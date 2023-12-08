В Венеции с 1700 года насчитывалось более 300 мастерских сусального золота. Сегодня в здании, где жил и творил знаменитый художник Тициано, расположена уникальная лаборатория. Семья её хозяина, мастера-золотобойщика, занимается ремеслом уже не одно поколение. Покрытые золотом светильники собора Святого Марка и ангел на колокольне базилики — одни из многочисленных их работ. Мастер покажет лабораторию и расскажет интересную историю своей семьи.

Описание

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Подробности о волшебном ремесле

Мы прогуляемся по Венеции до лаборатории мастера. По дороге я расскажу вам про город и связь венецианцев с Константинополем. Объясню, откуда и когда появилась эта традиция — создавать сусальное золото ручным способом. Только представьте себе всю сложность работы: мастер-золотобоец отбивает специальным 8-килограммовым молотом 1 грамм сплава, чтобы получить 18 квадратных метров невероятно тонкого сусального золота. Его используют для декорирования картин, икон и памятников, а ещё в кулинарии и косметологии.

Знакомство с удивительным мастером

Вы осмотрите здание, где проживал и творил художник Тициано. Мастер покажет свою лабораторию, подручный материал, который он использует в работе, и сам процесс. А ещё поделится своей личной историей. Вы узнаете, с какого времени его семья занимается созданием сусального золота. Я выступлю в качестве переводчика и его товарища по ордену тамплиеров.

Организационные детали