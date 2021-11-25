Экскурсия по праздничному городу.

Мы встретимся на главной рождественской ярмарке на площади Вёрёшмарти, здесь множество самых разных рождественских сувениров, здесь можно выпить горячего вина, попробовать рождественский рулет бейгли, медовые пряники и много венгерских праздничных блюд. Пройдем по главным рождественским базарчикам, посмотрим самые красивые и креативные елки города (однажды огромную елку соорудили из санок со специальной подсветкой). А еще мы рассмотрим рождественские вертепы, их много в это время в городе, на каждой площади и в каждой церкви, главный — у здания Парламента. Кроме этого, в городе проходит много рождественских постановок и концертов под открытым небом. Есть еще рождественские выставки, так что у нас большой выбор средств для создания праздничного настроения.