Со времён Данте Флоренция сильно изменилась. Но всё же город бережно хранит воспоминания о прошлом — некоторые места совсем не затронуло время. Маршрут экскурсии выстроен по конкретным описаниям из «Божественной комедии» и улицам, хорошо знакомым поэту. Мы затронем факты 700-летней давности, порой шокирующие современного человека. О событиях 14 века расскажет сам Данте.

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Описание

Что вас ожидает

Город, который Данте пришлось покинуть

Свой путь мы начнём у реки Арно — естественной границы средневековой Флоренции. Прогуляемся по кварталу, где расположились дом-музей Данте, церковь Святой Маргариты и башня делла-Кастанья — бывший первый муниципалитет. Пройдём мимо баптистерия Святого Иоанна Крестителя и старейшего общественного здания в Тоскане — Барджелло. В конце прогулки выйдем к площади Синьории, построенной уже после смерти Данте.

Герои, судьбы, события

Поговорим о людях, которые жили в этих местах или просто здесь бывали, о тех, кто изменил судьбу города раз и навсегда. Вы узнаете, кого из них поэт определил в Ад, кого — в Чистилище, а кого — в Рай. Данте раскроет перед нами аспекты жизни средневекового общества, порой несовместимые с логикой современного человека. Некоторые из них даже шокирующие. Через поэзию Данте мы познакомимся с его миром и его Флоренцией.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на тех, кто с Флоренцией уже знаком. Также она будет интересна и особой категории путешественников — тем, у кого аллергия на классические обзорки, и кто готов посвятить себя одной большой теме — сложной, но стоящей.