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завладев вниманием всех участников. Были двумя семьями с детьми 8, 14, 16, 17 лет. Несмотря на довольно жаркую погоду, Людмила смогла организовать все так, чтобы нам было комфортно - даже на травке в тени сидели, слушая исторические события. Осмотрели собор Дуомо, экскурсовод помогла приобрести билеты с быстрым проходом, а также окунулись в мир Леонардо да Винчи с посещением фрески Тайная Вечеря, куда было очень непросто достать билеты, но Людмила справилась и с этой задачей. Мы остались больше чем довольны. Людмила не только отличный проводник по Милану, она очень позитивный и приятный человек, общалась с нами как с родными - душевно и с любовью. По окончании экскурсии она посоветовала отличный ресторанчик, который посещают в основном местные жители, по нашей просьбе забронировала нам столик и отвела к месту трапезы. Было познавательно, колоритно и вкусно)) Спасибо огромное!!!