Что вас ожидает

Стать ближе к природе

Сафари-парк — это не обычный зоопарк с клетками и вольерами: звери здесь свободно гуляют по огромной территории. Гигантский комодский варан, индийский белый тигр, орангутанг, леопард, бегемот и носорог — это лишь малая часть обитающих здесь редких зверей. Вы прокатитесь в специально оборудованном автобусе — с кондиционером и большими стеклами, чтобы было удобно смотреть. Автобус так близко подъезжает к животным, что вы можете ощутить себя частью дикой природы.

Настоящий праздник

Вы увидите шоу дрессированных животных, театральное представление слонов и тигров. И обязательно посмотрите национальное шоу «Агунг» — фантастическое выступление с музыкой и танцами, традиционными костюмами, красочными декорациями и, конечно, животными. А если захотите, прокатитесь верхом на слоне и понаблюдаете, как они купаются в реке Маара.

Мир водных развлечений

После общения с животными вы можете отдохнуть и освежиться в аквапарке: водные горки, гидромассажные ванны, два бассейна помогут вам расслабиться и подарят незабываемые впечатления. А чашечка бодрящего балийского кофе в местном кафе закрепит впечатления продуктивного экскурсионного дня.