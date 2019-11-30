45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Барселона римская, средневековая, модернистская

Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии

Ксения
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Ксения – представитель гидов
Вы впервые оказались в Барселоне или хотите посмотреть, что изменилось? За 3 часа мы всё покажем и расскажем! Вы увидите главные достопримечательности — собор Саграда-Фамилия, дома Бальо и Мила, Кафедральный собор, — пройдёте по великолепной Пасео де Грасия, найдёте незаметные детали на старых улицах и проследите исторический путь Барселоны.

А также услышите о традициях каталонцев, посмотрите на город их глазами и откроете особенности традиционной кухни Каталонии.
32 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у собора Саграда-Фамилия
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У этой экскурсии45 отзывов
4.67
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская

Что вас ожидает

История и люди трёх эпох Барселоны
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями трёх периодов в истории города, а мы расскажем об особенностях и историческом значении каждого. Знакомство с памятниками поможет понять, как взаимосвязаны три эпохи, наложившие большой отпечаток на город. Сюжеты истории переплетутся с рассказами о быте и традициях людей, которые жили здесь в разное время. Ведь Барселона — это и иберы, и римляне, и евреи, и многие другие народы. В программе:

  • Кафедральный собор — вы узнаете, почему жители города не любят собор, и услышите его легенды.
  • Улицы Рамбла и Пасео де Грасия — популярная пешеходная и самая богатая улицы Барселоны.
  • Собор Святого Семейства — в этом храме вся суть модернизма. Мы поможем понять его и расскажем об этом гениальном проекте.
  • Дом Бальо — самое каталонское здание Барселоны. Что же спрятано в нём, кроме дверей, окон и крыши?
  • Дом Мила — вы узнаете о том, что примечательного есть на крыше здания, прозванного каменоломней.
  • Площадь Каталонии — что скрывается под площадью, откуда идёт свет и где находится город будущего? Вы откроете эти секреты.
  • Площадь Короля — маленькая площадь с большой историей, удивляющая подходами к каждому зданию.
  • Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны.

За 3 часа вы также узнаете о традициях барселонских евреев в Еврейском квартале, прочувствуете атмосферу рынка Бокерия, услышите о злой судьбе, преследующей Театр Лицей, и найдёте Римские колонны.

Узнать и почувствовать Каталонию
Каталония — отдельная страна внутри Испании. Вы узнаете о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, услышите, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.

Организационные детали

  • Если на экскурсию запишется всего один участник, она продлится 2 часа
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов моей команды
  • По пути будем останавливаться, у вас будет достаточно времени для фотографий
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона римская, средневековая, модернистская

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура у собора Саграда-Фамилия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Экскурсии проводит команда наших гидов. Все мы живем в Барселоне уже очень давно, отлично владеем испанским языком. Наши гиды также говорят по-английски, по-немецки и по-каталонски. Экскурсиями занимаемся давно, около 5 лет, проводим как групповые, так и индивидуальные. Мы считаем, что экскурсия должна быть захватывающей, не перенасыщенной сухими историческими датами, а живой и динамичной. Мы расскажем вам о современных темах, повседневной жизни барселонцев. Прикоснитесь к ней, проникнитесь этой культурой, посмотрите на Барселону глазами местных жителей! Почувствуйте себя каталонцем!
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 ноября 2019
Все отлично. Гид замечательный. Очень рекомендую.
13 ноября 2019
Бывали на многих пешеходных экскурсиях в разных городах Европы. Не скажу, что в Барселоне было что-то выдающееся (экскурсию вела Ксения). Плюсы: чувствуется, что Ксения не только любит город. в котором живет, но и умеет показать его туристам. Минусы: переизбыток бытовой информации, немного не хватило "историзма".
20 октября 2019
Огромное спасибо Тарасу .
Познакомил нас с Барселоной и ее историческими уголками.
Все очень понравилось.
Много информации и прекрасных впечатлений от его экскурсии.
7 октября 2019
Были на экскурсии 24 сентября 2019 г. Вела экскурсию Ксения. Много и интересно рассказывала о городе. Мы попали в праздничный день и часть экскурсии, которая была в Готическом квартале была немного смазана из-за огромного количества людей (по улицам шли как туристы, так и жители Барселоны). Но зато мы смогли дополнительно посмотреть "Шоу великанов" - гимнасты, а также благодаря празднику, попали в госпиталь Святого Креста и Святого Павла, т.к. он был открыт в праздничный день. Произвёл огромное впечатление. Если у кого то будет такая возможность, то обязательно сходите.
Спасибо большое Ксении за проведённое с нами время!
27 сентября 2019
Нам повезло, на экскурсии были только мы с мужем. Экскурсия стала скорее дружеской прогулкой по Барселоне в ходе которой, мы не только посмотрели главные достопримечательности Барселоны, узнавая основные исторические факты, но и получили ответы на интересующие вопросы по дальнейшему пребыванию в Барселоне (питание, транспорт и т.д.). А также просто поболтали о жизни в современной Испании).
9 сентября 2019
31 августа мы посетили обзорную экскурсию по Барселоне. Отзыв можно разделить на 2 части: организационную и экскурсионную.
1. Организационно очень сложно и запутанно. Записывались на одну экскурсию, по факту попали на другую (Ксения звонила предупреждала, смена экскурсии, смена места все таки неудобство есть). Судя по отзывам такие путанницы случаются, так что будьте осторожны, что вам подсунут другую экскурсию
2. Что касается самой экскурсии, то все было супер. Тарас очень легко рассказывает, много факов интересных, ненавяззчивых и нескучных. Очень доброжелательный, на любой вопрос ответит, подскажет, пошутит, сфотографирует. Несмотря на то, что к концу экскирии нас осталось двое, Тарас продолжил экскурсию, и как мне показалось с еще большим энтузиазмом, чтобы подбодрить уставшую парочку. Тарас, ты суперский экскурсовод. Спасибо тебе огромное за увлекательные 3 часа! В следующее посещение Барселоны обязательно придем к тебе на экскурсию.
Оксана и Игорь.
26 августа 2019
Отличная экскурсия и маршрут по городу. Много раз были в Барселоне, много видели, но рассказ гида даже для «искушённого туриста» был очень интересный. С нами гулял гид Тарас, не навязчивый и не нудный, отличное чувство юмора, показал нам не туристические места. В общем, не пожалели и всем советуем!!
22 августа 2019
Очень интересная экскурсия) очень непринужденный и познавательный рассказ гида Тараса) было интересно слушать и смотреть! Знания просто на высоте! Ответил на все вопросы,по теме и без)) ещё и фото классные сделал) крайне рекомендую начать знакомство с Барселоной с этой экскурсии с Тарасом!
19 августа 2019
Нам предложили поменять нашу экскурсию (римская, средневековая, модернистская) на немного другую, больше акцентированную на модернизме, и мы согласились, так как первый раз в Барселоне и все было интересно. Гид Тарас - большой молодец, умеет расположить, заинтересовать и обладает отличным чувством юмора. Рекомендуем.
13 августа 2019
Всем привет сегодня мы были на обзорной экскурсии по прекрасному городу Барселона .Гидом у нас был Тарас спасибо ему огромное это была одна из самых запоминающихся и увлекательных экскурсий .Спасибо Тарасу всем рекомендую не пожалеете . Эмиль и Юля
Ещё 35 отзывов

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