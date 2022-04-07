Тур по Коньячному заводу Арарат с VIP дегустацией

Тур по Коньячному заводу Арарат с VIP дегустацией
Тур по Коньячному заводу Арарат с VIP дегустацией
Тур по Коньячному заводу Арарат с VIP дегустацией
Тур по Коньячному заводу Арарат с VIP дегустацией
Тур по Коньячному заводу Арарат с VIP дегустацией
Тур по Коньячному заводу Арарат с VIP дегустацией

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Ереванского коньячного завода
  • Дегустация коньяков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Согласитесь, что коньяки Арарат уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Если Вам интересно побывать на производстве этого легендарного напитка со 130-летней историей, приглашаем Вас присоединиться к экскурсии по коньячному заводу Арарат.

Одним из преимуществ организованного тура в музей, является проход без задержек и очередей в заявленное время.

Экскурсия начнется с музейных залов, в которых хранятся фотографии и личные вещи основателей коньячного производства в Армении - Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, а также, главного винодела и автора первого марочного коньяка - Мкртича Мусинянца.

Вы увидите самые старые бочки Шустовских времен, многочисленные медали, присвоенные заводу и даже грамоту от французских коньякоделов 1907 года.

В продолжении тура, Вы окажетесь в погребах, где выдерживается коньяк и узнаете, что означает выражение “доля ангелов” в коньякопроизводстве, президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль.

Кульминацией тура станет VIP дегустация, в рамках которой Вы попробуете коньяки Ахтамар 10-летней выдержки, коллекционный 10-летний Двин и 20-летний Наири. Опытные мастера завода поведают Вам нюансы правильного употребления коньяка, после чего Вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в музей. Тур по музею Ереванского коньячного завода. VIP- дегустация
Когда и сколько длится
Когда: С понедельника по пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

С понедельника по пятницу в 12:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🚗На машине🧒Можно с детьмиДегустационные туры🍤Гастрономические😎VIP-турыФабрики и заводы

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
8 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Liza
Нет отзывов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! Именно
$131 за 1-3 чел.
Шестидневный тур по Армении
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
Зара
Нет отзывов
Шестидневный тур по Армении
Насыщенный шестидневный тур с включённым в стоимость проживанием, поможет вам окунуться
$450 за 1 человека
Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
JUSTTRAVEL
4.8
6 отзывов
Вся история коньячного производства и дегустация коньяков АрАрАт
от $12 за 1 человека
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
7 часов
Индивидуальная
Тигран
Нет отзывов
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Украсьте свой день этим чудесным туром, который начинается с посещения монастыря Хор Вирап, прекрасного места, откуда
$145 за 1-7 чел.
Тур на Хор Вирап - Дегустация вина - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
8 часов
Индивидуальная
Андраник
5
1 отзыв
Тур на Хор Вирап - Дегустация вина - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
Вас ждёт экскурсия на Хор Вирап - Арени (дегустация вина) - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
от $115 за 1-6 чел.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
5
6 отзывов
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
60 за 1-6 чел.
Коньяк и шоппинг по-армянски
4 часа
Индивидуальная
Григорий
5
6 отзывов
Коньяк и шоппинг по-армянски
Тематическая экскурсия на комфортном Мерседесе по коньячным заводам «Арарат»
$65 за 1-6 чел.
Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
JUSTTRAVEL
5
6 отзывов
Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре
Классическая обзорная экскурсия по столице Армении - Еревану - одному из древнейших городов мира с посещением всех
$28 за 1 человека
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
13 часов
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Армения известна многими метсами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат
$199.20 за 1-3 чел.
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
2 дня
Авторский тур
Liza
Нет отзывов
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! В
$390 за 1-3 чел.
Завораживающий вид на гору Арарат
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Liza
5
2 отзыва
Завораживающий вид на гору Арарат
На нашей экскурсии вы убедитесь в том, что лучший вид на библейскую вершину Арарат открывается с территории монастыря
$31 за 1 человека
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Лада
4.9
48 отзывов
Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
Авто-тур: Хор Вирап, пещера Арени и ужин с домашним вином в гостях у гида
130 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🇦🇲
ТАМ