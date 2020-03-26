180 отзывов оставили туристы

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Ночная панорама и жизнь Будапешта

Открыть лучшие клубы и бары города в компании диджея на автомобиле

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

46 за человека

У этой экскурсии180 отзывов
4.92
Maxim
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Maxim – Гид в Будапеште
В Будапеште каждый найдет что-то для себя.

Здесь есть величественная история 📖 и великолепная архитектура.

Но я предлагаю не останавливаться на музеях и дворцах и уделить внимание ночной жизни города.

Будьте уверены, она того стоит! Будапешт никогда не спит и способен порадовать любителей клубов и музыки даже вечером в понедельник ;) А ещё мы покатаемся по переливающемуся всеми цветами вечернему городу.
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта

Я живу в Венгрии уже более 20 лет и 10 из них профессионально занимаюсь клубным бизнесом. Организовываю мероприятия, сам играю и знаю всех и вся в разнообразной и многоликой ночной жизни Будапешта. Приглашаю вместе совершить небольшую поездку по вечернему городу, а потом отлично провести время в местных клубах и барах. Исходя из ваших пожеланий, приведу вас в лучшее место, которое навсегда запомнится!

Что вас ожидает

Для начала мы совершим небольшой (1 час) экскурсионный тур на машине по центру Будапешта и осмотрим прекрасно освещенные центральные достопримечательности: Базилику святого Иштвана, Площадь Героев, проспект Андраши и Цитадель, откуда насладимся видом ночного города.

После этого мы начнём основной тур (1,5–2 часа пешком) по лучшим вечерним и ночным местам Будапешта. Вас ждут коктейль-бары, пабы, бифор-клубы, новые рестораны и все горячие точки в центральных районах! Я отведу вас в самые модные места и уже всемирно известные руин-бары.

Затем мы переместимся в клубы. Их количество и качество зависит от вашего вкуса и клубных программ в выбранную ночь. С воскресенья до среды крупные клубы закрыты, работают только барный район и руинные заведения.

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • включение в список гостей актуальных вечеринок на вечер (или же скидка 50%, если включение в список платное)
  • транспортные расходы

Дополнительные расходы

  • напитки: 300-9000HUF (1-30 EUR)
  • еда: 600-6000HUF (2-20EUR)
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Ночная панорама и жизнь Будапешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maxim
Maxim
Привет! Я родился в Москве, но уже более 20 лет живу в Венгрии. Отлично знаю страну и менталитет местных жителей. Владею 4 языками, 10 лет работаю в клубном бизнесе и занимаюсь организацией мероприятий. Пару лет назад работал в крупнейшей компании по ночнои жизни Венгрии, приглашал и возил самих известних международних DJ (Крис Лэйк, Скриллекс, Афроджек, Алекс Кенжи...). До сих пор каждую неделю играю в самих интересных клубах и барах Будапешта, обладают отличными контактами и свежей информацией о тусовках, программах и, конечно же, истории этого великолепного города!
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180 отзывов оставили туристы

26 марта 2020
По причинам, не зависящим от гида, экскурсия была не по плану. Поэтому оценить не могу. Максим приятный молодой человек, обязательный, очень переживал. Удобно, что забрал прямо из отеля и привез обратно. Ночной Будапешт действительно красив.
17 марта 2020
Спасибо Максиму реально позволил посмотреть на город с нового ракурса и сама экскурсия была очень интересная. К тому же приятно что Максим заранее спрашивал о наших предпочтениях и вкусам и по ходу подстраивал программу и посещения тех мест которые будут интересны именно нам. Класные места и очень полезная информация. Обязательно буду советовать друзьям повторить
11 марта 2020
Максим провел для нас отличную экскурсию, после которой мы с мужем сразу сказали: надо вернуться в Будапешт, чтобы обойти все эти бары и клубы :) Максим полностью подстраивался под наши запросы, без проблем перестроил экскурсию с учетом того, что некоторые достопримечательности мы посмотрели ранее. Не грузил, не был нудным, а давал всю информацию легко и лаконично. Было ощущение, что мы гуляем по вечернему Будапешту с другом. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем)
11 марта 2020
Отличная экскурсия! Максим искренне беспокоится, чтобы гости остались довольны! Отвечает на все вопросы, дает советы относительно посещения города. На связи даже после экскурсии: оперативно реагирует на все просьбы. Спасибо!
10 марта 2020
Экскурсия "2-в-1": великолепные виды ночного города и его отличные тусовочные места. Огромное спасибо Максиму и за экскурсию, и за помощь в решении стандартных туристических проблем!! Рекомендую и гида, и экскурсию однозначно
5 марта 2020
Ночная панорама и жизнь Будапешта с замечательным гидом Максимом - это то, с чего нужно начинать свой отдых в Будапеште. Ранее несколько раз были в городе Будапешт, но даже не подозревали о тех местах и заведениях, которые нам показал Максим - они очень классные и крутые! И сама программа ненавязчивая, очень интересная и приятная. Мы в восторге! Всем рекомендуем экскурсию Ночная панорама и жизнь Будапешта и только с Максимом!
19 февраля 2020
Это была потрясающая экскурсия, Максим прекрасный гид, показал нам ночной Будапешт и руин бары, которые обязательно Всем к посещению, такого точно нет ни в одной стране. Сам Максим очень интересный собеседник, с отличным чувством юмором. Вообщем, рекомендую эту экскурсию однозначно Всем и желательно, прямо в первый день!!!!
29 января 2020
Максим, спасибо большое за экскурсию. Не первый раз в Будапеште, но открыла для себя много нового и непознанного. Придётся приехать ещё раз, чтобы все хорошенько исследовать ).
31 декабря 2019
Волшебный ночной Будапешт!!! Огромное спасибо за интересную программу! Можно найти бары и клубы на любой вкус! Максим показал, очень интересные места, которые если о них не знать, можно пройти мимо. Я в восторге!
Анастасия
25 декабря 2019
Отличный вечер первого дня в Будапеште. Негнетущая вечерная экскурсия по городу, прошла в формате дружеской беседы. Максим опытно подошел ко встрече, учтя и погодные условия и выходной день, что позволило спокойно и интересно провести вечер. Столько раз днем проходила мимо руин-баров, но догадаться, что это культовые, самобытные и интересные места не представлялось возможным. Разнообразьте свой отдых в столице Венгрии этой экскурсией!
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Еще один прекрасный вечер в Будапеште — на теплоходной прогулке с коктейлями под звуки венгерских и цыганских песен. Вы проплывёте мимо значимых достопримечательностей города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других. И под звон бокалов увидите Будапешт в свете вечерней иллюминации!
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46 за человека
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