Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия по праздничному городу.
Мы встретимся на главной рождественской ярмарке на площади Вёрёшмарти, здесь множество самых разных рождественских сувениров, здесь можно выпить горячего вина, попробовать рождественский рулет бейгли, медовые пряники и много венгерских праздничных блюд. Пройдем по главным рождественским базарчикам, посмотрим самые красивые и креативные елки города (однажды огромную елку соорудили из санок со специальной подсветкой). А еще мы рассмотрим рождественские вертепы, их много в это время в городе, на каждой площади и в каждой церкви, главный — у здания Парламента. Кроме этого, в городе проходит много рождественских постановок и концертов под открытым небом. Есть еще рождественские выставки, так что у нас большой выбор средств для создания праздничного настроения.
Ответы на вопросы
Что входит?
Групповая пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Что не входит?
Транспорт
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Szent István tér, 1, Будапешт, Венгрия
Завершение: кафе Жербо на пл. Верешмарти
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Татьяна,Мария
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