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Храмы и соборы Будапешта

4.3
11 отзывов
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Погрузимся в историю 📖 религии в Будапеште.

Здесь католицизм соседствует с исламом и иудаизмом.

Мы покажем храмы и синагогу, покажем место паломничества мусульман и расскажем о том, как в Будепшт пришли такие разные религии и о том, как они вместо уживаются.

Вы увидите базилику Святого Стефана – крупнейшую в городе, самую большую Синагогу в Европе, древнюю церковь ⛪ короля Матьяша и пещерный храм.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €32 за человека

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Храмы и соборы Будапешта
Храмы и соборы Будапешта

Что вы увидите

  • собор Святого Иштвана
  • церковь короля Матьяша
  • Пещерный Храм Паулинов
  • мавзолей наместника Гуль Бабы
  • Синагога на улице Дохань
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ и история 📖 народа напрямую связана с религиозными традициями. Во время экскурсии 🧭 вы сможете осмотреть храмы разных конфессий: собор Святого Иштвана, коронационную церковь ⛪ столицы ⭐️ – церковь короля Матьяша, Пещерный Храм Паулинов у склона горы ⛰️ Геллерт.
Ознакомление с местом паломничества мусульман — мавзолеем наместника Гуль Бабы и самой Большой Синагогой в Европе на улице Дохань расширит палитру знакомства с городом. Это не просто знаменитейшие религиозные святыни Будапешта, а полноценные объекты общенационального значения, памятники культуры, охраняемые государством.
Базилика Св. Иштвана (Стефана) — самый большой и знаменитый храм Будапешта. Помимо интересной истории (в часовне собора хранятся мощи основателя Венгрии Иштвана), у этого храма множество привлекательных для туристов черт: масштабный купол со смотровой площадкой, откуда можно насладиться панорамным видом на город 🏙️, живописный интерьер, большой зал, где проводят концерты классической музыки. Кроме того, этот католический собор действует, в нем проходят службы, церемонии.
Католический собор Св. Матяша — одно из красивейших сооружений Будапешта, строительство которого шло на протяжении двух веков. Здание выполнено в готическом стиле и настолько великолепно, что даже когда в 16 столетии турки захватили город, они не разрушили храм, а лишь замазали фрески. Примечательно и расположение храма — он входит в архитектурный комплекс Будайского замка, находясь между площадью Св. Троицы и Рыбацким бастионом. Это одна из красивейших площадей венгерской столицы, плюс отсюда открываются фантастические виды на роскошное здание Парламента.
Пещера святого Ивана - это одна из разветвленной сети пещер под холмом Геллерта. Пещера названа в честь отшельника, который когда-то жил в ней и использовал термальные воды подземного озера для лечения больных. В 1932 - 1934 гг. по проекту Кароя Вейхингера на обращённой к Дунаю стороне горы Геллерт был построен и освящён монастырь паулинов.
Турки господствовали в Венгрии 150 лет. Буда была главной провинцией Османской империи. Недалеко от будайского моста Маргит под углом в 45 градусов взбирается вверх улочка Гюль Баба. На ней находится мавзолей "Гюль-Баба-Тюрбе", построеннный (1543-1548) в честь дервиша, которого турки почитают как святого.
Будапештская Большая синагога — самая крупная синагога в Европе. Расположена в еврейском квартале Пешта, где и по сей день проживает много евреев, бережно хранящих свои традиции. Проект синагоги с двумя куполами-луковицами в псевдоисторическом мавританском стиле, призванном напомнить о ближневосточных корнях евреев, был создан венским архитектором Людвигом Фёрстером, создавшим до этого синагогу в Вене. Орган Большой синагоги помнит Ференца Листа и Камиля Сен-Санса.
Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Храмы и соборы Будапешта
Храмы и соборы Будапешта
Храмы и соборы Будапешта
Храмы и соборы Будапешта

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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1000Дорог
1000Дорог
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11 отзывов оставили туристы

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