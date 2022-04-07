Осмотр главных достопримечательностей жемчужины эпохи Ренессанс - восхитительной Флоренции - собор Санта-Мария-делль-Фьоре, облицованный великолепным мрамором розового, зеленого и белого цвета, колокольня Джотто, базилика Санта-Кроче, площадь Синьории, площадь Республики и, конечно же, знаменитый Золотой мост, переброшенный через реку Арно.

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной даже для тех, кто во Флоренции не первый раз. Цель экскурсии - составить представление о городе и его истории.

В целях оптимального использования оплачиваемого Вами времени работы гида место встречи предлагается назначить непосредственно в точке начала маршрута экскурсии.