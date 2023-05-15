Посетить прославленные замки Беларуси и перенестись в Средневековье
Узнаете историю могущественных династий этих земель, познакомитесь с архитектурой, рассмотрите интерьеры и погуляете по паркам. Тур проходит в группе до 45 человек, в стоимость включён обед.
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Описание
Что вас ожидает
🚌 Выезд из Минска и дорога (1,5 часа) — за это время вы услышите путевую информацию и факты о стране от нашего гида.
Мир — городок и замок (2 часа). Сегодня это тихий уютный посёлок городского типа, но эти места сохранили историю. Вы откроете её в замке 16 века: познакомитесь с архитектурой фортификации, услышите о богатейшем роде Радзивиллов и пройдёте по всем доступным залам. Неподалёку рассмотрите часовню-усыпальницу Святополк-Мирских в стиле модерн.
🚌 Дорога из Мира в Несвиж (30 минут)
Замок и парки в Несвиже (3 часа). Первым делом вы пообедаете (питание комплексное: салат, суп, горячее, чай/морс). И приготовьтесь к насыщенной программе: будут Несвижская ратуша (старейшая ратуша Беларуси), монастырь бенедиктинок, Слуцкая брама (городские ворота) и Фарный костёл (сюда можно зайти, чтобы полюбоваться фресками и декором). Затем вы посетите Несвижский дворец Радзивиллов, где откроете его мистические сюжеты. После экскурсии предусмотрено свободное время (1 час), чтобы погулять по чудесным замковым паркам и купить сувениры.
🚌 Обратная дорога в Минск (1,5 часа).
Организационные детали
- Важно! На сайте вы оплачиваете 20% стоимости. А оставшуюся сумму гиду при посадке в автобус только белорусскими рублями (картой или наличными)
- В стоимость включено: транспортные расходы, услуги гидов, входные билеты, комплексный обед
Как проходит экскурсия
- На микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
- Начало и окончание в центре Минска, на площади Свободы
- С вами будет гид из нашей команды. Экскурсии в обоих замках проводят местные гиды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы в Минске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.