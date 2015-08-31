Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом

Посмотрите на важные достопримечательности Праги на этой комбинированной экскурсионной экскурсии по мини-автобусам,

4
221 отзыв
Круиз
в группе до 100 чел.
Посмотрите на важные достопримечательности Праги на этой комбинированной экскурсионной экскурсии по мини-автобусам, пешеходной экскурсии с гидом и речного круиза.

Насладитесь традиционным обедом и прекрасным видом на город.
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом

Что вы увидите 🤩

  • Собор Святого Вита
  • Малая Прага
  • Река Влтава
  • Карлов мост
  • Староместская мостовая башня
  • Башня Далиборка
  • Градчаны, Прага
  • Староместская площадь
  • Старый город, Прага
  • Целетна
  • Малостранская площадь
  • Нерудова улица
  • Пражский Град
  • Чертовка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите поездку по Пражскому Граду и насладитесь едой из 3 блюд в ресторане U Schnellu
  2. Полюбуйтесь великолепным готическим собором Святого Вита
  3. Совершите круиз по реке Влтаве
  4. Посмотрите на Малый город, прекрасный сад Вальдштейн и Карлов мост
  5. Остановитесь в Старой ратуше и полюбуйтесь Астрономическими часами
Проведите день в Праге и испытайте многовековую красоту чешской столицы на мини-автобусе, пешком и на лодке.
Путешествие в прошлое во время посещения Пражского Града 9-го века, одного из крупнейших замков в мире. По пути вы увидите такие достопримечательности, как Национальный театр, Рудольфинум, Пороховые ворота, Вацлавская площадь и Танцующий дом.
Обед будет в ресторане U Schnellů. После обеда ваш тур продолжается до прекрасного сада Вальдштейна, прежде чем вы спуститесь с холма, чтобы увидеть Малый город, остров Кампа и стену Джона Леннона.
Когда вы продолжите свой полный дневной тур, вы пересечете реку Влтаву на историческом Карловом мосту.
Возьмите в невероятную историю и культуру Праги, когда вы путешествуете в стиле и наслаждайтесь напитками в круизе по реке Влтава. После круиза вы пройдете по площади Яна Палаха и вдоль проспекта Паризска до еврейского города Праги, где ваш гид поделится своими знаниями.
Продолжайте до Староместской площади города, чтобы увидеть всемирно известные астрономические часы, относящиеся к 15 веку. Закончите свой невероятный день перед театром Estates, где состоялась премьера оперы Моцарта « Дон Жуан».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед с одним напитком
  • Круиз по реке Влтаве с прохладительными напитками
  • Автобусный тур
Что не входит
  • Напитки
  • Пособия
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Важная информация
  • Поскольку это тур на целый день, который проводится в основном пешком, он может не подойти для маленьких детей или тех, у кого проблемы с передвижением
  • Обед включает: суп, основное блюдо - выбор из куриного или вегетарианского меню, десерт - штрудель или блины
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

J
31 авг 2015
Нас забрали из отеля и перевезли по Праге, сначала на автобусе с очень знающей девушкой (Алиса). Затем мы совершили пешеходную экскурсию по замковой зоне и пообедали на склоне холма с видом на город. Затем последовал круиз на лодке по реке, все очень информативно и красиво. Это был очень жаркий день (38 градусов), но мы все были в порядке с большим количеством остановок на воде.
А
6 мая 2012
В начале нашего тура была некоторая путаница относительно того, кто собирается в трехчасовой тур, а кто - на целый день. Наш гид справился с этим хорошо, но он потратил некоторое время. Наш тур был на английском и немецком языках. Тур на одном языке был бы лучше. Нас отвезли во все ключевые места и дали подробную историю. Обед был приятным (правда, выбор не большой). Наш гид сделал все возможное, чтобы ответить на пожелания группы и в целом сделал хорошую работу. Это связано с небольшим количеством прогулок, которые некоторые считают утомительными, особенно в жаркий день.
L
4 сен 2021
Started out rocky. GYG said pick up time was 9:45-10am but tour company was there at 9:30. Got a call at 10 asking where I was! Been standing outside from 9:42! Anyway, now the driver/guide ran through the city saying on right you see this and on left you see that. We had no idea what we were looking at or time to take pictures. After about a half hour of that, we were dropped off at the castle and met our walking guide. She was very good and the rest of the day went very well. She was a very good guide and we saw a lot. Our included lunch was very good also.
Ещё 218 отзывов

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