Экскурсии на 1 день в Дели

Найдено 50 экскурсий в категории «На весь день» в Дели на русском языке, цены от $75, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели: must-see места и город за кулисами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Контрастный и многоликий Дели
🚗 На машине
Групповая
7 часов
5 отзывов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$75 за человека
Древний мегаполис Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Из Дели - в «розовый город» Джайпур
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Из Дели в Джайпур: Путешествие по розовому городу с посещением фортов и дворцов
Погрузитесь в мир раджастанской культуры и архитектуры, посетив величественный Джайпур с его уникальными достопримечательностями
Завтра в 15:00
10 июня в 05:00
$192 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$198 за человека
Весь Дели за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Дели - полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Пять религий в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Старый Дели: яркий и колоритный
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
6 отзывов
Старый Дели: путешествие по ярким страницам истории Индии
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: в лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Два Тадж-Махала за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Рассвет у Тадж-Махала
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
76 отзывов
Рассвет у Тадж-Махала: погружение в историю и культуру Индии
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 02:30
от $199 за всё до 20 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
🚗 На машине
Групповая
12 часов
5 отзывов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Такой разный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от $199 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Колониальная архитектура Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал - реквием в мраморе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Удивительная обзорная экскурсия по Дели
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Поездка к Тадж Махалу из Дели
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальный трансфер в Дели: путешествие к Тадж-Махалу и Аграскому Форту
Предлагаем уникальный трансфер в Дели для посещения Тадж-Махала, символа вечной любви, и Аграского Форта, величественной резиденции императоров
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Рассвет у Тадж Махала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
$189 за всё до 2 чел.
Дели - город неповторимого колорита
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Дели - город неповторимого колорита: индивидуальная экскурсия
Дели - город контрастов и многогранной культуры, приглашает вас в незабываемое путешествие
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Тадж Махал и сокровища Агры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальный трансфер в Агру: Тадж Махал и его сокровища - Путешествие мечты
Позвольте себе роскошь индивидуального трансфера в Агру. Откройте для себя Тадж Махал и другие уникальные места с частным гидом
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
10 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$139 за человека
По Нью-Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Вриндаван, Тадж-Махал и форт Агра: двухдневная экскурсия
Отправиться в путешествие по штату Уттар-Прадеш и познакомиться с памятниками двух знаковых городов
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$395 за всё до 2 чел.
Храмы священного Вриндавана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Дели в Джайпур: незабываемая двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Джайпура, изучая его исторические памятники и культурные сокровища в увлекательной двухдневной поездке
Начало: В отеле или аэропорту
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$375 за всё до 2 чел.
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Индивидуальная
12 часов
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$189 за человека
Тайны индуизма в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Белоснежный Тадж-Махал за 1 день
Индивидуальная
12 часов
Погружение в историю: Тадж-Махал и Крепость Агра
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и посетите Тадж-Махал и Крепость Агра. Окунитесь в атмосферу древней Индии и узнайте больше о её культуре
Начало: Встреча состоится В отеле
Расписание: Ежедневно в 08.00 (по пятницам Тадж Махал закрывается)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$210 за всё до 2 чел.
Объединение шести разных религий в столице Дели
Индивидуальная
6 часов
Объединение шести религий в столице Дели: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир религиозного многообразия Дели, посетив важнейшие святыни ислама, индуизма, христианства, сикхизма, буддизма и бахайзма
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Дели на стыке веков: весь город за один день
Индивидуальная
7 часов
Дели на стыке веков: весь город за один день
Погрузитесь в атмосферу Дели: от исторических памятников до современных чудес, за один день вы увидите всё самое важное и интересное
Начало: Встреча состоится В отеле
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$128 за всё до 4 чел.
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
Индивидуальная
7 часов
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое путешествие по Дели, где каждый уголок города расскажет уникальную историю о великих империях
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Старинная столица моголов в Дели: путешествие через века
Забудьте о суете современности, погрузитесь в атмосферу старого Дели. Исторические памятники, узкие улочки и ароматы специй ждут вас
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$125 за всё до 2 чел.
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Индивидуальная
10 часов
Вриндаван: город бога Кришны и пяти тысяч храмов за один день
Погрузитесь в атмосферу древнего Вриндавана, где каждый уголок наполнен историями о боге Кришне. Вас ждет путешествие по священным местам и храмам
Начало: Встреча состоится В отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yury
    5 июня 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
    читать дальше

    были максимально интересными и познавательными. Он отлично знает все места, чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Также всегда выбирал хорошие проверенные рестораны местной кухни, подсказывал как правильнее себя вести в той или иной ситуации, объяснял особенности местного быта. Проблем на протяжении маршрута не возникало вообще. Маршрут можно было немного корректировать в зависимости от предпочтений и самочувствия, все достаточно гибко. Все очень понравилось, всем рекомендуем.

