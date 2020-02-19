Если ваше время в Праге ограничено, но вы все же хотите познакомиться со всеми главными достопримечательностями города, то эта 5-часовая пешая экскурсия — идеальный выбор. Осмотрите все основные достопримечательности города по обеим сторонам реки Влтавы. Кроме того, у вас будет достаточно времени для неспешного обеда, а если вы пожелаете, то также сможете прокатиться на лодке.

Исторический центр города, занимающий более 9 квадратных километров, является крупнейшим историческим центром города, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Старом городе вы увидите образцы архитектуры в стиле готики, ренессанса и барокко.

Посетите основные достопримечательности Праги и узнайте о них больше. Вы проведете по два часа на каждом берегу Влтавы, а в перерыве пообедаете.

Во время перерыва вы можете отправиться на 60-минутную экскурсию на речном теплоходе (по желанию), на борту которого подают закуски и напитки. Вы проплывете по каналу Пражской Венеции. Вместо круиза вы можете выбрать обед в местном ресторане с блюдами чешской кухни.

Среди достопримечательностей, которые гид покажет вам, Старый город, Еврейский квартал, Карлов мост, Пражский Град и другие места.