Начнем наше знакомство с Будапештом на Площади Героев — самой большой площади Венгрии, где вы познакомитесь с краткой историей страны и историей создания самой площади, а также с прекрасным архитектурным ансамблем этого выдающегося места.
Парк Варошлигет
Знакомство с городом продолжим в городском парке Варошлигет — любимом месте отдыха горожан и гостей столицы. Здесь расположен известнейший ресторан "Гюндель", входящий в топ 50 — ти лучших ресторанов мира. Рядом с ним расположен уникальный зоопарк Будапешта, который был открыт ещё в 1866 году. Сразу за зоопарком располагается здание будапештского цирка, а за ним следует территория парка аттракционов.
Напротив здания цирка расположена купальня и водолечебница Сечени, являющаяся самой большой и самой известной купальней Будапешта.
Замок Вайдахуняд
Далее мы с вами посетим великолепный архитектурный комплекс замка Вайдахуняд, который поразит вас красотой своих зданий и сооружений, построенных в разных архитектурных стилях и объединенных автором в один ансамбль.
Проспект Андраши
Продолжим наше путешествие по «Елисейским полям» Будапешта — проспекту Андраши. Под проспектом была проложена первая на европейском континенте линия метро. На проспекте я покажу вам самую страшную современную достопримечательность города — Музей Террора. Также мы увидим прекрасное здание Государственного Оперного театра и Дворец Дрекслер.
Далее наш путь пролегает на площадь Кошута Лайоша к самому красивому зданию Парламента Европы.
Площадь Свободы
Мы попадём на площадь Свободы, в самом центре которой возвышается обелиск советским воинам, павшим в боях за освобождение Будапешта. Я расскажу об архитектурном ансамбле площади, её многочисленных памятниках и историю её создания.
Базилика Святого Иштвана
Продолжим наше знакомство с городом на площади Святого Иштвана, где вас ожидает встреча с самой большой церковью Будапешта - Базиликой Святого Иштвана.
Церкви и дворцы Буды
По мосту Моргит мы переедем с Пешта в прекрасную Буду, где вас ждёт встреча с Церковью Матьяша, Рыбацким Бастионом и Королевским Дворцом.
Гора Геллерт
Завершится наше знакомство с городом на горе Геллерт в Философском Саду, откуда открывается потрясающий вид на город.
Цены на экскурсию
Для группы 1-7 человек
Обзорная экскурсия по Будапешту
€150
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Будапешт, Площать Героев
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08:00 до 16:00 можно забронировать экскурсию
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.