Главная достопримечательность 🏛️ Гёдёллё — выдающийся дворцовый ансамбль XVIII века, летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси). Это один из самых известных архитектурных шедевров венгерского барокко. Рядом с дворцом разбит великолепный парк 🌳, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии.

Осмотр дворцовой территории и покоев дворца. Старинный городок Вац расположен в живописном месте, где величественный Дунай делает резкий поворот на юг. Прогулка 👣 по центральной площади и набережной Дуная, знакомство с памятниками архитектуры и очаровательным историческим центром. Дополнит этот день впечатлениями и вкусный обед в традиционном венгерском стиле.