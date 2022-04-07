Приглашаем отправится в увлекательное путешествие на полноприводных автомобилях высокой проходимости.

Азербайджан занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов, большинство из которых находится в районе Гобустана на юго-востоке Большого Кавказского хребта в 65 км от Баку.

Мы посетим заповедник Беюк даш, где были обнаружены стоянки первобытных людей и петроглифы, отображающие их мировоззрение, культуру и традиции. Рельефные следы на отполированных кипельных скалах оставили волны древнего моря, плескавшегося прямо у подножия гор.

Действующие грязевые вулканы группы Дашгиль с марсианскими пейзажами расположены к востоку от музея Гобустан. Мы поднимемся на кратер грязевых вулканов и вблизи увидим бульканье жидкой глины.