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала
  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
    читать дальше

    не просто в отеле, а хоть немного посмотреть город в той мере, насколько это возможно. Хариндра оказался правильным выбором благодаря гибкому подходу к запросам клиентов. Нас встретили у отеля, отвезли пообедать в отличный ресторан и далее была экскурсия по городу с учетом наших пожеланий. Заехали в несколько храмом, прогулялись по торговому кварталу британской застройки, купили местных сладостей в лучшем месте, где их делают и после этого нас отвезли в отель. Хариндра отлично говорит по-русски, интересно рассказывает о культурных и религиозных аспектах индийской культуры. Видно, что он на самом деле патриот своей страны и это замечательно, я считаю. Мои наилучшие рекомендации!

    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
    читать дальше

    очень много, но не перегружал информацией. Экскурсия была сбалансирована и было время на отдых от жары (+46) в прекрасном месте (исключительно вкусная еда и уютный интерьер). Очень благодарны Мухаммаду за приятное дружеское общение и грамотно построенное путешествие по Дели. Рекомендуем друзьям.

  • В
    Валентина
    27 мая 2024
    Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
    Экскурсия оставила только положительные эмоции. Джайпур - удивительное место с множеством достопримечательностей, который стоит посетить уж точно больше одного дня.
    читать дальше

    Под чутким руководством эрудированного гида все места были изучены и просмотрены вдоль и поперёк, сделаны тонны фотографий и видео. Интересные рассказы гида сопровождались потрясающими видами города. Однозначно рекомендую. P. S. Экскурсия была на английском, особенно подойдёт людям, увлеченным изучением этого иностранного языка.

  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
    читать дальше

    как договаривались, на автомобиле с кондиционером. При температуре воздуха + 41 градус, самое комфортное место, конечно, авто с прохладным климатконтролем. Зв время экскурсии мы посетили все запланированное объекты. Было интересно и необычно. Дели - город контрастов, посмотреть на жизнь города с разных сторон очень любопытно. Обед отличный в чистом и красивом ресторане с национальными блюдами. Рассказ гида был содержательным, узнала многое, о чем ранее не знала. Мухаммад, благодарю за отлично проведённый день!

  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
    читать дальше

    истории и обычаях Индии. Приятным бонусом стало то, что Хариндра прекрасно владеет русским языком. Рекомендую всем провести знакомство с Дели именно с этим замечательным гидом.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
    читать дальше

    удовольствием отвечал на все вопросы, погрузил в атмосферу старого Дели, почувствовали колорит города, увидели бурлящую жизнь населения, посетили огромнейший рынок, закупались чаем и специями, прокатились по дорогам города, мероприятие, конечно, не для слабонервных 😂, осмотрели потрясающей красоты храмы, в одном из них даже попали на молитву и попробовали национальное угощение. Дал рекомендации, что ещё можно посмотреть самостоятельно, где по кушать, какие фрукты купить. Беспокоился, чтобы нам было максимально комфортно и интересно. Спасибо, Хариндра, за вашу работу, ответственность, интерес, доброжелательность и отзывчивость! Очень рады, что выбрали именно вас!

  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Рассвет у Тадж-Махала
    Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия.
    Хорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсияХорошо организованная экскурсия. Рады, что поехали к рассвету, не так жарко и многолюдно. Русскоговорящий гид, интересная экскурсия
  • Ю
    Юрий
    19 мая 2024
    Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
    Из всех гидов, которым я написал по туру в Индии, Мосхин оказался самым внимательным и учел все пожелания. Буду рекомендовать друзьям и обращаться к нему дальше.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Дели: must-see места и город за кулисами
  2. Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
  3. Контрастный и многоликий Дели
  4. Древний мегаполис Дели
  5. Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "На весь день" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 75 до 440 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 481 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Дели на 1 день, гиды Дели подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Дели так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке
ХорошоТам