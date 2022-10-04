По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби

Прокатиться на самых быстрых американских горках, заняться вейксёрфингом и увидеть песчаные дюны

Отправляемся в Абу-Даби, чтобы вспомнить детство и развлечься в парках аттракционов, увидеть миры «Warner Bros» и встретить Бэтмена и Супермена, побывать в пустыне, где Дени Вильнёв снимал фильм «Дюна». Мы проедем по барханам на сноуборде, насладимся восточными танцами и попробуем местные деликатесы.

Вас ждут ежедневные занятия на вейкдосках с тренером, визит в самую большую в столице Белую мечеть и захватывающее сафари на внедорожниках.
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
По волнам: обучение вейксёрфингу в Абу-Даби
Ближайшие даты:
22
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан РФ виза ставится в аэропорту прилёта бесплатно.

Дубай отменил все ковидные ограничения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель «Hilton Abu Dhabi», 18:00. Вы можете прилететь в Абу-Даби или Дубай - мы поможем забронировать трансфер
Завершение: Отель «Hilton Abu Dhabi»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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