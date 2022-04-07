Джип-тур по грязевым вулканам Гобустана

Джип-тур. Экскурсия проходит в сопровождении русскоязычного водителя

Индивидуальная
Джип-тур. Экскурсия проходит в сопровождении русскоязычного водителя.
Джип-тур по грязевым вулканам Гобустана
Джип-тур по грязевым вулканам Гобустана
Джип-тур по грязевым вулканам Гобустана
Джип-тур по грязевым вулканам Гобустана
Джип-тур по грязевым вулканам Гобустана
Джип-тур по грязевым вулканам Гобустана

Что вас ожидает 🤩

  • Гобустан
  • Заповедник Беюк Даш
  • Грязевые вулканы группы Дашгиль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем отправится в увлекательное путешествие на полноприводных автомобилях высокой проходимости.

Азербайджан занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов, большинство из которых находится в районе Гобустана на юго-востоке Большого Кавказского хребта в 65 км от Баку.

Мы посетим заповедник Беюк даш, где были обнаружены стоянки первобытных людей и петроглифы, отображающие их мировоззрение, культуру и традиции. Рельефные следы на отполированных кипельных скалах оставили волны древнего моря, плескавшегося прямо у подножия гор.

Действующие грязевые вулканы группы Дашгиль с марсианскими пейзажами расположены к востоку от музея Гобустан. Мы поднимемся на кратер грязевых вулканов и вблизи увидим бульканье жидкой глины.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Специально оснащенный внедорожник 4Х4. Услуги профессионального водителя. Посещения музея Беюк Даш. Посещение наскальных рисунков на открытой террасе Беюк Даш. Посещение грязевых вулканов
Что не входит
  • Услуги гида. Входные билеты в заповедник Беюк Даш
  • Музей Гобустана - 7$ на чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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