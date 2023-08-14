Правильно выпить кофе, разобраться в кьянти и попробовать стрит-фуд уровня «мишлен»
Итальянскую кухню знают и почитают во всём мире.
Тоскана и её приветливая столица — один из самых популярных кулинарных регионов не только Апеннинского полуострова, но и всей Европы.
За пару часов прогулки по улочкам Флоренции вы успеете попробовать знаменитые блюда и узнать самые важные секреты флорентийской гастрономической традиции.
Тоскана и её приветливая столица — один из самых популярных кулинарных регионов не только Апеннинского полуострова, но и всей Европы.
За пару часов прогулки по улочкам Флоренции вы успеете попробовать знаменитые блюда и узнать самые важные секреты флорентийской гастрономической традиции.
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Описание
Что вас ожидает
Встреча начнётся с бодрящей чашки кофе в старом баре, где вы узнаете, почему местные жители предпочитают пить кофе у стойки, а не за столиком.
Вас проведут по скрытым от глаз туристов улочкам под аппетитные рассказы о флорентийской кухне. Вы узнаете, где покупали еду в Средневековье и почему в Тоскане готовят пресный хлеб.
Уличная еда — неотъемлемая часть флорентийской культуры и не проигрывает в популярности «мишленовскими» ресторанам. Вы попробуете настоящий стрит-фуд, которым ежедневно питаются горожане.
Поговорим о кьянти — самом знаменитом вине Тосканы. Вы сможете побаловать себя бокалом под аккомпанемент мясной или сырной нарезки. Мы объясним, как отличить настоящее вино от подделки, и расскажем, какой напиток слывёт во Флоренции святым.
Знакомство с местной кухней невозможно без джелато — десерта из молока, сливок и сахара с различными наполнителями. Сладкая нота станет завершающей в гастрономическом путешествии по Флоренции.
Организационные детали
- В стоимость не входят блюда и напитки. Вы приобретаете их самостоятельно и по желанию.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 17:00, во вторник, четверг и субботу в 11:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza Santa Maria Novella
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 17:00, во вторник, четверг и субботу в 11:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 2128 туристов
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас лёгкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелёк. A presto!
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