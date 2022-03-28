Исследовать одно из самых красивых и таинственных мест города с профессиональным гидом
Это не просто кладбище, а настоящий учебник истории под открытым небом и одновременно живописный парк, куда венгры ходят гулять с коляской.
Приглашаю исследовать его вместе!
Что вас ожидает
История и красота
Вы увидите Русское военное кладбище, аркады в стиле модерн и «уголок поэтов», где похоронены почти все знаковые венгерские художники и литераторы. А также пройдете по «дикой» части некрополя со старинными надгробиями и вечнозелеными плющами. Кроме того, я покажу мавзолеи революционера Лайоша Кошута и выдающегося футболиста Ференца Деака.
Занимательные факты
Мы отыщем вторую по величине и первую по уровню пафоса карету в мире и обсудим, как ее использовали в былые времена. Поговорим о том, каким способом можно выразить уважение национальному герою и одновременно отомстить врагу во время похорон. А еще я раскрою, кто придумал мыть руки и чем поэзия XIX века угрожает современному венгерскому статус-кво.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вокзала Келети
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.