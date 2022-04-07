Согласитесь, что коньяки Арарат уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Если Вам интересно побывать на производстве этого легендарного напитка со 130-летней историей, приглашаем Вас присоединиться к экскурсии по коньячному заводу Арарат.

Одним из преимуществ организованного тура в музей, является проход без задержек и очередей в заявленное время.

Экскурсия начнется с музейных залов, в которых хранятся фотографии и личные вещи основателей коньячного производства в Армении - Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, а также, главного винодела и автора первого марочного коньяка - Мкртича Мусинянца.

Вы увидите самые старые бочки Шустовских времен, многочисленные медали, присвоенные заводу и даже грамоту от французских коньякоделов 1907 года.

В продолжении тура, Вы окажетесь в погребах, где выдерживается коньяк и узнаете, что означает выражение “доля ангелов” в коньякопроизводстве, президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль.

Кульминацией тура станет VIP дегустация, в рамках которой Вы попробуете коньяки Ахтамар 10-летней выдержки, коллекционный 10-летний Двин и 20-летний Наири. Опытные мастера завода поведают Вам нюансы правильного употребления коньяка, после чего Вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток!