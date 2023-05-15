Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)

Посетить прославленные замки Беларуси и перенестись в Средневековье

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На нашей экскурсии вас ждут 2 из 4 памятников Беларуси в списке ЮНЕСКО! За один день вы изучите Мирский замок и Несвижский дворец, окутанные тайнами средневековых лет.

Узнаете историю могущественных династий этих земель, познакомитесь с архитектурой, рассмотрите интерьеры и погуляете по паркам. Тур проходит в группе до 45 человек, в стоимость включён обед.
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Групповая экскурсия из Минска в Мир и Несвиж (всё включено)
Ближайшие даты:
15
мая
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мая
22
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23
мая
29
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚌 Выезд из Минска и дорога (1,5 часа) — за это время вы услышите путевую информацию и факты о стране от нашего гида.

Мир — городок и замок (2 часа). Сегодня это тихий уютный посёлок городского типа, но эти места сохранили историю. Вы откроете её в замке 16 века: познакомитесь с архитектурой фортификации, услышите о богатейшем роде Радзивиллов и пройдёте по всем доступным залам. Неподалёку рассмотрите часовню-усыпальницу Святополк-Мирских в стиле модерн.

🚌 Дорога из Мира в Несвиж (30 минут)

Замок и парки в Несвиже (3 часа). Первым делом вы пообедаете (питание комплексное: салат, суп, горячее, чай/морс). И приготовьтесь к насыщенной программе: будут Несвижская ратуша (старейшая ратуша Беларуси), монастырь бенедиктинок, Слуцкая брама (городские ворота) и Фарный костёл (сюда можно зайти, чтобы полюбоваться фресками и декором). Затем вы посетите Несвижский дворец Радзивиллов, где откроете его мистические сюжеты. После экскурсии предусмотрено свободное время (1 час), чтобы погулять по чудесным замковым паркам и купить сувениры.

🚌 Обратная дорога в Минск (1,5 часа).

Организационные детали

  • Важно! На сайте вы оплачиваете 20% стоимости. А оставшуюся сумму гиду при посадке в автобус только белорусскими рублями (картой или наличными)
  • В стоимость включено: транспортные расходы, услуги гидов, входные билеты, комплексный обед

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
  • Начало и окончание в центре Минска, на площади Свободы
  • С вами будет гид из нашей команды. Экскурсии в обоих замках проводят местные гиды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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