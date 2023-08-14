Что вас ожидает

Встреча начнётся с бодрящей чашки кофе в старом баре, где вы узнаете, почему местные жители предпочитают пить кофе у стойки, а не за столиком.

Вас проведут по скрытым от глаз туристов улочкам под аппетитные рассказы о флорентийской кухне. Вы узнаете, где покупали еду в Средневековье и почему в Тоскане готовят пресный хлеб.

Уличная еда — неотъемлемая часть флорентийской культуры и не проигрывает в популярности «мишленовскими» ресторанам. Вы попробуете настоящий стрит-фуд, которым ежедневно питаются горожане.

Поговорим о кьянти — самом знаменитом вине Тосканы. Вы сможете побаловать себя бокалом под аккомпанемент мясной или сырной нарезки. Мы объясним, как отличить настоящее вино от подделки, и расскажем, какой напиток слывёт во Флоренции святым.

Знакомство с местной кухней невозможно без джелато — десерта из молока, сливок и сахара с различными наполнителями. Сладкая нота станет завершающей в гастрономическом путешествии по Флоренции.

Организационные детали