Собор или базилика Сан Марко — главный кафедральный собор Венеции, великий памятник византийской архитектуры и искусства. Поражает всё — уникальная архитектура, великолепный декор фасадов, роскошное внутреннее убранство, собрание бесценных реликвий!

Кроме того, собор — это известное место паломничества христиан, где хранятся величайшие христианские святыни.

История строительства великолепного храма начинается в 828 году, когда Венеция торжественно встречала мощи святого Марко, привезенные из Александрии.

Пятикупольная крестообразная базилика известна на весь мир многоцветьем венецианской мозаики, покрывающей фасад, купола и пол храма- всего более 8500 квадратных метров.

В сердце храма, за алтарной преградой, под гранитным киворием покоятся мощи святого Марка. А за ним — знаменитый Золотой алтарь с 1927 драгоценными и полудрагоценными камнями, великое произведение ювелирного искусства Византии и Венеции X — XIV века.

В музее базилики Сан Марко, помимо трапезной, персидских ковров, шелковых гобеленов, манускриптов, церковной утвари, вы увидите знаменитую " Квадригу» из позолоченной бронзы- и она является самой ценной частью коллекции.

С музейной террасы открывается великолепный вид на площадь Святого Марка и Часовую башню 15 века.