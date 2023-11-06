Понять средневековую Флоренцию и её философию через поэзию знаменитого мыслителя
Маршрут экскурсии выстроен по конкретным описаниям из «Божественной комедии» и улицам, хорошо знакомым поэту. Мы затронем факты 700-летней давности, порой шокирующие современного человека. О событиях 14 века расскажет сам Данте.
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Описание
Что вас ожидает
Город, который Данте пришлось покинуть
Свой путь мы начнём у реки Арно — естественной границы средневековой Флоренции. Прогуляемся по кварталу, где расположились дом-музей Данте, церковь Святой Маргариты и башня делла-Кастанья — бывший первый муниципалитет. Пройдём мимо баптистерия Святого Иоанна Крестителя и старейшего общественного здания в Тоскане — Барджелло. В конце прогулки выйдем к площади Синьории, построенной уже после смерти Данте.
Герои, судьбы, события
Поговорим о людях, которые жили в этих местах или просто здесь бывали, о тех, кто изменил судьбу города раз и навсегда. Вы узнаете, кого из них поэт определил в Ад, кого — в Чистилище, а кого — в Рай. Данте раскроет перед нами аспекты жизни средневекового общества, порой несовместимые с логикой современного человека. Некоторые из них даже шокирующие. Через поэзию Данте мы познакомимся с его миром и его Флоренцией.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана на тех, кто с Флоренцией уже знаком. Также она будет интересна и особой категории путешественников — тем, у кого аллергия на классические обзорки, и кто готов посвятить себя одной большой теме — сложной, но стоящей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у моста Санта-Тринита
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.