Групповая автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ и история 📖 народа напрямую связана с религиозными традициями. Во время экскурсии 🧭 вы сможете осмотреть храмы разных конфессий: собор Святого Иштвана, коронационную церковь ⛪ столицы ⭐️ – церковь короля Матьяша, Пещерный Храм Паулинов у склона горы ⛰️ Геллерт.

Ознакомление с местом паломничества мусульман — мавзолеем наместника Гуль Бабы и самой Большой Синагогой в Европе на улице Дохань расширит палитру знакомства с городом. Это не просто знаменитейшие религиозные святыни Будапешта, а полноценные объекты общенационального значения, памятники культуры, охраняемые государством.

Базилика Св. Иштвана (Стефана) — самый большой и знаменитый храм Будапешта. Помимо интересной истории (в часовне собора хранятся мощи основателя Венгрии Иштвана), у этого храма множество привлекательных для туристов черт: масштабный купол со смотровой площадкой, откуда можно насладиться панорамным видом на город 🏙️, живописный интерьер, большой зал, где проводят концерты классической музыки. Кроме того, этот католический собор действует, в нем проходят службы, церемонии.

Католический собор Св. Матяша — одно из красивейших сооружений Будапешта, строительство которого шло на протяжении двух веков. Здание выполнено в готическом стиле и настолько великолепно, что даже когда в 16 столетии турки захватили город, они не разрушили храм, а лишь замазали фрески. Примечательно и расположение храма — он входит в архитектурный комплекс Будайского замка, находясь между площадью Св. Троицы и Рыбацким бастионом. Это одна из красивейших площадей венгерской столицы, плюс отсюда открываются фантастические виды на роскошное здание Парламента.

Пещера святого Ивана - это одна из разветвленной сети пещер под холмом Геллерта. Пещера названа в честь отшельника, который когда-то жил в ней и использовал термальные воды подземного озера для лечения больных. В 1932 - 1934 гг. по проекту Кароя Вейхингера на обращённой к Дунаю стороне горы Геллерт был построен и освящён монастырь паулинов.

Турки господствовали в Венгрии 150 лет. Буда была главной провинцией Османской империи. Недалеко от будайского моста Маргит под углом в 45 градусов взбирается вверх улочка Гюль Баба. На ней находится мавзолей "Гюль-Баба-Тюрбе", построеннный (1543-1548) в честь дервиша, которого турки почитают как святого.

Будапештская Большая синагога — самая крупная синагога в Европе. Расположена в еврейском квартале Пешта, где и по сей день проживает много евреев, бережно хранящих свои традиции. Проект синагоги с двумя куполами-луковицами в псевдоисторическом мавританском стиле, призванном напомнить о ближневосточных корнях евреев, был создан венским архитектором Людвигом Фёрстером, создавшим до этого синагогу в Вене. Орган Большой синагоги помнит Ференца Листа и Камиля Сен-Санса.

Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.