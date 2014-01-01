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Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград

4.5
0 отзывов
Спутник Б.
Спутник Б. – Гид из Будапешта
Уже увидели все достопримечательности 🏛️ Будапешта и изучили его улицы? Приглашаем на экскурсию ⛳ в район Излучины Дуная из центра Будапешта.

Вы посетите бывшую город 🏙️ Эстергом, столицу Венгрии, город Вышеград, где был заключен в тюрьму граф Дракула, и Сентэндре.

В Сентэндре мы сделаем большую остановку, там запланирован обед и дегустация венгерских вин.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €65 за человека

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Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград

Что вы увидите

  • Дунай
  • Эстергом
  • Базилика Эстергома
  • Вышеград
  • музейная экспозиция крепости XIII-XV веков
  • Сентэндре
  • музей марципана.
Экскурсия по излучине Дуная. Посещение городов Эстергом, Вышеград, Сентэндре.
Город Эстергом — центр католической церкви Венгрии. Бывшая столица ⭐️, где мы посетим Базилику. Эстергом считается колыбелью венгерской государственности. Его значение в истории 📖 страны невозможно не отметить. Вы увидите картины непростой, но долгой и славной истории Венгрии.
Город Вышеград — другая бывшая столица, впоследствии летняя резиденция венгерских королей. Вас ждет осмотр музейной экспозиции крепости XIII-XV веков, панорама излучины Дуная. Именно здесь было подписано соглашение между президентами Польши, Словакии, Чехии и Венгрии о взаимодействии и сотрудничестве. Объединение этих четырех государств получило название «Вышеградская четверка».
Город Сентэндре — город 🏙️ художников, музеев, центр православия в Венгрии. Посетим музей 🖼 марципана, прогуляемся по историческому центру и улице сувенирных лавочек. Также, вас ждет обед и дегустация лучших сортов венгерского вина. Предоставляется свободное время для прогулок и самостоятельного посещения интересующих вас мест.
Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед
  • Дегустация вина
  • Вход в музеи
Что не входит
  • Личные расходы
  • По понедельникам и субботам отдельно оплачивается вход в крепость

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Б.
Спутник Б.
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