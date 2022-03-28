Прогулка по Будапешту на целый день

Большая обзорная экскурсия по венгерской столице в компании профессионального гида-историка

Индивидуальная
Мы будем вместе исследовать Будапешт с утра до вечера.

Посетим оба берега Дуная и почти все основные достопримечательности города.

Я расскажу о Венгрии и ее столице столько, сколько можно рассказать за один день.

Не переживайте: это не так тяжело, как звучит.

Я сделаю все, чтобы вам было по-настоящему интересно и вы запомнили нашу встречу надолго.
Прогулка по Будапешту на целый день
Прогулка по Будапешту на целый день
Прогулка по Будапешту на целый день
Прогулка по Будапешту на целый день
Прогулка по Будапешту на целый день
Прогулка по Будапешту на целый день
Прогулка по Будапешту на целый день
Прогулка по Будапешту на целый день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пешт: Парламент, проспект Андраши и замок Вайдахуняд

На площади Героев вы узнаете, откуда «взялась» Венгрия и при чем тут Челябинск. Далее оцените романтичный замок Вайдахуняд и знаменитые купальни Сечени. Пройдете по проспекту Андраши, напоминающему Елисейские поля и Невский проспект, и услышите о повседневной жизни города в эпоху расцвета. Кроме того, я покажу вам Базилику Святого Иштвана и Парламент — самое главное и красивое здание страны.

Буда: Рыбацкий бастион, церковь Матьяша и Королевский дворец

Переместившись на другой берег Дуная, мы увидим, что осталось от средневековой венгерской столицы. Я поделюсь историей церкви короля Матьяша и Рыбацкого бастиона. А также проведу вас на обзорную площадку у Королевского дворца, откуда открывается один из самых известных видов на Будапешт. Если останутся желание и силы, мы также сможем дойти до смотровой площадки у статуи Святого Геллерта.

Организационные детали

  • Нам нужно будет переехать через Дунай на метро. Билет можно купить в автомате на станции.
  • По желанию возможно посещение Базилики — 1 евро с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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