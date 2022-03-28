Что вас ожидает

Пешт: Парламент, проспект Андраши и замок Вайдахуняд

На площади Героев вы узнаете, откуда «взялась» Венгрия и при чем тут Челябинск. Далее оцените романтичный замок Вайдахуняд и знаменитые купальни Сечени. Пройдете по проспекту Андраши, напоминающему Елисейские поля и Невский проспект, и услышите о повседневной жизни города в эпоху расцвета. Кроме того, я покажу вам Базилику Святого Иштвана и Парламент — самое главное и красивое здание страны.

Буда: Рыбацкий бастион, церковь Матьяша и Королевский дворец

Переместившись на другой берег Дуная, мы увидим, что осталось от средневековой венгерской столицы. Я поделюсь историей церкви короля Матьяша и Рыбацкого бастиона. А также проведу вас на обзорную площадку у Королевского дворца, откуда открывается один из самых известных видов на Будапешт. Если останутся желание и силы, мы также сможем дойти до смотровой площадки у статуи Святого Геллерта.

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