Экскурсии по музеям Праги

Что вас ожидает

Современное искусство

Я познакомлю вас с другой Прагой, которая шагнула в будущее и вписала в средневековые фасады и улочки искусство XXI века. Множество элементов движутся с сочетанием несочетаемого, зависают над головой, восхищают и пугают одновременно — это работы Давида Черни, экстравагантного местного скульптора. Вы увидите Голову Франца Кафки, фигуру Эмбрион и Перевёрнутого коня его авторства, которые приоткроют дверь в мир фантазии. Мы заглянем в пражские пассажи и увидим работы недавних студентов, лучшие из которых будут установлены в городе. Я расскажу, почему висящий Фрейд все еще не упал и установку какой скульптуры запрещают власти.

Привычное под необычным углом

Исследуя город, мы обязательно обойдем главные достопримечательности. Вы увидите библиотеку Клементинум, Марианскую, Вацлавскую и Староместскую площади, Часы Орлой, Тынский храм и Пороховую башню. Мы сравним архитектуру Старого и Нового города, поговорим об особенностях пражской планировки и средневековом быте горожан. Как в Праге велась охота на ведьм? Почему оркестр без репетиции играл премьерную оперу Моцарта «Дон Жуан»? Кто самый любимый исторический герой в Чехии? Я покажу подарки династии Романовых, памятники эпохи Габсбургов, дом ученого Кеплера. Расскажу об алхимиках и мистиках и объясню, зачем периодически проводят эксгумацию останков астронома Тихо Браге.