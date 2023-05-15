На нашей экскурсии вас ждут 2 из 4 памятников Беларуси в списке ЮНЕСКО! За один день вы изучите Мирский замок и Несвижский дворец, окутанные тайнами средневековых лет. Узнаете историю могущественных династий этих земель, познакомитесь с архитектурой, рассмотрите интерьеры и погуляете по паркам. Тур проходит в группе до 45 человек, в стоимость включён обед.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚌 Выезд из Минска и дорога (1,5 часа) — за это время вы услышите путевую информацию и факты о стране от нашего гида.

Мир — городок и замок (2 часа). Сегодня это тихий уютный посёлок городского типа, но эти места сохранили историю. Вы откроете её в замке 16 века: познакомитесь с архитектурой фортификации, услышите о богатейшем роде Радзивиллов и пройдёте по всем доступным залам. Неподалёку рассмотрите часовню-усыпальницу Святополк-Мирских в стиле модерн.

🚌 Дорога из Мира в Несвиж (30 минут)

Замок и парки в Несвиже (3 часа). Первым делом вы пообедаете (питание комплексное: салат, суп, горячее, чай/морс). И приготовьтесь к насыщенной программе: будут Несвижская ратуша (старейшая ратуша Беларуси), монастырь бенедиктинок, Слуцкая брама (городские ворота) и Фарный костёл (сюда можно зайти, чтобы полюбоваться фресками и декором). Затем вы посетите Несвижский дворец Радзивиллов, где откроете его мистические сюжеты. После экскурсии предусмотрено свободное время (1 час), чтобы погулять по чудесным замковым паркам и купить сувениры.

🚌 Обратная дорога в Минск (1,5 часа).

Организационные детали

Важно! На сайте вы оплачиваете 20% стоимости. А оставшуюся сумму гиду при посадке в автобус только белорусскими рублями (картой или наличными)

В стоимость включено: транспортные расходы, услуги гидов, входные билеты, комплексный обед

Как проходит экскурсия