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Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Елена Р.
Елена Р. – Гид из Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $330 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Что вы увидите

  • Last Exit
  • Aldar HQ
  • Падающее здание
  • Sheikh Zayed Grand Mosque
  • Emirates Palace
  • Деревня наследия
  • Президентский дворец
  • Памятник основателю
  • Набережная Cornich
  • Рынок фиников
  • Лувр Абу-Даби
  • Ferrari Park
Мы с Вами отправляемся в столицу ОАЭ и самый богатый эмират, который всего за несколько десятилетий из рыбацкой деревни превратился в центр нефтяного бизнеса и промышленный центр страны.
По-дороге мы с Вами побываем в Last Exit — парке 🌳 с передвижными ресторанчиками, который выполнен в стиле киноленты «Безумный Макс». Первой достопримечательностью 🏛️ на нашем пути станет здание, выполненное в виде шайбы.
После этого нас с Вами ожидает посещение одной из самых больших в мире и однозначно самой красивой мечети — Sheikh Zayed Grand Mosque.
Затем Вы увидите «Падающее здание», наклон которого в 4 раза больше, чем у Пьезанской Башни.
Следующая достопримечательность — Emirates Palace — один из самых дорогих отелей мира.
Далее наш маршрут проходит через Herritage Village, во время посещения которой вы познакомитесь с историей 📖 и традициями местного населения.
После чего мы посмотрим одно из самых красивых 🤩 мест — Breakwater, самый высокий флагшток в ОАЭ и величественный отель 🏨 Fairmont.
Увидим Президентский дворец Шейха Абу-Даби, проедем по набережной Corniche и конечно же посетим знаменитый рынок фиников.
На острове 🏝️ Саадият Вас ждёт знакомство в Лувром Абу Даби, после чего мы заедем на остров развлечений Яс, где Вы сможете сделать фотографии 📸 в Ферарри Парке и посетить самый большой магазин продукции Ферарри. После этого мы возвращаемся обратно в отель.
Что входит
  • транспорт, услуги гида включены
  • вода и прохладительные напитки включены
Что не входит
  • входные билеты в ferrary world
  • Входные билеты в Лувр
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Р.
Елена Р.
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