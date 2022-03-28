Другой Будапешт: прогулка по кладбищу Фиумеи

Исследовать одно из самых красивых и таинственных мест города с профессиональным гидом

Индивидуальная
Остались ли в Будапеште интересные достопримечательности, где нет толп туристов? Разумеется! Среди них — некрополь Фиумеи.

Это не просто кладбище, а настоящий учебник истории под открытым небом и одновременно живописный парк, куда венгры ходят гулять с коляской.

Приглашаю исследовать его вместе!
Другой Будапешт: прогулка по кладбищу Фиумеи
Другой Будапешт: прогулка по кладбищу Фиумеи
Другой Будапешт: прогулка по кладбищу Фиумеи
Другой Будапешт: прогулка по кладбищу Фиумеи
Другой Будапешт: прогулка по кладбищу Фиумеи
Другой Будапешт: прогулка по кладбищу Фиумеи
Другой Будапешт: прогулка по кладбищу Фиумеи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История и красота

Вы увидите Русское военное кладбище, аркады в стиле модерн и «уголок поэтов», где похоронены почти все знаковые венгерские художники и литераторы. А также пройдете по «дикой» части некрополя со старинными надгробиями и вечнозелеными плющами. Кроме того, я покажу мавзолеи революционера Лайоша Кошута и выдающегося футболиста Ференца Деака.

Занимательные факты

Мы отыщем вторую по величине и первую по уровню пафоса карету в мире и обсудим, как ее использовали в былые времена. Поговорим о том, каким способом можно выразить уважение национальному герою и одновременно отомстить врагу во время похорон. А еще я раскрою, кто придумал мыть руки и чем поэзия XIX века угрожает современному венгерскому статус-кво.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вокзала Келети
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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