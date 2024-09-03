2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€35 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
25%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNataliia3 сентября 2024Спасибо большое за интересную и увлекательную экскурсию! Очень информативно, понятно, не утомительно! Когда времени мало, но очень хочется увидеть все, эта экскурсия удовлетворит Вас!
- MMaksim3 сентября 2024Гид Наталья и сама экскурсия нам очень понравилась! Очень познавательно, много информации и при этом не утомительно. Сама Наталья очень
- ДДмитрий3 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Екатерина прекрасный знаток истории, культуры и жизни Милана. Длительная экскурсии была настолько увлекательной, что мы не успели утомиться:). Запомнится надолго! Спасибо и успехов Вам, Екатерина!
- ИИрина2 сентября 2024Благодарим Екатерину за великолепную экскурсию!!! Очень интересно, познавательно и захватывающе! Одна из самых увлекательных экскурсий в наших путешествиях (а мы очень искушенные путешественники). Искренне советую Екатерину для прогулки по Милану.
- ААнна21 августа 2024Людмила, спасибо большое за очень увлекательную экскурсию!
- ЛЛеонид21 августа 2024Замечательная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом. Екатерина - отличный рассказчик, прекрасно владеющая информацией и подающая ее в очень интересной
- ООльга21 августа 2024Если хотите совместить получение информации о городе с интересным приключением и драйвом - вам на эту экскурсию. Заехали в места,
- SSaulius19 августа 2024Были в августе, жаркий месяц, толпы туристов. Очень повезло с гидом Татьяной,- и рассказчик великолепный и в истории разбирается профессионально
- ЕЕлена18 августа 2024Вот и состоялась наша экскурсия с Людмилой в Милане. С первых минут встречи она нас влюбила в этот прекрасный город,
- ВВиталий11 августа 2024Очень интересно и профессионально. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На Рождество»
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