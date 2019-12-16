5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красота и загадки храма

За 2 часа вы рассмотрите Саграда Фамилию со всех сторон: разберетесь в планировке храма, узнаете о названиях всех фасадов и поймете, на что похожи башни. Сотни библейских сюжетов, надписи на разных языках, поразительно тонко проработанные скульптурные группы — мы, как и создатель храма, Антони Гауди, не упустим ни одной детали архитектурного шедевра.

Творчество и жизнь Гауди

Великий зодчий зашифровал для поколений послание в камне, и я помогу вам раскрыть его замысел. Вы услышите об истории его воплощения, о ходе строительства и планах на будущее. Поразитесь подходу Гауди к работе и поймете, чем он вдохновлялся. Отдельной темой станет жизнь архитектора — поверьте, в ней много удивительных фактов!