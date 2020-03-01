Anya проводит ещё 7 экскурсий

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  3. Винный мир Италии с венецианским сомелье

Детально разобраться в тонкостях национальных вин и научиться грамотной технике дегустации

Anya
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Anya – ваш гид
На эногастрономической прогулке вы откроете богатство итальянских вин и услышите историю успеха главных винодельческих регионов.

Узнаете о международных и местных сортах винограда.

Научитесь понимать мозаику ароматов, распознавать разные вина и выбирать их по своему вкусу.

А в аутентичных бакари состоится дегустация с традиционными закусками «чикетти».
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча у моста Риальто
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Винный мир Италии с венецианским сомелье
Винный мир Италии с венецианским сомелье

Что вас ожидает

Винные сокровища Италии
В местной энотеке вы разберетесь в особенностях вин из разных уголков Италии: Бароло, Брунелло, Монтельпучано, Амароне и других. Услышите историю винного производства, главных винодельческих регионов и их пути к всемирной славе. Узнаете, что такое перляж и на какие типы делится итальянское игристое. Поговорим о просекко и «методо класико», а также о базовых вкусах и ароматах красных и белых вин.

Виноградные секреты
Я расскажу, что получается из подвяленного винограда и с благородной плесенью, о «методо шарма» и винном короле, кроме того, вы услышите о международных сортах винограда — Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне — и местных, таких как Неббиоло, Барбера, Санджовезе, Глера, Корвина.

Основы дегустации и венецианские бакари
Вы узнаете, о чем говорит цвет и консистенция напитка, что составляет мозаику его многоступенчатых ароматов, как их раскладывать на составляющие и интерпретировать полученные букеты. Поймете, как распознавать вина и описывать ощущения, как выбирать вина на основе ваших предпочтений и на что обращать внимание при чтении винной этикетки. А в двух типичных бакари, применяя правильную технику дегустации, попробуете белые и красные сорта, и, при желании, отведаете вкуснейшие закуски «чикетти» — шедевры местной кухни!

Организационные детали

В стоимость не включены дегустации и закуски — от 20 евро/человека, цена зависит от количества и сортов выбранных вин.

Винный мир Италии с венецианским сомелье
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Винный мир Италии с венецианским сомелье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у моста Риальто.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anya
Anya
Добрый день! Меня зовут Анна, я лицензированный гид с многолетним опытом работы и просто человек, влюбленный в Венецию и свою профессию. Живу в Венеции уже 14 лет, большую часть из которых работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия, свадебные церемонии и этногастрономические туры. Для меня как гида самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать вам, где лучше остановится и как провести время в Венеции, окажу телефонную поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся вашей поездки. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
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Anya проводит ещё 7 экскурсий

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