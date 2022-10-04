Отправляемся в Абу-Даби, чтобы вспомнить детство и развлечься в парках аттракционов, увидеть миры «Warner Bros» и встретить Бэтмена и Супермена, побывать в пустыне, где Дени Вильнёв снимал фильм «Дюна». Мы проедем по барханам на сноуборде, насладимся восточными танцами и попробуем местные деликатесы.



Вас ждут ежедневные занятия на вейкдосках с тренером, визит в самую большую в столице Белую мечеть и захватывающее сафари на внедорожниках.