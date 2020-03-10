6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Все, что нельзя пропустить в Будапеште

Наша дружеская, но познавательная прогулка охватит две части города, давшие ему название, — ровный Пешт и холмистую Буду. Мы встретимся у базилики Св. Иштвана; пройдем через площадь Елизаветы и Йозефа с величественной церковью и по Цепному мосту; полюбуемся панорамой города и Парламентом на территории Рыбацкого бастиона и закончим у Будайской крепости. Такой план подарит вам объемный взгляд на Будапешт и лучшие фото-ракурсы.

Интересно и с любовью о Будапеште и Венгрии

Конечно, достопримечательности не останутся для вас просто точками на карте. На их фоне перед вами откроются страницы истории страны и ее столицы, при этом я не буду нагружать вас датами и сухими фактами. Вы узнаете о людях, именами которых названы церкви, площади и улицы; об архитектурных особенностях «маленького Парижа» и венгерском менталитете. А еще я с радостью дам полезные рекомендации, которые помогут в путешествии: куда съездить за пределами Будапешта, где оценить национальную кухню и куда еще сходить.