45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История и люди трёх эпох Барселоны
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями трёх периодов в истории города, а мы расскажем об особенностях и историческом значении каждого. Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город. Сюжеты истории переплетутся с рассказами о быте и традициях людей, которые жили здесь в разное время. Ведь Барселона — это и иберы, и римляне, и евреи, и многие другие народы. В программе:
За 3 часа вы также узнаете о традициях барселонских евреев в Еврейском квартале, прочувствуете атмосферу рынка Бокерия, услышите о злой судьбе, преследующей Театр Лицей, и найдёте Римские колонны.
Узнать и почувствовать Каталонию
Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, услышите, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.