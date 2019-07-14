5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Другая сторона Праги

Начнем прогулку из Старого Города, где возьмем в аренду надежные электросамокаты – с их помощью мы успеем многое! Затем отправимся покорять район Праги под номером 7: это самый «хипстерский» район города, каждые полгода здесь открываются новые заведения, которые вдохновят и удивят вас своими концепциями, простотой и сервисом. Я покажу вам самые интересные кафе, арт-пространства, галереи и необычные уголки города, в которых вы увидите настоящую хипста-жизнь Праги!

Лучшие арт-заведения

Перед поездкой мы составим план и обсудим все места, которые будут интересны именно вам: в этом и есть прелесть индивидуальной экскурсии! В рамках тура мы посетим 3-4 креативных заведения, сможем выпить кофе и пообедать в необычном месте. Вы увидите магазинчики, где можно купить дизайнерские вещи, узнаете, куда сходить потусоваться в Праге, и еще многое другое.

Кому подойдет эта экскурсия

Мой тур будет интересен всем, кто любит яркие эмоции, красивые локации, живое общение и вкусную еду.