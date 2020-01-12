Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on

Исследуйте Будапешт на досуге с 48-часовым билетом на обзорный маршрут на автобусе hop-on hop-off

4.1
358 отзывов
Билет на автобус
Исследуйте Будапешт на досуге с 48-часовым билетом на обзорный маршрут на автобусе hop-on hop-off.

Полюбуйтесь панорамными видами из Будайской крепости, совершите круиз по Дунаю и посетите исторические достопримечательности, пока ваш англоговорящий гид расскажет о вашей поездке.
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on
Будапешт: экскурсионный тур на автобусе hop-off hop-on

Что вы увидите 🤩

  • Замок Буда
  • Замковая гора, Будапешт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите исторический город Будапешт в удобном для вас темпе
  2. Проплывите по Дунаю и послушайте захватывающие рассказы гида
  3. Полюбуйтесь панорамными видами с Будайских холмов и Будайской крепости
  4. Прокатитесь по зеленому маршруту, чтобы увидеть как можно больше городских достопримечательностей
  5. Посетите оперный театр и оцените его архитектуру в стиле неоренессанса
  6. Прогуляйтесь по знаменитому району замков, где расположены три церкви и шесть музеев
Проведите 2 полных дня, исследуя Буду и Пешт: 2 города настолько прекрасны, что они соединили их вместе! Будапешт - это «Париж Востока», великолепный город, который царственно возвышается по обе стороны могучего Дуная, и вы можете увидеть все это в этой 48-часовой обзорной экскурсии по городу.
С этим билетом вы получите доступ к обзорному маршруту города на оживленных hop-on и hop-off автобусах, некоторые из которых являются открытыми, в течение полных 48 часов.
Получите доступ к зеленому маршруту и откройте для себя Оперный театр, Нью-Йоркский дворец и Замковый район. Живые гиды дают комментарии на английском языке, а компьютерная гарнитура предлагает информацию на 16 различных языках.
Автобусы с открытым верхом - идеальный способ увидеть город в лучах солнца, они оснащены соломенными шляпами. В случае неожиданного дождя автобусы также предоставят вам плащи. Между тем, в закрытых автобусах есть панорамные окна, так что вы никогда не пропустите зрелище.
Вы можете переключаться между маршрутами по своему желанию и отправиться в речной круиз по своему собственному расписанию в течение 48-часового периода.
В качестве дополнительного специального дополнения к вашему билету также прилагается буклет со скидками, в котором вы можете сэкономить от 20 до 30% на определенных покупках и ресторанах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 48-часовой билет
  • Неограниченный круиз в течение 48 часов
  • Прогулочный тур
  • Бонусный буклет со скидками до 20-60%
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Автобусы по зеленому маршруту ходят с 1 апреля по 31 октября: каждые 15 минут от базилики с 09:00 до 18:00
  • Продолжительность маршрута в обе стороны — 2,5 часа
  • Билет также действителен на красном маршруте достопримечательностей Будапешта
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

E
12 янв 2020
Общий опыт был приятным. Красный маршрут стоит того, но желтый, безусловно, нуждается в улучшении. Еще один комментарий: не было четко указано, что ночной автобусный тур не был включен в цену. Мы думали, что, поскольку мы купили билет на 48 часов, он был бы включен. И нам никогда не сообщали, что пиво и блюдо для гуляша должны были предлагаться в другом месте, а не на борту. Итак, постарайтесь быть более конкретным, чтобы избежать недоразумений
А
29 сен 2019
Очень удобный способ познакомиться с городом. Но он не дает максимальной оценки, потому что были некоторые незначительные организационные недостатки, например, мы не получили билеты на корабль, и была небольшая путаница, чтобы войти на него на основании нашего ваучера, во-вторых, тушеное мясо и пиво были включены в цена покупки и нам досталась покупка только на блинчик в ресторане Ника
s
5 сен 2019
Он должен иметь приложение для определения местоположения автобусов в режиме реального времени и определения местоположения автобусных остановок. Во-вторых, должны быть мобильные зарядные пункты. Нас попросили получить печать из их главного офиса, что является громоздким. Билеты должны быть предоставлены в автобусе самостоятельно, как и другие автобусы. Ваш билет в Вену в большом автобусе был очень хорош
Ещё 355 отзывов

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