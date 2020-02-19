Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом

Энергичный гид поможет вам увидеть максимальное количество мест за 5 часов

4.8
180 отзывов
Индивидуально
для 1 чел.
Энергичный гид поможет вам увидеть максимальное количество мест за 5 часов.

Полюбуйтесь главными достопримечательностями по обеим сторонам реки: Старым городом, Еврейским кварталом, Пражским Градом, Карловым мостом и прокатитесь на теплоходе (по желанию).
Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом
Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом
Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом
Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом
Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом
Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом
Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом
Лучшее в Праге: 5-часовая частная пешая экскурсия с гидом

Что вы увидите 🤩

  • Староместская площадь
  • Йозефов
  • Карлов мост
  • Старый город, Прага
  • Река Влтава
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите основные достопримечательности Праги за один день
  2. Полюбуйтесь памятниками готической и барочной архитектуры, а также зданиями эпохи Возрождения в историческом центре города
  3. Отправляйтесь в 60-минутный круиз по каналу Пражской Венеции
Если ваше время в Праге ограничено, но вы все же хотите познакомиться со всеми главными достопримечательностями города, то эта 5-часовая пешая экскурсия — идеальный выбор. Осмотрите все основные достопримечательности города по обеим сторонам реки Влтавы. Кроме того, у вас будет достаточно времени для неспешного обеда, а если вы пожелаете, то также сможете прокатиться на лодке.
Исторический центр города, занимающий более 9 квадратных километров, является крупнейшим историческим центром города, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Старом городе вы увидите образцы архитектуры в стиле готики, ренессанса и барокко.
Посетите основные достопримечательности Праги и узнайте о них больше. Вы проведете по два часа на каждом берегу Влтавы, а в перерыве пообедаете.
Во время перерыва вы можете отправиться на 60-минутную экскурсию на речном теплоходе (по желанию), на борту которого подают закуски и напитки. Вы проплывете по каналу Пражской Венеции. Вместо круиза вы можете выбрать обед в местном ресторане с блюдами чешской кухни.
Среди достопримечательностей, которые гид покажет вам, Старый город, Еврейский квартал, Карлов мост, Пражский Град и другие места.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Местный гид
  • Встреча в отеле и высадка
  • Советы и рекомендации
Что не входит
  • Морская прогулка с прохладительными напитками (340 крон / 14 евро на человека)
  • Обед в традиционном ресторане (200–300 канадских крон на человека)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Ваш личный гид может встретить вас на стойке регистрации вашего отеля. Свяжитесь с местным партнером заранее и сообщите о времени и месте встречи
  • Вы можете изменить программу тура в соответствии с собственными пожеланиями
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Z
19 фев 2020
Марек был потрясающим и очень хорошо осведомленным. У нас была очень информативная, но интересная экскурсия по Праге. Он был очень гибок и показал нам множество захватывающих видов на город, а не просто следовал туристическому маршруту. У нас был отличный разговор, и мы наслаждались кафе, которые он рекомендовал по пути для коротких перерывов. Я бы порекомендовал Марека всем, кто действительно заинтересован в изучении истории Праги с местной точки зрения.
А
13 ноя 2018
Booking process was smooth. There was a possibility to ask guide to pick me up at the hotel, or anywhere else.
GetYourGuide contacted me via e-mail when and where my guide will pick me up.
My guide, Michaela was fantastic! Beside she is a very nice person, she is very knowledgeable and flexible. She listened actively and shaped our tour exactly to my needs. She impressed me with her knowledge on history, architecture and different cultures. She knows Prague very much, even the exact places of certain things in the buildings or exhibitions. She had an interesting, unusual story for every place or statue we have visited or passed by. She referred back to previously mentioned things, and summarized the listened things from time to time. It definitely helped me to remember the key things.
I would recommend not to miss this opportunity when you are in Prague!
If possible, ask for Michaela!
The tour with her was worth every single penny I have paid for it!
J
5 сен 2021
Kathy was an excellent guide. Very knowledgeable about the city and tailored/adjusted our itinerary as the day progressed and we learned more about the city. Great way to get an overview of the city and key sites.
Ещё 177 отзывов

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