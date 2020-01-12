Проведите 2 полных дня, исследуя Буду и Пешт: 2 города настолько прекрасны, что они соединили их вместе! Будапешт - это «Париж Востока», великолепный город, который царственно возвышается по обе стороны могучего Дуная, и вы можете увидеть все это в этой 48-часовой обзорной экскурсии по городу.

С этим билетом вы получите доступ к обзорному маршруту города на оживленных hop-on и hop-off автобусах, некоторые из которых являются открытыми, в течение полных 48 часов.

Получите доступ к зеленому маршруту и откройте для себя Оперный театр, Нью-Йоркский дворец и Замковый район. Живые гиды дают комментарии на английском языке, а компьютерная гарнитура предлагает информацию на 16 различных языках.

Автобусы с открытым верхом - идеальный способ увидеть город в лучах солнца, они оснащены соломенными шляпами. В случае неожиданного дождя автобусы также предоставят вам плащи. Между тем, в закрытых автобусах есть панорамные окна, так что вы никогда не пропустите зрелище.

Вы можете переключаться между маршрутами по своему желанию и отправиться в речной круиз по своему собственному расписанию в течение 48-часового периода.

В качестве дополнительного специального дополнения к вашему билету также прилагается буклет со скидками, в котором вы можете сэкономить от 20 до 30% на определенных покупках и ресторанах.