта. Пройдите мимо внушительного здания парламента и насладитесь панорамным видом, прежде чем остановиться на острове Маргарет. Продолжайте осматривать Замковый район, включающий Королевский замок, церковь Матьяша и Рыбацкий бастион, расположенный на Замковой горе. Затем вы доберетесь до памятника Свободы и Цитадели на холме Геллерт.

Тур продолжается в южном направлении, откуда открывается вид на мосты Будапешта, Национальный театр и Дворец искусств. На обратном круизе вы увидите университеты Будапешта и Центральный рынок. Круиз Blue Boat Line заканчивается обратно на площади Вигадо.

Наслаждайтесь пешеходной экскурсией с гидом, которая охватывает большинство основных достопримечательностей Будапешта. Это экскурсионный тур, поэтому его не нужно бронировать заранее. Он начинается в 12:00 каждый день с фасада базилики.

В автобусах hop-on hop-off вы можете слушать аудиокомментарии на нескольких языках.