Добро пожаловать в столицу Беларуси! С помощью приложения на смартфоне вы исследуете сооружения разных веков и проследите ключевые вехи города. Узнаете о событиях, связанных с «белорусской Бастилией», и познакомитесь с наследием Средневековья. Памятники конструктивизма проводят вас в советское прошлое. А оригинальные арт-объекты и другие необычные детали подчеркнут своеобразие Минска.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы услышите, как зарождался город и как получил свое название. Увидите площадь Независимости и Дом правительства, прогуляетесь по пешеходным улицам и скверу Мицкевича, польского поэта и уроженца Беларуси. Особый рассказ будет возле единственного сохранившегося замка столицы — Пищаловского. Также вас ждет путешествие по Верхнему городу, где сохранились памятники архитектуры 17-19 веков.

Приятным открытием станет уютный Красный дворик — в чем его особенность, вы узнаете на аудиоэкскурсии. А в центре площади Свободы под звуки полонеза Огинского состоится ваша встреча со свидетелями сразу нескольких эпох, от средневековых артефактов до памятников конструктивизма.

Кроме того, на одной из улиц вас будет ждать «великий и ужасный» невидимый системный администратор. Чтобы с ним подружиться, вам понадобится смартфон и немного фантазии. А еще вам предстоит раскрыть тайну Колокола Нагасаки, установленного рядом с костелом Святых Симеона и Елены.

Маршрут

— Театр имени Горького

— Памятник Сисадмину

— Площадь Независимости

— Проспект Независимости

— Церковь Святого Духа

— Костёл Святых Симеона и Елены

— Памятник Адаму Мицкевичу

— Городские весы

— Гостиный двор

— Дом правительства

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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