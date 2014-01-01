Экскурсия по излучине Дуная. Посещение городов Эстергом, Вышеград, Сентэндре.

Город Эстергом — центр католической церкви Венгрии. Бывшая столица ⭐️, где мы посетим Базилику. Эстергом считается колыбелью венгерской государственности. Его значение в истории 📖 страны невозможно не отметить. Вы увидите картины непростой, но долгой и славной истории Венгрии.

Город Вышеград — другая бывшая столица, впоследствии летняя резиденция венгерских королей. Вас ждет осмотр музейной экспозиции крепости XIII-XV веков, панорама излучины Дуная. Именно здесь было подписано соглашение между президентами Польши, Словакии, Чехии и Венгрии о взаимодействии и сотрудничестве. Объединение этих четырех государств получило название «Вышеградская четверка».

Город Сентэндре — город 🏙️ художников, музеев, центр православия в Венгрии. Посетим музей 🖼 марципана, прогуляемся по историческому центру и улице сувенирных лавочек. Также, вас ждет обед и дегустация лучших сортов венгерского вина. Предоставляется свободное время для прогулок и самостоятельного посещения интересующих вас мест.

Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.