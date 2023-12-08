Побывать в единственной в мире лаборатории, где мастер ручным способом создаёт сусальное золото
Покрытые золотом светильники собора Святого Марка и ангел на колокольне базилики — одни из многочисленных их работ. Мастер покажет лабораторию и расскажет интересную историю своей семьи.
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Описание
Что вас ожидает
Подробности о волшебном ремесле
Мы прогуляемся по Венеции до лаборатории мастера. По дороге я расскажу вам про город и связь венецианцев с Константинополем. Объясню, откуда и когда появилась эта традиция — создавать сусальное золото ручным способом. Только представьте себе всю сложность работы: мастер-золотобоец отбивает специальным 8-килограммовым молотом 1 грамм сплава, чтобы получить 18 квадратных метров невероятно тонкого сусального золота. Его используют для декорирования картин, икон и памятников, а ещё в кулинарии и косметологии.
Знакомство с удивительным мастером
Вы осмотрите здание, где проживал и творил художник Тициано. Мастер покажет свою лабораторию, подручный материал, который он использует в работе, и сам процесс. А ещё поделится своей личной историей. Вы узнаете, с какого времени его семья занимается созданием сусального золота. Я выступлю в качестве переводчика и его товарища по ордену тамплиеров.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в лабораторию — €30/чел.
- Вы сможете купить маску для лица из сусального золота и украшения, созданные талантливыми мастерами Венеции
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Сан-Марко
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.