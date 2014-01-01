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Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси

4.8
4 отзыва
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Неподалеку от Будапешта, в маленьком городке Гёдёллё находится Королевский дворец XVIII века.

Когда-то здесь находилась летняя резиденция знаменитой императрицы Сиси.

Мы предлагаем вам отправиться сюда, прогуляться 👣 по берегам Дуная и отведать настоящий венгерский обед! А наш гид расскажет об истории 📖 этих мест.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €40 за человека

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Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси
Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси

Что вы увидите

  • Дворцовый комплекс Геделле
  • Город Вац
  • Набережная Дуная
Главная достопримечательность 🏛️ Гёдёллё — выдающийся дворцовый ансамбль XVIII века, летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси). Это один из самых известных архитектурных шедевров венгерского барокко. Рядом с дворцом разбит великолепный парк 🌳, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии.
Осмотр дворцовой территории и покоев дворца. Старинный городок Вац расположен в живописном месте, где величественный Дунай делает резкий поворот на юг. Прогулка 👣 по центральной площади и набережной Дуная, знакомство с памятниками архитектуры и очаровательным историческим центром. Дополнит этот день впечатлениями и вкусный обед в традиционном венгерском стиле.
Что входит
  • Входные билеты
  • Обед в традиционном венгерском стиле
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси
Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси
Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси
Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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1000Дорог
1000Дорог
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4 отзыва оставили туристы

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