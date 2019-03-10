7 отзывов оставили туристы

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Прага, которая вдохновляет

Прогулка в лучших традициях Макса Фрая: потеряться в лабиринте улиц среди секретов города

От 140 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Евгения – Гид в Праге
Творчество рождается из самых невероятных сочетаний, комбинаций того, что, на первый взгляд, несовместимо.

Так что если вы отправились в путешествие за вдохновением и свежими идеями, то чешская столица — идеальное место для вас.

На прогулке по городу контрастов вы заметите колорит настоящей Праги, ощутите себя искателем и романтиком, открывая уголки «встречи времён» и неожиданно наталкиваясь на известные достопримечательности 🏛️.

Откажитесь вместе со мной от хоженых троп и пуститесь в воодушевляющее приключение!
Прага, которая вдохновляет
Прага, которая вдохновляет

Что вас ожидает

Архитектура и эстетика Праги
Наша прогулка пройдёт по Пражской Венеции — очаровательному району Праги с мостиками через Чертовку, по Карлову мосту и средневековым улицам Старого и Нового города. Яркой финальной точкой станет крепость Вышеград, заложенная более тысячи лет назад и по праву считающаяся первым центром чешского государства. Вы заметите то, что ускользает от внимания большинства — знаки и символы, которыми наполнена Прага, услышите захватывающие истории и любопытные легенды города ста шпилей и насладитесь прогулкой по тихим атмосферным улочкам вдали от толпы и шума. А я тем временем буду не только рассказывать, но и фотографировать вас на фоне красавицы Праги.

Встреча веков и секретные местечки
Я проведу вас маршрутом, который откроет вам, насколько органично в Праге сочетается средневековое и современное. Вы побываете в нескольких точках «встречи времён» и узнаете историю некоторых пражских арт-объектов. Обнаружите в центре старого города сады с павлинами, пустынные улочки, где есть на что посмотреть, и попробуете себя в роли сбившегося с протоптанной дорожки путника, который нашёл сокровища там, где этого совсем не ждал.

Гурманы в городе
Чтобы вы не испытали разочарования от несбывшихся ожиданий от чешской кухни, я расскажу вам, где она настоящая: в каких кафе и ресторанах действительно вкусно готовят, а в каких барах хорошие коктейльные карты. А ещё вы попробуете уникальное мороженое с неожиданным составом и вкусами: «кокосовую золу» (черное мороженое), пармезан с орехом, крапивное, со шпинатом, лавандовое или маскарпоне с клубникой.

Организационные детали

  • Пожалуйста, обратите внимание, что все прочие расходы, в том числе входные билеты, билеты на транспорт, расходы на сувениры, еду и напитки не включены в стоимость прогулки и оплачиваются отдельно.
  • Место встречи с каждым путешественником будет определено отдельно с учетом возможных корректировок маршрута прогулки.
  • На память о вашем приключении уже на следующий день вы получите фотоисторию из 15-20 профессиональных снимков (включено в стоимость экскурсии).
Прага, которая вдохновляет
Прага, которая вдохновляет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Живу в Праге, люблю этот город и каждый день отправляюсь на поиски новых знаний о нем. Для меня важно, чтобы Вы открыли для себя настоящую Прагу, показать Вам много интересного, но не перегрузить информацией. Мои прогулки-это всегда диалог с путешественником. А прекрасные фотографии — это то, что будет возвращать Вас в этот сказочный город годы спустя.
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7 отзывов оставили туристы

10 марта 2019
спасибо большое Жене за прекрасную экскурсию. нам очень понравилось, мы не первый раз в городе, но как оказалось не всё знали. еще раз спасибо
21 января 2019
Были с супругой на экскурсии, все очень понравилось. Погода была дождливая и ветреная, но время пролетело незаметно. Евгения молодец: хороший рассказчик и отличный фотограф. Спасибо ей огромное. Фотки супер.
12 января 2019
Посетили старый город, было очень интересно. Три с половиной часа пролетели незаметно. На следующий день заказали ещё одну экскурсию. Евгения ведёт рассказ о достопримечательностях средневековья, переплетая с настоящим. Рекомендую этого гида, Большое спасибо за интересно проведенное время в Праге.
Дмитрий
10 января 2019
Евгения, спасибо, что нашли время и провели отличную экскурсию! Будем Вас рекомендовать!!!
7 января 2019
В Праге были второй раз и выбор Евгении в качестве гида был очень правильным, по скольку экскурсия проходила не по стандартным историческим места а по тихим живописным улочкам с интересными красочными историями от Жени. Особенно понравилось, то, что Женя смогла заинтересовать нашу 9летнюю дочь и ей экскурсия была в радость хотя погода была не очень хорошая. Спасибо Женя за новый взгляд на Прагу и проффесиональные фото с потрясающими видами города. Удачи тебе и побольше увлеченных туристов.
29 декабря 2018
Отличная экскурсия, Евгения показала нам много интересных мест и красивых ракурсов, которые помогают прочувствовать специфику города. Плюсом идут фотографии во время экскурсии. Если есть желание познакомиться с Прагой не по стандартному маршруту, смело идите на эту экскурсию.
30 марта 2018
Посетили Прагу с мужем первый раз. Перед поездкой я забронировала экскурсию с Евгенией, чтобы не просто ходить по городу, а получить интересную информацию и продуманный маршрут. Получилось так, что в день прилета мы с мужем прогулялись по городу и были очень довольны, что на следующий день наша прогулка с Евгенией не повторила наш маршрут. Мы услышали интересные истории и легенды Праги, прошлись по тихим улочкам вдали от толпы. Евгения очень приятный собеседник, сложилось впечатление, что мы давно знакомы. Она посоветовала нам заведения, где можно вкусно поесть, как пользоваться транспортом и еще много полезных вещей. И конечно, нам очень понравилось, что после поездки мы получили прекрасные фотографии! Спасибо!

Евгения проводит ещё 2 экскурсии

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