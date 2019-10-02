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Увидеть совсем рядом диких зверей, посмотреть выступления животных и искупаться в аквапарке

Natalia
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Natalia – представитель гидов
Отправляйтесь навстречу приключениям и дикой природе в сафари-парк Таман! Эта огромная территория — дом для сотни редких животных.

Вас ждут выступления слонов и тигров, яркое национальное шоу Агунг и катание на слонах.

Вы проедете на комфортабельном автобусе и посмотрите за животными в их естественной среде обитания, понаблюдаете за рыбками в Марин-парке, а после отдохнете за чашечкой кофе и искупаетесь в аквапарке.
$50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча из Вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
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День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман

Что вас ожидает

Стать ближе к природе
Сафари-парк — это не обычный зоопарк с клетками и вольерами: звери здесь свободно гуляют по огромной территории. Гигантский комодский варан, индийский белый тигр, орангутанг, леопард, бегемот и носорог — это лишь малая часть обитающих здесь редких зверей. Вы прокатитесь в специально оборудованном автобусе — с кондиционером и большими стеклами, чтобы было удобно смотреть. Автобус так близко подъезжает к животным, что вы можете ощутить себя частью дикой природы.

Настоящий праздник
Вы увидите шоу дрессированных животных, театральное представление слонов и тигров. И обязательно посмотрите национальное шоу «Агунг» — фантастическое выступление с музыкой и танцами, традиционными костюмами, красочными декорациями и, конечно, животными. А если захотите, прокатитесь верхом на слоне и понаблюдаете, как они купаются в реке Маара.

Мир водных развлечений
После общения с животными вы можете отдохнуть и освежиться в аквапарке: водные горки, гидромассажные ванны, два бассейна помогут вам расслабиться и подарят незабываемые впечатления. А чашечка бодрящего балийского кофе в местном кафе закрепит впечатления продуктивного экскурсионного дня.

Организационные детали

  • Билеты в парк не входят в стоимость программы и оплачиваются отдельно. Вы можете выбрать эконом-программу «Adventure Safari» ($43 за человека) или стандартную программу «Jungle Hopper» ($60 за человека).
  • Детям до 12 лет скидка 12 долларов.
  • Трансфер от отеля до парка проходит на минивэне с кондиционером.
  • Напитки и еда не входят в стоимость.
  • Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а развлекательная. Но в поездке вас будет сопровождать русскоговорящий гид-балиец, готовый помочь с организационными вопросами.
День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман
День приключений в сафари-парке Таман

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 октября 2019
Офигенская экскурсия! Увидеть животных и покормить их морковкой- бесценно) Гиду отдельное спасибо)

Natalia проводит ещё 7 экскурсий

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