Мы с Вами отправляемся в столицу ОАЭ и самый богатый эмират, который всего за несколько десятилетий из рыбацкой деревни превратился в центр нефтяного бизнеса и промышленный центр страны.

По-дороге мы с Вами побываем в Last Exit — парке 🌳 с передвижными ресторанчиками, который выполнен в стиле киноленты «Безумный Макс». Первой достопримечательностью 🏛️ на нашем пути станет здание, выполненное в виде шайбы.

После этого нас с Вами ожидает посещение одной из самых больших в мире и однозначно самой красивой мечети — Sheikh Zayed Grand Mosque.

Затем Вы увидите «Падающее здание», наклон которого в 4 раза больше, чем у Пьезанской Башни.

Следующая достопримечательность — Emirates Palace — один из самых дорогих отелей мира.

Далее наш маршрут проходит через Herritage Village, во время посещения которой вы познакомитесь с историей 📖 и традициями местного населения.

После чего мы посмотрим одно из самых красивых 🤩 мест — Breakwater, самый высокий флагшток в ОАЭ и величественный отель 🏨 Fairmont.

Увидим Президентский дворец Шейха Абу-Даби, проедем по набережной Corniche и конечно же посетим знаменитый рынок фиников.

На острове 🏝️ Саадият Вас ждёт знакомство в Лувром Абу Даби, после чего мы заедем на остров развлечений Яс, где Вы сможете сделать фотографии 📸 в Ферарри Парке и посетить самый большой магазин продукции Ферарри. После этого мы возвращаемся обратно в отель.