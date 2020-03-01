Выбирайте и другие экскурсии во Флоренции

Что вас ожидает

Скарперия и непревзойденные ножи

Экскурсия начнется с прогулки по историческому центру, куда вы попадете через калитку моей виллы, в одночасье оказавшись в средневековой сказке. По желанию, вы сможете посетить дворец 14 века и подняться на колокольню. А затем я познакомлю вас с историей производства ножей, которой уже 700 лет славится городок. Во всем мире их сервируют в самых элитных ресторанах высокой кухни. В зависимости от дня недели я включу в программу мастерскую и/или бутики, где вы рассмотрите изысканные экземпляры и узнаете, как это ремесло стало одним из брендов Скарперии.

Таинство изготовления сыра Гран Муджелло

Также вы познакомитесь с еще одной местной гордостью — особым сыром из коровьего молока. Продукт выдерживается в гроте 13 века бывшего замка знатной семьи Убалдини, упомянутой в самой Божественной Комедии. Известно, что этот сыр даже подают в Белом доме США. Об истории и тонкостях производства вам расскажет сам хозяин (я буду выступать в роли переводчика). А затем вы сможете оценить гастрономический шедевр в дегустационном зале.

Дух настоящего итальянского трактира

Ни в Кьянти, ни во Флоренции вы такого не найдете: пасту приготовят за полчаса до вашего обеда! Со мной можно будет зайти на кухню и увидеть своими глазами процесс создания лучших в Тоскане равиолей и тортеллей. А как профессиональный сомелье, я смогу провести небольшой экскурс в мир вина.