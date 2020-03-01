Экскурсии по музеям Праги

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Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города

Kirill
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Kirill – экскурсионное агентство
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники.

Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
10 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — Вацлавская площадь
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Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории

Что вас ожидает

Современное искусство
Я познакомлю вас с другой Прагой, которая шагнула в будущее и вписала в средневековые фасады и улочки искусство XXI века. Множество элементов движутся с сочетанием несочетаемого, зависают над головой, восхищают и пугают одновременно — это работы Давида Черни, экстравагантного местного скульптора. Вы увидите Голову Франца Кафки, фигуру Эмбрион и Перевёрнутого коня его авторства, которые приоткроют дверь в мир фантазии. Мы заглянем в пражские пассажи и увидим работы недавних студентов, лучшие из которых будут установлены в городе. Я расскажу, почему висящий Фрейд все еще не упал и установку какой скульптуры запрещают власти.

Привычное под необычным углом
Исследуя город, мы обязательно обойдем главные достопримечательности. Вы увидите библиотеку Клементинум, Марианскую, Вацлавскую и Староместскую площади, Часы Орлой, Тынский храм и Пороховую башню. Мы сравним архитектуру Старого и Нового города, поговорим об особенностях пражской планировки и средневековом быте горожан. Как в Праге велась охота на ведьм? Почему оркестр без репетиции играл премьерную оперу Моцарта «Дон Жуан»? Кто самый любимый исторический герой в Чехии? Я покажу подарки династии Романовых, памятники эпохи Габсбургов, дом ученого Кеплера. Расскажу об алхимиках и мистиках и объясню, зачем периодически проводят эксгумацию останков астронома Тихо Браге.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет профессиональный гид из нашей команды
  • При наборе группы от 10 человек выдаются наушники
  • Дополнительных расходов не предполагается
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории
Творческая Прага: арт-объекты в истории

Экскурсия проводится в понедельник, среду и субботу в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Вацлавская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Kirill
Kirill
Мы официальный туроператор в Чехии. У нас более 19 лет опыта в туризме и мы знаем как сделать отдых незабываемым. У нас свои автобусы и лицензированные гиды в штате. Мы предлагаем множество различных туров: групповых и индивидуальных. классических и авторских. Доверьтесь профессионалам и познакомьтесь с историей, культурой и традициями страны в увлекательном формате!
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