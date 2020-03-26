180 отзывов оставили туристы

Я живу в Венгрии уже более 20 лет и 10 из них профессионально занимаюсь клубным бизнесом. Организовываю мероприятия, сам играю и знаю всех и вся в разнообразной и многоликой ночной жизни Будапешта. Приглашаю вместе совершить небольшую поездку по вечернему городу, а потом отлично провести время в местных клубах и барах. Исходя из ваших пожеланий, приведу вас в лучшее место, которое навсегда запомнится!

Что вас ожидает

Для начала мы совершим небольшой (1 час) экскурсионный тур на машине по центру Будапешта и осмотрим прекрасно освещенные центральные достопримечательности: Базилику святого Иштвана, Площадь Героев, проспект Андраши и Цитадель, откуда насладимся видом ночного города.

После этого мы начнём основной тур (1,5–2 часа пешком) по лучшим вечерним и ночным местам Будапешта. Вас ждут коктейль-бары, пабы, бифор-клубы, новые рестораны и все горячие точки в центральных районах! Я отведу вас в самые модные места и уже всемирно известные руин-бары.

Затем мы переместимся в клубы. Их количество и качество зависит от вашего вкуса и клубных программ в выбранную ночь. С воскресенья до среды крупные клубы закрыты, работают только барный район и руинные заведения.