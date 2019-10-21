Посмотрите самые интригующие точки Помпеи в этом полудневном туре. Забирайтесь в 8:00 или 13:30 и посетите знаменитый римский город, один из самых известных археологических памятников. Присоединяйтесь к небольшому групповому туру VIP (8 человек), небольшому групповому туру (до 18 человек) или обычному групповому туру (до 40 человек).

По прибытии откройте для себя этот хорошо сохранившийся римский город с мощеными улицами, роскошными виллами и храмами. Почувствуйте присутствие древних римлян. Посетите термальные ванны, театры, форумы, знаменитый дом Ветти и «Лупанаре». Посмотрите естественные слепки тела, сохранившиеся вулканическим пеплом почти 2000 лет назад.

Посещение длится около 2 часов, прежде чем отправиться обратно к месту высадки.