5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка на электросамокатах по самому модному и креативному району города

Valdemar
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Valdemar – ваш гид
Я хочу показать вам другую Прагу: молодую, красивую, энергичную и креативную.

Не ожидайте от этой прогулки глубоких исторических справок и самых популярных достопримечательностей.

Вместо этого я расскажу вам о повседневной жизни молодежи, дизайнеров и креативщиков района Прага 7.

А покорять самое «хипстерское» место города мы будем на электросамокатах!
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Прага для хипстеров
Прага для хипстеров

Что вас ожидает

Другая сторона Праги

Начнем прогулку из Старого Города, где возьмем в аренду надежные электросамокаты – с их помощью мы успеем многое! Затем отправимся покорять район Праги под номером 7: это самый «хипстерский» район города, каждые полгода здесь открываются новые заведения, которые вдохновят и удивят вас своими концепциями, простотой и сервисом. Я покажу вам самые интересные кафе, арт-пространства, галереи и необычные уголки города, в которых вы увидите настоящую хипста-жизнь Праги!

Лучшие арт-заведения

Перед поездкой мы составим план и обсудим все места, которые будут интересны именно вам: в этом и есть прелесть индивидуальной экскурсии! В рамках тура мы посетим 3-4 креативных заведения, сможем выпить кофе и пообедать в необычном месте. Вы увидите магазинчики, где можно купить дизайнерские вещи, узнаете, куда сходить потусоваться в Праге, и еще многое другое.

Кому подойдет эта экскурсия

Мой тур будет интересен всем, кто любит яркие эмоции, красивые локации, живое общение и вкусную еду.

Организационные детали

Если вас больше трех человек, доплата за 4, 5 и 6 участника составит по 45 €. Отдельно оплачиваются прокат электросамокатов (40 € на человека), напитки и еда, а также товары, которые вы решите приобрести в дизайнерских магазинах.

Прага для хипстеров
Прага для хипстеров
Прага для хипстеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Valdemar
Valdemar
Влюбился в Прагу с первого взгляда. Через четыре месяца после первого визита бросил карьеру тележурналиста и переехал в Чехию, чему очень и очень рад. За последние годы прошел по улочкам Праги сотни километров во время прогулок и фотосессий с туристами со всего мира. Люблю рассказывать, фотографировать и кормить новых друзей вкусно, сытно и интересно. Встретил сотни рассветов и закатов в Праге. Я покажу вам Прагу в комфортной для вас манере, так чтобы вы вернулись сюда еще не раз.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 июля 2019
Очень крутая экскурсия, для любителя городского андеграунда, не заезженных мест, и текстов. 3 часа пролетели незаметно, весело бодро и познавательно. Все что было сказано, осталось в памяти и сложило картинку о городе. . Спасибо Владимиру за это направление.
2 февраля 2019
Хотели найти что то не похожее на банальные экскурсии по Праге, и были удовлетворены на 200%.
И сама Экскурсия и гид отличные. Экскурсия помогла увидеть Прагу с другой стороны, со стороны ее жителей. Ощущение было что мы приехали к старому товарищу который нам показывал неофициальную Прагу. Все прошло очень в легкой и не принужденой форме. Даже не хотелось что бы Экскурсия заканчивалась. Всем советую, при следующем визите обязательно ещё обратимся к Вове!
24 октября 2018
Супер классный гид!
18 августа 2018
Представьте себе, как тяжело заинтересовать современных детей 9,12,14 и 16-ти лет, с трудом отрывающихся от своих мобильников, да еще в незнакомом городе, да еще с вечно обеспокоенными мамами. Уважаемый Владимир, Вам это удалось на все 200%. Прекрасно подобранный и продуманный маршрут (электросамокаты в целях детской безопасности заменили на велосипеды, отдельное спасибо за электровелосипед для мамы:)), масса ненавязчивой, но интересной информации, новых впечатлений и, что немаловажно, безопасность и замечательный подход к детям. Они "заболели" Прагой именно на этой экскурсии, а их счастливые лица - лучший подарок для нас. Отдельное спасибо за "гастрономическую" Прагу - это очень вкусно и незабываемо. Наша орда уже строит планы на повторный визит в Чехию и мы искренне надеемся встретить с Вами рассвет в Праге)
16 мая 2017
Мы были первые. Но блин был не комом))). Интересная экскурсия и с точки зрения новых мест в Праге 7. Супер ощущение от гонки на электросамокатах по абсолютно не туристическим местам. Неожиданные уголки с дизайнерскими вещами, картинами, поделками, мебелью и т.д. и необычными ресторанами, выставками и перформансами в стиле Дарт Вейдера, в одиночку найти сложно! Спасибо Владимир! Великолепный панорамный вид на Прагу 1 из утопающего в зелени цветущего парка - на десерт!

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