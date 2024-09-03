На Рождество – экскурсии в Милане

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Милане на русском языке, цены от €35, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Променад по Милану
Пешая
229 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
35 за человека
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Пешая
84 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
160 за всё до 10 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
Пешая
скидка
25%
124 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
На велосипеде
77 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nataliia
    3 сентября 2024
    Променад по Милану
    Спасибо большое за интересную и увлекательную экскурсию! Очень информативно, понятно, не утомительно! Когда времени мало, но очень хочется увидеть все, эта экскурсия удовлетворит Вас!
  • M
    Maksim
    3 сентября 2024
    Променад по Милану
    Гид Наталья и сама экскурсия нам очень понравилась! Очень познавательно, много информации и при этом не утомительно. Сама Наталья очень
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    позитивная и открытая, время пролетело быстро и легко! Прмимо экскурсии посоветовала нам отличные ресторанчики и магазины! Осталось довольны и получили массу положительных эмоций!

  • Д
    Дмитрий
    3 сентября 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Очень понравилась экскурсия. Екатерина прекрасный знаток истории, культуры и жизни Милана. Длительная экскурсии была настолько увлекательной, что мы не успели утомиться:). Запомнится надолго! Спасибо и успехов Вам, Екатерина!
  • И
    Ирина
    2 сентября 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Благодарим Екатерину за великолепную экскурсию!!! Очень интересно, познавательно и захватывающе! Одна из самых увлекательных экскурсий в наших путешествиях (а мы очень искушенные путешественники). Искренне советую Екатерину для прогулки по Милану.
  • А
    Анна
    21 августа 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила, спасибо большое за очень увлекательную экскурсию!
  • Л
    Леонид
    21 августа 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Замечательная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом. Екатерина - отличный рассказчик, прекрасно владеющая информацией и подающая ее в очень интересной
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    и доступной форме. Состав нашей группы (4 человека) был от 15 до 85 лет и всем, без исключения, было увлекательно. Экскурсия прошла на одном дыхании, а по содержанию включала в себя большой обЪем информации. Екатерина с удовольствием отвечала на наши вопросы касательно экскурсионного контента и не только (общие вопросы касательно Италии и Ломбардии а также повседневной жизни в стране). Я однозначно хотел бы порекомендовать Екатерину как гида по Милану. Не пожалеете.

  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    Если хотите совместить получение информации о городе с интересным приключением и драйвом - вам на эту экскурсию. Заехали в места,
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    куда не водят обычные экскурсии и сами не дойдете из центра, дополнили значительно свое знание Милана (хотя не первый раз приезжаем). Полина максимально хорошо знает и дает информацию, отвечает на вопросы, рассуждает интересно вместе об истории, уверенно ведет маршрут, так что чувствуешь себя очень безопасно на велосипеде в многолюдном и автомобильном Милане.

  • S
    Saulius
    19 августа 2024
    Променад по Милану
    Были в августе, жаркий месяц, толпы туристов. Очень повезло с гидом Татьяной,- и рассказчик великолепный и в истории разбирается профессионально
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    и маршрут спланировала так, чтоб не на жаре и чтоб толпа в стороне осталась, да и очередь в собор прошли по отдельной дорожкею Она большой молодец. Самая высшая оценка

  • Е
    Елена
    18 августа 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Вот и состоялась наша экскурсия с Людмилой в Милане. С первых минут встречи она нас влюбила в этот прекрасный город,
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    завладев вниманием всех участников. Были двумя семьями с детьми 8, 14, 16, 17 лет. Несмотря на довольно жаркую погоду, Людмила смогла организовать все так, чтобы нам было комфортно - даже на травке в тени сидели, слушая исторические события. Осмотрели собор Дуомо, экскурсовод помогла приобрести билеты с быстрым проходом, а также окунулись в мир Леонардо да Винчи с посещением фрески Тайная Вечеря, куда было очень непросто достать билеты, но Людмила справилась и с этой задачей. Мы остались больше чем довольны. Людмила не только отличный проводник по Милану, она очень позитивный и приятный человек, общалась с нами как с родными - душевно и с любовью. По окончании экскурсии она посоветовала отличный ресторанчик, который посещают в основном местные жители, по нашей просьбе забронировала нам столик и отвела к месту трапезы. Было познавательно, колоритно и вкусно)) Спасибо огромное!!!

  • В
    Виталий
    11 августа 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Очень интересно и профессионально. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
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  1. Променад по Милану
  2. Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
  3. От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
  4. Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Галерея Витторио Эммануэле II
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в сентябре 2024
Сейчас в Милане в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 250 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 514 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 514 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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