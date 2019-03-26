Посетите Каса-Висенс, первый дом Гауди и первая значимая работа знаменитого архитектора. С этой работы начался творческий путь мастера – это настоящая жемчужина архитектуры, которая была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году.

Дом был построен в период с 1883 по 1885 год по заказу г-на Мануэля Висенса. Каса Висенс является одним из первых шедевров модернизма, предвосхитившим последующие работы Гауди.

Изначально дом проектировался как летний дом с садом. Геометрические формы и богатые украшения, которые были навеяны растительностью окружающей местности, встречаются как снаружи дома, так и в различных элементах интерьера. С этим билетом, обеспечивающим проход без очереди, вам не придется томиться в ожидании – вы сразу получите доступ ко всему комплексу.