Проведите день в Праге и испытайте многовековую красоту чешской столицы на мини-автобусе, пешком и на лодке.

Путешествие в прошлое во время посещения Пражского Града 9-го века, одного из крупнейших замков в мире. По пути вы увидите такие достопримечательности, как Национальный театр, Рудольфинум, Пороховые ворота, Вацлавская площадь и Танцующий дом.

Обед будет в ресторане U Schnellů. После обеда ваш тур продолжается до прекрасного сада Вальдштейна, прежде чем вы спуститесь с холма, чтобы увидеть Малый город, остров Кампа и стену Джона Леннона.

Когда вы продолжите свой полный дневной тур, вы пересечете реку Влтаву на историческом Карловом мосту.

Возьмите в невероятную историю и культуру Праги, когда вы путешествуете в стиле и наслаждайтесь напитками в круизе по реке Влтава. После круиза вы пройдете по площади Яна Палаха и вдоль проспекта Паризска до еврейского города Праги, где ваш гид поделится своими знаниями.

Продолжайте до Староместской площади города, чтобы увидеть всемирно известные астрономические часы, относящиеся к 15 веку. Закончите свой невероятный день перед театром Estates, где состоялась премьера оперы Моцарта « Дон Жуан».