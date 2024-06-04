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Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии Начало: Бишкек по договоренности $ 254 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 2 отзыва Башня Бурана и Кегетинское ущелье: путешествие в историю и природу Погрузитесь в историю Баласагуна и красоты Кегетинского ущелья в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: По доворенности $ 195 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Прогулка по каньону Конорчек: индивидуальный тур с гидом Погрузитесь в атмосферу древних скал каньона Конорчек, где каждый шаг раскрывает новые виды Начало: По договоренности $ 205 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Ущелье Туюк и Башня Бурана: Путешествие в прошлое и природу Кыргызстана Исследуйте древний Баласагун и живописное Ущелье Туюк, где история сочетается с неповторимой природой Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно Расписание: По договоренности $ 210 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов 2 отзыва Путешествие к жемчужине Азии: уникальная экскурсия на озеро Иссык-Куль Приглашаем вас в захватывающее путешествие к озеру Иссык-Куль, где природа сохранила свои чудеса Начало: По договоренности от $ 250 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек $ 269 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Над облаками у Бишкека: прогулка в горах Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara Начало: Ваш отель в г. Бишкек $ 184 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана Погрузитесь в красоту Киргизии с индивидуальной экскурсией на озеро Иссык-Куль и башню Бурана. Насладитесь видами и узнайте историю этих мест Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 08:00 от $ 310 за человека

Индивидуальная 6 часов Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу Начало: По договоренности от $ 150 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Водопад Кегетинского ущелья и башня Бурана: экскурсия в Бишкеке Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн во время экскурсии к водопаду и древней башне Начало: По договоренности от $ 200 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники Начало: По договоренности от $ 200 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов Экскурсия в Шамси - жемчужина Кыргызского хребта за один день Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией в живописное ущелье Шамси, полное историй и красот Начало: По договоренности в Бишкеке $ 235 за всё до 5 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем Начало: По договоренности от $ 260 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское: горные виды и культура Кыргызстана Погрузитесь в мир природной красоты и культурного наследия Кыргызстана с индивидуальной экскурсией в ущелья Чункурчак и Аламединское Начало: По договоренности от $ 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов Водопад Белогорка и минеральные источники Начало: Ваш отель в г. Бишкек $ 270 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Горы Кыргызстана: живописное ущелье Шамси - индивидуальная экскурсия Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой € 206 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Поездка на озеро Иссык-Куль и термальные источники: история и релакс Погрузитесь в красоту Киргизии с экскурсией на Иссык-Куль. Исторические памятники, живописные пейзажи и релакс в термальных источниках ждут вас Начало: По договоренности от $ 340 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре € 265 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи Начало: Ваш адрес отеля $ 250 за всё до 3 чел.