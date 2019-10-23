Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией

Экскурсионный тур Hop-on Hop-off - идеальный способ познакомиться с Будапештом

4
176 отзывов
Билет на автобус
Экскурсионный тур Hop-on Hop-off - идеальный способ познакомиться с Будапештом.

Прокатитесь на двухэтажном автобусе по городу и поднимитесь на Замковый холм.

Совершите круиз по Дунаю с остановкой на острове Маргарет и насладитесь пешеходной экскурсией с гидом.
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией
Будапешт: билет на hop-on hop-off тур с лодкой и пешеходной экскурсией

Что вы увидите 🤩

  • Дунай, Венгрия
  • Замок Буда
  • Цепной мост
  • Рыбацкий бастион
  • Церковь Святого Матьяша
  • Площадь Героев, Будапешт
  • Центральный рынок, Будапешт
  • Гора Геллерт
  • Остров Маргит
  • Площадь Октогон
  • Замковая гора, Будапешт
  • Astoria, Будапешт
  • Бельварош
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь на hop-on hop-off автобусе по нескольким маршрутам
  2. Изучите Будапешт в пещем туре с англоязычным гидом
  3. Совершите круиз на лодке по Дунаю и осмотрите Парламент, Королевский дворец и остров Маргит
  4. Примите участие в ночном туре на автобусе по центру города и Цитадели
  5. Используйте аудиогид, доступный на 22 языках, на борту автобусов
Эта экскурсионная программа представляет собой комбинацию из 3 впечатлений: красный и зеленый автобусные маршруты, круиз на лодке и пешеходная экскурсия с гидом. Билет действителен 48 или 72 часа.
На маршруте Красной автобусной линии 19 остановок. У вас будет вид на реку Дунай и Оперу, а на остановке Oktogon вы найдете множество ресторанов и кафе. Осмотрите площадь Героев с ее историческими статуями и известными музеями. Рядом находятся зоопарк Будапешта, термальные ванны Сечени, ресторан Gundel, замок Вайдахуняд и многие другие достопримечательности.
Автобус останавливается у кафе New York Café, Astoria, Цепного моста (фуникулер), а затем направляется к Замковой горе, останавливаясь в нескольких минутах ходьбы от Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, Будайской крепости и других исторических достопримечательностей. Вы можете выйти из автобуса у Цитадели, самой высокой точки Будапешта, и у Центрального рынка.
Совершите обзорный речной круиз, начиная с дока 6 на площади Вигадо в центре Пешта. Пройдите мимо внушительного здания парламента и насладитесь панорамным видом, прежде чем остановиться на острове Маргарет. Продолжайте осматривать Замковый район, включающий Королевский замок, церковь Матьяша и Рыбацкий бастион, расположенный на Замковой горе. Затем вы доберетесь до памятника Свободы и Цитадели на холме Геллерт.
Тур продолжается в южном направлении, откуда открывается вид на мосты Будапешта, Национальный театр и Дворец искусств. На обратном круизе вы увидите университеты Будапешта и Центральный рынок. Круиз Blue Boat Line заканчивается обратно на площади Вигадо.
Наслаждайтесь пешеходной экскурсией с гидом, которая охватывает большинство основных достопримечательностей Будапешта. Это экскурсионный тур, поэтому его не нужно бронировать заранее. Он начинается в 12:00 каждый день с фасада базилики.
В автобусах hop-on hop-off вы можете слушать аудиокомментарии на нескольких языках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на автобус Hop-on Hop-off на 48 или 72 часа
  • Бесплатный Wi-Fi на борту
  • речной круиз с аудиогидом
  • Пешеходная экскурсия с гидом
  • Скидки по купонам от 10 до 50 процентов
Что не входит
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Солнцезащитные очки
Не допускаются
  • Курение
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 176 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
46
3
37
2
4
1
13
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
23 окт 2019
(Польша)
интересная альтернатива посещению города, возможность выбрать язык в "автобусном гиде", красивые виды из круиза на лодке, другой маршрут, чем во время ночного осмотра достопримечательностей - плюс эти виды ночью великолепны (нужны более теплые вещи - посещение октября), из минусов - задержка отправления в течение дня и прекращение работы последних автобусов
А
7 сен 2019
(Великобритания)
Тур был прекрасным, а персонал услужливый и знающий. Единственная проблема заключалась в том, что мне и многим другим пассажирам было трудно получить доступ к нужным транспортным средствам, иногда не всегда ясно, какая компания обслуживает какие автобусы. Возможно, все должны быть разных цветов, потому что Hop on Hop off на автомобилях разных компаний.
B
11 мая 2017
(Португалия)
Очень проясняющая обзорная поездка, иногда аудиогид не совсем соответствовал тому месту, которое мы видели, но в целом он был довольно хорошим. Некоторые наушники были повреждены, не работали с обеих сторон. В ночном туре, когда холодно, на крыше должен быть закрытый автобус, потому что некоторые туристы сдались, было холодно. Хорошие сотрудники. Буду использовать его снова при посещении других городов.

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