  1. Италия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
Собор Сан Марко — это не только самый главный кафедральный собор Венеции, но и великий памятник византийской архитектуры и искусства.

Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по этому величественному собору, во время которой вы познакомитесь с историей 📖 строительства базилики, полюбуетесь на ее уникальную архитектуру и на роскошное внутреннее убранство.
Задать вопрос
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком

Что вы увидите

  • Собор Святого Марка
Собор или базилика Сан Марко — главный кафедральный собор Венеции, великий памятник византийской архитектуры и искусства. Поражает всё — уникальная архитектура, великолепный декор фасадов, роскошное внутреннее убранство, собрание бесценных реликвий!
Кроме того, собор — это известное место паломничества христиан, где хранятся величайшие христианские святыни.
История строительства великолепного храма начинается в 828 году, когда Венеция торжественно встречала мощи святого Марко, привезенные из Александрии.
Пятикупольная крестообразная базилика известна на весь мир многоцветьем венецианской мозаики, покрывающей фасад, купола и пол храма- всего более 8500 квадратных метров.
В сердце храма, за алтарной преградой, под гранитным киворием покоятся мощи святого Марка. А за ним — знаменитый Золотой алтарь с 1927 драгоценными и полудрагоценными камнями, великое произведение ювелирного искусства Византии и Венеции X — XIV века.
В музее базилики Сан Марко, помимо трапезной, персидских ковров, шелковых гобеленов, манускриптов, церковной утвари, вы увидите знаменитую " Квадригу» из позолоченной бронзы- и она является самой ценной частью коллекции.
С музейной террасы открывается великолепный вид на площадь Святого Марка и Часовую башню 15 века.
Что входит
  • Проход без очереди (стоимость билета не входит)
  • Услуги сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • Вы узнаете: историю возведения собора, причины переноса мощей Сан Марко, почему построили храм с позолоченными потолками, легенды и удивительные истории о соборе, где расположены уникальные мозаики, все о золотом иконостасе, и еще много интересного и нескучного
  • В любой части вашей пешей прогулки вы сможете задавать свои вопросы, на которые гид с удовольствием ответит.
Что не входит
  • Входные билеты в Собор Сан Марко и музей: от 2 до 11 евро на человека
  • Питание не входит, возьмите с собой воду
  • Личные расходы туриста
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Марина Т. проводит ещё 5 экскурсий

Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
150
2 часа
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
73
1 час
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
250
0 часов
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
190
3 часа
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком
190
3 часа
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком

Еще несколько необычных экскурсий в Венеции

Вся Венеция за 2 часа
20
2 часа
Вся Венеция за 2 часа
311 отзывов
Ежедневная прогулка по Венеции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции
268 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
0
0.4166 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
163 отзыва
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
158
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
162 отзыва
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Живая Венеция
От 169
2.5 часа
Живая Венеция
129 отзывов
Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца
Первый день в Венеции
150
2.5 часа
Первый день в Венеции
96 отзывов
Увидеть главные места города и узнать их тайны