За 4 часа экскурсии вы познакомитесь с историей страны, увидите самые величественные здания и сооружения, красивейшие площади и памятники Будапешта.



Посетите Площадь Героев, Замок Вайдахуняд, увидите самую большую купальню Европы — Сечени, проспект Андраши, Парламент, Базилику св.



Иштвана, Королевский Дворец, церковь Матьяша и Рыбацкий Бастион.



Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным видом на город.