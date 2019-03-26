Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Минуйте очереди и осмотрите Каса-Висенс, первое творение Гауди
Насладитесь красотой комплекса в собственном темпе
Гуляйте по комплексу столько, сколько захотите
Посетите Каса-Висенс, первый дом Гауди и первая значимая работа знаменитого архитектора. С этой работы начался творческий путь мастера – это настоящая жемчужина архитектуры, которая была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году.
Дом был построен в период с 1883 по 1885 год по заказу г-на Мануэля Висенса. Каса Висенс является одним из первых шедевров модернизма, предвосхитившим последующие работы Гауди.
Изначально дом проектировался как летний дом с садом. Геометрические формы и богатые украшения, которые были навеяны растительностью окружающей местности, встречаются как снаружи дома, так и в различных элементах интерьера. С этим билетом, обеспечивающим проход без очереди, вам не придется томиться в ожидании – вы сразу получите доступ ко всему комплексу.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет для входа без очереди в Каса-Висенс
На каждом этаже дома работает гид
Что не входит
Тур с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Это только входной билет и не включает экскурсию
Ваш билет должен быть использован для входа в Casa Vicens в указанную дату и время. После покупки билетов дату и время изменить нельзя
После того, как ваш билет был использован для прохода через точку входа, вы не сможете выйти из музея и войти снова. Вы должны держать свой билет на протяжении всего визита
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 263 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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leonardo
26 мар 2019
(Италия)
Малоизвестный, это прекрасный образец цвета, гармонии и элегантности. Пожалуй, самый красивый дом Гауди. Мы забронировали билет и экскурсию на испанском языке (не на итальянском), но в течение некоторого времени мы посетили дом в одиночестве, читая различные комнаты из брошюры, которая была нам предоставлена (на итальянском языке), которая очень обширна. и легко понять. Поистине зрелище, которое нельзя упустить
J
Jennifer
19 авг 2021
(США)
Fantastic site for Gaudí fans and architecture admirers in general. His first residential home project is a must see. This service was just for the skip the line ticket, however, that is all that is needed! The people who work at this house are simply lovely, and wonderful guides in their own right. They are fluent in English, and are more than happy to explain the history and importance of the house. They are down right exuberant about it. If you want to be left alone, they are equally obliging. If you simply want to take photos, they are quick to get out of the frame. I came to the house late for my time slot, due to a problem with the booking of another site earlier in the day. They were very accommodating and let me in, one hour late. What a relief!
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Dóra
2 авг 2019
(Венгрия)
Casa Vicens совсем не была занята, поэтому было очень удобно исследовать красивое 3-х этажное здание без очереди или многолюдно. Выставки были интересными, а на крыше было очень приятно, особенно в солнечную погоду. Там также есть небольшое кафе, поэтому там можно быстро перекусить или выпить.
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