На причале вас встретить двухэтажный панорамный теплоход Легенда. Столики находятся на нижней палубе, которая отапливается зимой и застеклена с пола до потолка. Официант принесет вам ужин от нашего шеф-повара из 4-х блюд на выбор для взрослых и из3-х блюд для детей. Также в стоимость входит приветственный напиток: бокал шампанского, вина или безалкогольного напитка на ваш выбор.
Виды ночного Будапешта станут отличным антуражем к вашему романтическому путешествию. А живая музыка создаст нужную атмосферу.
Важно знать:
Подойти к причалу отправления рекомендуется не позднее, чем за 15 минут до отправления корабля.
При входе необходимо предъявить ваучер!
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Для группы 1-10 человек
Взрослый 12+
€75
–
Детский до 12 лет
–
€55
Ответы на вопросы
Что входит
Вечерний круиз
Приветственный напиток на борту
Ужин из 4-х блюд для взрослых, из 3-х — для детей
Живая музыка
Что не входит
Напитки
Чаевые
Личные расходы
Место начала и завершения
Jane Haining rakpart, причал №7
Когда и сколько длится?
Когда: пятница в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
при отмене клиентом: - 0% возврат
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.