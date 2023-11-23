Попасть под обаяние итальянского города и понять, почему именно здесь зародилась эпоха Возрождения
Флоренция — это повышенный концентрат красоты и искусства. Без знающего гида тут не обойтись. Я покажу вам известные места, а также площади и улочки, скрытые от глаз обычных туристов.
Расскажу об основных вехах развития города, выдающихся деятелях и, конечно, семье Медичи, во многом благодаря которой Флоренция является одним из самых главных культурных центров мира.
Расскажу об основных вехах развития города, выдающихся деятелях и, конечно, семье Медичи, во многом благодаря которой Флоренция является одним из самых главных культурных центров мира.
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по такому маршруту (без посещения церквей и музеев):
- Аптека Санта-Мария-Новелла, одна из самых старых в Европе.
- Золотой мост, на котором ещё с 17 века уютно расположились ювелирные лавочки.
- Церковь Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольня Джотто, баптистерий Святого Иоанна Крестителя — все вместе они представляют главный религиозный ансамбль города.
- Церковь Сан-Лоренцо — усыпальница семьи Медичи.
- Церковь Санта-Мария-Новелла — главный доминиканская церковь города.
- Площадь Синьории — символ и сердце города, политический центр средневековой Флоренции.
- Дом-музей Данте Алигьери.
Вы узнаете:
- Отчего Флоренцию называют колыбелью эпохи Возрождения.
- Что же здесь возрождалось и почему именно в этом городе.
- Кто оставил свой след в истории Флоренции и Италии.
- Какой была самая выдающаяся флорентийская семья Медичи.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид во Флоренции
Буонджорно всем. Добро пожаловать в Италию! Меня зовут Анастасия Морозова. Я историк, археолог и лицензированный гид в одном лице. Познакомлю вас с неповторимой Тосканой, её историей, культурой, гастро- и энодостояниями. Учитываю все ваши пожелания и потребности. Говорят, что со мной легко и часто весело.
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Баптистерий
Популярные места
Базилика Сан-Лоренцо
Колокольня Джотто
Медичи
Санта-Мария-дель-Фьоре
Площадь Синьории
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