Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином

Насладитесь ужином и вечерними огнями Буды и Пешта с палубы панорамного корабля

Насладитесь ужином и вечерними огнями Буды и Пешта с палубы панорамного корабля.

Вас ждет вкусная еда, захватывающий дух вид, живая музыка… Вы непременно захотите вернуться в Будапешт снова и снова!
Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином

Что вы увидите 🤩

  • Парламент
  • Цепной мост
  • мост Свободы
  • Королевский дворец

Что вас ждет:

  • На причале вас встретить двухэтажный панорамный теплоход Легенда. Столики находятся на нижней палубе, которая отапливается зимой и застеклена с пола до потолка. Официант принесет вам ужин от нашего шеф-повара из 4-х блюд на выбор для взрослых и из3-х блюд для детей. Также в стоимость входит приветственный напиток: бокал шампанского, вина или безалкогольного напитка на ваш выбор.
  • Виды ночного Будапешта станут отличным антуражем к вашему романтическому путешествию. А живая музыка создаст нужную атмосферу.

Важно знать:

  • Подойти к причалу отправления рекомендуется не позднее, чем за 15 минут до отправления корабля.
  • При входе необходимо предъявить ваучер!

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-10 человек
Взрослый 12+
€75
Детский до 12 лет
€55

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вечерний круиз
  • Приветственный напиток на борту
  • Ужин из 4-х блюд для взрослых, из 3-х — для детей
  • Живая музыка
Что не входит
  • Напитки
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Jane Haining rakpart, причал №7
Когда и сколько длится?
Когда: пятница в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

пятница в 19:00

GastroPlusTour
GastroPlusTour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

👥ГрупповыеВодные🎫Билеты🌇Вечерние🍤Гастрономические🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Купальня Сечени, теплоходная прогулка с ужином+напитки без ограничений
75
за 1 чел.
Купальня Сечени, теплоходная прогулка с ужином+напитки без ограничений
Во время экскурсии вы насладитесь посещением термальной купальни Геллерт - самой красивой купальни...
Групповая прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
4.2
19
39
за 1 чел.
Групповая прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Проплыть вдоль главных достопримечательностей на закате и оценить венгерскую кухню
ежедневно в 19:00
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
4.9
13
39
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
На теплоходе вас будет ждать ужин в формате шведского стола, живая музыка, а также роскошная...
ежедневно
Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлями
4
1
27
за 1 чел.
Теплоходная прогулка по Дунаю с коктейлями
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
ежедневно в 19:00
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с ужином
4.9
11
58
за 1 чел.
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с ужином
Во время экскурсии вы насладитесь купанием в термальных источниках Сечени, увидите легендарные...
ежедневно
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
4
7
27
за 1 чел.
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
ежедневно в 19:00
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
47
за 1 чел.
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Во время экскурсии вы насладитесь посещением термальной купальни Сечени - самой большой купальни...
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
4
4
33
за 1 чел.
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
ежедневно в 19:00
Будапешт: первое свидание с городом
Индивидуальная экскурсия
5
3
125
за 1-10 чел.
Будапешт: первое свидание с городом
Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Буды и площадям Пешта
по договоренности
Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
5
1
32
за 1 чел.
Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
На борту круизного теплохода вы не только насладитесь роскошными видами Будапешта, но и побываете на...
ежедневно в 14:00 и 19:00
Ночь. Замок. Буда
Индивидуальная экскурсия
5
11
222
за 1-6 чел.
Ночь. Замок. Буда
Истории памятников, запах ночных цветов и незабываемый вид на светящийся огнями Пешт
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
80
за 1-10 чел.
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Скрытая старина: история, которую хранят древнейшие постройки города

GastroPlusTour проводит ещё 3 экскурсии

Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или,...
По вторникам в 10:00
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
20
за 1 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт
По понедельникам и четвергам в 09:00
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии - Буда, предлагаем...
По пятницам в 14:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