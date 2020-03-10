6 отзывов оставили туристы

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Будапешт с первого взгляда

Понятно и увлекательно об истории города и местных особенностях на прогулке по главным местам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Базилики Св. Иштвана
  • Заказать экскурсию

74 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Мария – Гид в Будапеште
Ваше знакомство с Будой, Пештом и Будапештом в целом я сделаю наполненным и эмоциональным, стану проводником по знаковым достопримечательностям и по эпохам города.

Вы без скучных лекций узнаете о прошлом и настоящем столицы, полюбуетесь панорамами с открыток и Дунаем, а также получите полезные советы местного жителя.
Будапешт с первого взгляда
Будапешт с первого взгляда

Что вас ожидает

Все, что нельзя пропустить в Будапеште
Наша дружеская, но познавательная прогулка охватит две части города, давшие ему название, — ровный Пешт и холмистую Буду. Мы встретимся у базилики Св. Иштвана; пройдем через площадь Елизаветы и Йозефа с величественной церковью и по Цепному мосту; полюбуемся панорамой города и Парламентом на территории Рыбацкого бастиона и закончим у Будайской крепости. Такой план подарит вам объемный взгляд на Будапешт и лучшие фото-ракурсы.

Интересно и с любовью о Будапеште и Венгрии
Конечно, достопримечательности не останутся для вас просто точками на карте. На их фоне перед вами откроются страницы истории страны и ее столицы, при этом я не буду нагружать вас датами и сухими фактами. Вы узнаете о людях, именами которых названы церкви, площади и улицы; об архитектурных особенностях «маленького Парижа» и венгерском менталитете. А еще я с радостью дам полезные рекомендации, которые помогут в путешествии: куда съездить за пределами Будапешта, где оценить национальную кухню и куда еще сходить.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Прогулка будет легкой, но будьте готовы подняться по ступеням к бастиону
  • Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
Будапешт с первого взгляда
Будапешт с первого взгляда
Будапешт с первого взгляда
Будапешт с первого взгляда
Будапешт с первого взгляда
Будапешт с первого взгляда
Будапешт с первого взгляда
Будапешт с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Базилики Св. Иштвана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Живу в Будапеште, обожаю бродить по улочкам города и собирать его интересные истории. Я профессиональный гид — моя квалификационная работа была как раз о туризме в Венгрии. Прожив в Будапеште полгода, стала часто показывать город друзьям и знакомым. И благодаря их удивлению, восхищению, неожиданным вопросам и сравнениям я поняла, что это нравится мне больше, чем любая работа в офисе; что я хочу показывать город (его настоящую жизнь и историю) новым людям, узнавать что-то новое вместе с ними. Могу также поделиться опытом путешествий по самой Венгрии и по Европе в целом (максимум за минимум). Рассказываю о плюсах и минусах проживания в столице мадьяров.
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6 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Эта экскурсия прекрасно подойдет туристам, впервые посещающим Будапешт. Материал интересный, лишен исторической монотонности и содержит много запоминающихся фактов. Сама прогулка по городу составлена грамотно, в ходе которой удается осмотреть основные достопримечательности. Отдельную благодарность хочу выразить экскурсоводу Марии за простоту подачи информации, легкость в общении и чувство юмора, которое безусловно делало процесс обмена информацией еще более непринужденным и увлекательным. Большое спасибо!
ANASTASIIA
17 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, замечательный, чуткий гид. Рекомендуем
Сергей
12 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Марией! Мария пунктуальная, веселая, энергичная и талантливая девушка. Экскурсия пролетела на одном дыхании:) В ходе экскурсии познакомились с основными достопримечательностями Будапешта. Узнали много интересных фактов, историй, легенд. Познакомились с жизнью, традициями и устоями венгров. Спасибо огромное Марии за такое увлекательное и познавательное знакомство с Будапештом. Однозначно рекомендую Марию как гида для обзорной индивидуальной экскурсии.
9 ноября 2019
Маша приятная девушка, интересно рассказывает. Ответила на все интересующие вопросы, подсказала что где у куда. Советуем! Прогулка прошла замечательно, весело, непринужденно.
9 ноября 2019
Очень приятный и интересный гид! Экскурсия пролетела очень быстро, хотелось ещё! Невероятно интересно и познавательно, нет сухих дат! Рекомендую!
6 ноября 2019
Мария хороший рассказчик, но мне не хватило харизмы. Мало интересных фактов. Нет изюминки. За такую стоимость самому можно прочитать в интернете.

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