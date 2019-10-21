Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите на территорию археологических раскопок в Помпеях без очереди
Посмотрите, как жили римляне
Посетите термальные бани, театры, форумы, дом Веттиев и лупанарий
Посмотрите самые интригующие точки Помпеи в этом полудневном туре. Забирайтесь в 8:00 или 13:30 и посетите знаменитый римский город, один из самых известных археологических памятников. Присоединяйтесь к небольшому групповому туру VIP (8 человек), небольшому групповому туру (до 18 человек) или обычному групповому туру (до 40 человек).
По прибытии откройте для себя этот хорошо сохранившийся римский город с мощеными улицами, роскошными виллами и храмами. Почувствуйте присутствие древних римлян. Посетите термальные ванны, театры, форумы, знаменитый дом Ветти и «Лупанаре». Посмотрите естественные слепки тела, сохранившиеся вулканическим пеплом почти 2000 лет назад.
Посещение длится около 2 часов, прежде чем отправиться обратно к месту высадки.
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд в обе стороны
Мини-бар на борту (с безалкогольными напитками)
Услуги профессионального водителя, свободно говорящего на английском языке
Проход в Помпеи вне очереди
Услуги гида в Помпеях (если в низкий сезон количество участников будет меньше шести, вас ждет экскурсия с аудиогидом, а не местным гидом)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Возможен трансфер от большинства отелей в центре Неаполя
Договоритесь о трансфере от отеля или ближайшего места с туроператором во время звонка для подтверждения бронирования
Вы получите подтверждение с точным временем начала тура во время звонка туроператору для подтверждения бронирования. В случае задержки более чем на десять минут от времени сбора, свяжитесь напрямую с туроператором по телефону, указанному ниже
На территории Помпей местный туроператор предоставляет аудиогиды на китайском, французском, немецком, португальском, японском и русском языках
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
21 окт 2019
Гид был превосходным и очень знающим, нам очень понравился тур. Помпеи очаровательны, но приносят с собой воду, так как становится очень жарко, а тени мало или нет. Если бы мне было на что жаловаться, это была бы путаница, которая существовала, пока мы ждали в порту нашего транспорта. Наш водитель опоздал на 20 минут, мы не были уверены, что он действительно приедет. Кроме того, тур был великолепным, и мы снова воспользовались бы услугами вашего гида.
M
Michelle
18 янв 2020
This tour was incredible. We had a small group, and although we moved fast she did an excellent job of balancing translations between English and Spanish. She took the time to allow us to take pictures, ask any questions we wanted, and made sure to see everything that was in our path. Will definitely recommend this to anyone who wants to see Pompeii, learn fun and cool facts, but not spend all day there since it was only a couple hours. But the time flies by!!! 10/10 would recommend if going to pompeii for first time.
M
Marina
17 янв 2020
El staff era muy amable y atento, les propusimos quedarnos más tiempo del de la visita en Pompeya y se mostraron amables para indicarnos donde coger el tren de vuelta a Nápoles. La guía era oficial y en el poco tiempo de la visita nos explicó las zonas más emblemáticas y las curiosidad de la ciudad. Inclusión en el autobús de ida nos explicaron la historia del Vesubio. Cogimos el tour por falta de días en Nápoles y en una mañana hicimos una visita express muy completa. Muy buena experiencia para conocer Pompeya sin invertir mucho tiempo del viaje a Nápoles
Ещё 292 отзыва
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