Что вас ожидает

История и красота

Вы увидите Русское военное кладбище, аркады в стиле модерн и «уголок поэтов», где похоронены почти все знаковые венгерские художники и литераторы. А также пройдете по «дикой» части некрополя со старинными надгробиями и вечнозелеными плющами. Кроме того, я покажу мавзолеи революционера Лайоша Кошута и выдающегося футболиста Ференца Деака.

Занимательные факты

Мы отыщем вторую по величине и первую по уровню пафоса карету в мире и обсудим, как ее использовали в былые времена. Поговорим о том, каким способом можно выразить уважение национальному герою и одновременно отомстить врагу во время похорон. А еще я раскрою, кто придумал мыть руки и чем поэзия XIX века угрожает современному венгерскому статус-кво.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.