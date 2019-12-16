5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Саграда Фамилия — символы и мифы

Понять красоту и значение храма-символа Барселоны

Мирам
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Мирам – ваш гид
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками.

Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление.

Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.
От 59 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча около Саграда Фамилии
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Саграда Фамилия — символы и мифы
Саграда Фамилия — символы и мифы

Что вас ожидает

Красота и загадки храма
За 2 часа вы рассмотрите Саграда Фамилию со всех сторон: разберетесь в планировке храма, узнаете о названиях всех фасадов и поймете, на что похожи башни. Сотни библейских сюжетов, надписи на разных языках, поразительно тонко проработанные скульптурные группы — мы, как и создатель храма, Антони Гауди, не упустим ни одной детали архитектурного шедевра.

Творчество и жизнь Гауди
Великий зодчий зашифровал для поколений послание в камне, и я помогу вам раскрыть его замысел. Вы услышите об истории его воплощения, о ходе строительства и планах на будущее. Поразитесь подходу Гауди к работе и поймете, чем он вдохновлялся. Отдельной темой станет жизнь архитектора — поверьте, в ней много удивительных фактов!

Организационные детали

Обратите внимание: это экскурсия вокруг храма без внутреннего посещения. Но я обязательно подробно расскажу о том, на что обратить внимание внутри, поэтому рекомендую запланировать визит в Саграда Фамилию после нашей встречи.

Саграда Фамилия — символы и мифы
Саграда Фамилия — символы и мифы
Саграда Фамилия — символы и мифы
Саграда Фамилия — символы и мифы
Саграда Фамилия — символы и мифы
Саграда Фамилия — символы и мифы
Саграда Фамилия — символы и мифы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Саграда Фамилии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мирам
Мирам
Меня зовут Мирам. Первый раз я приехал в Барселону в 2012 году и тогда же приобрел здесь квартиру. С тех пор я приезжал сюда постоянно 3 раза в год из Петербурга. Одновременно изучал испанский язык и историю этого прекрасного города. С 2018 года живу в Барселоне постоянно. Могу предложить экскурсии по Готическому кварталу, по району Эшампле — это дома Гауди и других великих зодчих; в монастырь Монтсеррат, обзорные прогулки по городу на велосипедах и, конечно, экскурсию вокруг Саграда Фамилии.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 декабря 2019
Спасибо, Мираму за прекрасную экскурсию))👍
4 ноября 2019
Сегодня мы были на экскурсии "Саграда Фамилия - символы и мифы". Мирам в доступной и интересной детям форме (с нами были дети) рассказал об истории создания собора, о жизни Гауди. Мирам ответил на все вопросы, со вниманием отнёсся к детям, объяснял им непонятные моменты. Рекомендуем всем, кто хочет узнать интересные факты о жизни испанцев, о достопримечательностях Барселоны. Отдельное спасибо Мираму за то, что принял личное участие и помог нам решить вопрос с эвакуированной машиной! 😊😊😊
20 октября 2019
Всем привет! Мирам, как экскурсовод, очень , я бы сказал, дотошливо, старается объяснить каждую "мелочь",Он укажет каждую деталь конструкции, объяснит современное строительство Саграда Фамилия..... Подскажет места , где творил великий зодчий. Ну и как любой экскурсовод ответит на любые вопросы.
26 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Рекомендую
13 сентября 2019
Мирам-прекрасный гид и человек! Очень интересно и доступно всё рассказал, ответил на вопросы. Узнали много нового. Время пролетело быстро, но воспоминания останутся надолго. Спасибо огромное! Очень рекомендуем.

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