Классическая пешеходная экскурсия по Флоренции

Классическая пешеходная экскурсия по Флоренции
Классическая пешеходная экскурсия по Флоренции
Классическая пешеходная экскурсия по Флоренции
Классическая пешеходная экскурсия по Флоренции

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Санта-Мария-делль-Фьоре
  • Колокольня Джотто
  • Базилика Санта-Кроче
  • Площадь Синьории
  • Площадь Республики
  • Понте Веккьо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Осмотр главных достопримечательностей жемчужины эпохи Ренессанс - восхитительной Флоренции - собор Санта-Мария-делль-Фьоре, облицованный великолепным мрамором розового, зеленого и белого цвета, колокольня Джотто, базилика Санта-Кроче, площадь Синьории, площадь Республики и, конечно же, знаменитый Золотой мост, переброшенный через реку Арно.

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной даже для тех, кто во Флоренции не первый раз. Цель экскурсии - составить представление о городе и его истории.

В целях оптимального использования оплачиваемого Вами времени работы гида место встречи предлагается назначить непосредственно в точке начала маршрута экскурсии.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00

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