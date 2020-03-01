Anya проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

Винные сокровища Италии

В местной энотеке вы разберетесь в особенностях вин из разных уголков Италии: Бароло, Брунелло, Монтельпучано, Амароне и других. Услышите историю винного производства, главных винодельческих регионов и их пути к всемирной славе. Узнаете, что такое перляж и на какие типы делится итальянское игристое. Поговорим о просекко и «методо класико», а также о базовых вкусах и ароматах красных и белых вин.

Виноградные секреты

Я расскажу, что получается из подвяленного винограда и с благородной плесенью, о «методо шарма» и винном короле, кроме того, вы услышите о международных сортах винограда — Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне — и местных, таких как Неббиоло, Барбера, Санджовезе, Глера, Корвина.

Основы дегустации и венецианские бакари

Вы узнаете, о чем говорит цвет и консистенция напитка, что составляет мозаику его многоступенчатых ароматов, как их раскладывать на составляющие и интерпретировать полученные букеты. Поймете, как распознавать вина и описывать ощущения, как выбирать вина на основе ваших предпочтений и на что обращать внимание при чтении винной этикетки. А в двух типичных бакари, применяя правильную технику дегустации, попробуете белые и красные сорта, и, при желании, отведаете вкуснейшие закуски «чикетти» — шедевры местной кухни!