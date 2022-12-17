Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы услышите, как зарождался город и как получил свое название. Увидите площадь Независимости и Дом правительства, прогуляетесь по пешеходным улицам и скверу Мицкевича, польского поэта и уроженца Беларуси. Особый рассказ будет возле единственного сохранившегося замка столицы — Пищаловского. Также вас ждет путешествие по Верхнему городу, где сохранились памятники архитектуры 17-19 веков.
Приятным открытием станет уютный Красный дворик — в чем его особенность, вы узнаете на аудиоэкскурсии. А в центре площади Свободы под звуки полонеза Огинского состоится ваша встреча со свидетелями сразу нескольких эпох, от средневековых артефактов до памятников конструктивизма.
Кроме того, на одной из улиц вас будет ждать «великий и ужасный» невидимый системный администратор. Чтобы с ним подружиться, вам понадобится смартфон и немного фантазии. А еще вам предстоит раскрыть тайну Колокола Нагасаки, установленного рядом с костелом Святых Симеона и Елены.
Маршрут
— Театр имени Горького — Памятник Сисадмину — Площадь Независимости — Проспект Независимости — Церковь Святого Духа — Костёл Святых Симеона и Елены — Памятник Адаму Мицкевичу — Городские весы — Гостиный двор — Дом правительства
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Михайловского сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Минске
Провёл 1564 экскурсии для 1699 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.