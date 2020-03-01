Выбирайте и другие экскурсии во Флоренции

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  4. Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана

Познакомиться с городом ножей, посетить сыроварню 13 века и отведать пасту в аутентичной таверне

Яна
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Яна – ваш гид
Всего в 25 км к северу от Флоренции находится место, где можно ощутить нетронутую атмосферу старинной Тосканы.

На экскурсии вы не просто побываете в мастерских, сыроварнях и трактирах, а зайдете в гости к моим друзьям и соседям.

И эти душевные встречи станут проводниками в мир традиционных ремесел, быта и кухни долины Муджелло.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в Скарперии
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Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана

Что вас ожидает

Скарперия и непревзойденные ножи
Экскурсия начнется с прогулки по историческому центру, куда вы попадете через калитку моей виллы, в одночасье оказавшись в средневековой сказке. По желанию, вы сможете посетить дворец 14 века и подняться на колокольню. А затем я познакомлю вас с историей производства ножей, которой уже 700 лет славится городок. Во всем мире их сервируют в самых элитных ресторанах высокой кухни. В зависимости от дня недели я включу в программу мастерскую и/или бутики, где вы рассмотрите изысканные экземпляры и узнаете, как это ремесло стало одним из брендов Скарперии.

Таинство изготовления сыра Гран Муджелло
Также вы познакомитесь с еще одной местной гордостью — особым сыром из коровьего молока. Продукт выдерживается в гроте 13 века бывшего замка знатной семьи Убалдини, упомянутой в самой Божественной Комедии. Известно, что этот сыр даже подают в Белом доме США. Об истории и тонкостях производства вам расскажет сам хозяин (я буду выступать в роли переводчика). А затем вы сможете оценить гастрономический шедевр в дегустационном зале.

Дух настоящего итальянского трактира
Ни в Кьянти, ни во Флоренции вы такого не найдете: пасту приготовят за полчаса до вашего обеда! Со мной можно будет зайти на кухню и увидеть своими глазами процесс создания лучших в Тоскане равиолей и тортеллей. А как профессиональный сомелье, я смогу провести небольшой экскурс в мир вина.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Если вы без машины, вам нужно будет сесть на поезд во Флоренции и доехать до ст. San Piero a Sieve, где я вас и встречу на своем авто. Обратно я вас отвезу на станцию в Borgo San Lorenzo, откуда вы вернетесь во Флоренцию.
  • Если вы приезжаете на своей машине, то мы встречаемся сразу на сыроварне. В этом случае я готова провести экскурсию и для группы до 10 человек. Стоимость составит 150 евро/группу.

Что не входит в стоимость экскурсии

  • Экскурсия на сыроварне оплачивается дополнительно: 30 евро/человека, при этом должно быть не менее 3 человек либо минимальная стоимость за тур составит 90 евро. Если вас будет меньше 3 человек, можно будет ограничиться только дегустацией (нарезка сыров оплачивается на месте).
  • Также в цену не включен обед в таверне и опциональное посещение дворца 14 века — 5 евро/человека

Режим работы объектов программы

  • В субботу и воскресенье тур по сыроварне не проводится. Но экскурсия в выходные дни также возможна — вы сможете посетить лавки при производстве и в городке Борго, где я буду рада вас познакомить с «сырной» историей долины Муджелло.
  • Дворец 14 века по вторникам и средам закрыт
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана
Скарперия — уютная и нетуристическая Тоскана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Скарперии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Меня зовут Яна, я живу в Тоскане с 2012 года. Закончила магистратуру в Институте моды во Флоренции по специальности Fashion Merchandising and Buying. Меня очень привлекают нишевые итальянские профессии ремесленников. Это относится как к миру моды, так и к кулинарии. Уже давно веду гастрономический блог об Италии. Делаю отзывы на рестораны, винодельни, продукцию высокого качества Made In Italy. Делюсь с моими читателями и гостями полезной информацией и ценным опытом. С начала 2019 год являюсь сертифицированным сомелье итальянской ассоциации FISAR. Буду рада видеть вас на своих экскурсиях!
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