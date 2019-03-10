7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Архитектура и эстетика Праги

Наша прогулка пройдёт по Пражской Венеции — очаровательному району Праги с мостиками через Чертовку, по Карлову мосту и средневековым улицам Старого и Нового города. Яркой финальной точкой станет крепость Вышеград, заложенная более тысячи лет назад и по праву считающаяся первым центром чешского государства. Вы заметите то, что ускользает от внимания большинства — знаки и символы, которыми наполнена Прага, услышите захватывающие истории и любопытные легенды города ста шпилей и насладитесь прогулкой по тихим атмосферным улочкам вдали от толпы и шума. А я тем временем буду не только рассказывать, но и фотографировать вас на фоне красавицы Праги.

Встреча веков и секретные местечки

Я проведу вас маршрутом, который откроет вам, насколько органично в Праге сочетается средневековое и современное. Вы побываете в нескольких точках «встречи времён» и узнаете историю некоторых пражских арт-объектов. Обнаружите в центре старого города сады с павлинами, пустынные улочки, где есть на что посмотреть, и попробуете себя в роли сбившегося с протоптанной дорожки путника, который нашёл сокровища там, где этого совсем не ждал.

Гурманы в городе

Чтобы вы не испытали разочарования от несбывшихся ожиданий от чешской кухни, я расскажу вам, где она настоящая: в каких кафе и ресторанах действительно вкусно готовят, а в каких барах хорошие коктейльные карты. А ещё вы попробуете уникальное мороженое с неожиданным составом и вкусами: «кокосовую золу» (черное мороженое), пармезан с орехом, крапивное, со шпинатом, лавандовое или маскарпоне с клубникой.